तुमच्या स्वयंपाकघरातील पाणी खरंच शुद्ध आहे का? ‘पारदर्शक’ दिसणारं पाणी असू शकतं आरोग्यासाठी घातक; तज्ज्ञांचा इशारा!

तुमचे स्वयंपाकघरातील पाणी खरंच सुरक्षित आहे का? केवळ पारदर्शक दिसणारे पाणी शुद्ध नसते. जड धातू आणि कीटकनाशकांचे आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि योग्य वॉटर प्युरिफायर कसा निवडावा, याबद्दल तज्ज्ञ सांगतात...

Updated On: Feb 27, 2026 | 04:52 PM
WATER
  • स्वयंपाकघरातील पाण्याची गुणवत्ता ही अत्यंत महत्त्वाची
  • पारदर्शकता ही सुरक्षिततेची चूक
  • एक स्वयंपाकघर, विविध पाण्याचे प्रोफाइल
भारतीय घरांमध्ये स्वयंपाकघर हे आरोग्य आणि पोषणाचे केंद्रस्थान आहे. अन्नपदार्थांच्या निवडी आणि स्वयंपाक पद्धतींवर लक्ष दिले जाते, पण दैनिक जेवणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर फारसे लक्ष दिले जात नाही. तरीही पाणी फक्त पेय म्हणूनच घेतले जात नाही. ते स्वयंपाकादरम्यान अन्नात शोषले जाते, भांडी, भाजीपाला अगदी सगळ्याच गोष्टींसाठी वापरलं जातं. यामुळे स्वयंपाकघरातील पाण्याची गुणवत्ता ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. पण अनेकदा ती दुर्लक्षित केली जाते. पण या घटकाकडे लक्ष न दिल्यास त्याचे काय परिणाम होउ शकतात याबाबतची अधिक माहिती युरेका फोर्ब्सचे मुख्य जलतज्ज्ञ डॉ. अनिल कुमार यांनी दिली आहे.

पारदर्शकता ही सुरक्षिततेची चूक

एक सामान्य धारणा अशी आहे की पारदर्शक दिसणारे आणि चव तटस्थ असलेले पाणी सुरक्षित असते. मात्र, आधुनिक पाण्याचं प्रदूषण हे रासायनिक आणि अदृश्य स्वरुपाचे आहे. आर्सेनिक, क्रोमियम, कॅडमियम आणि लेड यांसारखे जड धातू पाण्याचा रंग किंवा वास बदलत नाहीत. कीटकनाशक अवशेष आणि औद्योगिक प्रदूषकही असेच वागतात, जे वैज्ञानिक विश्लेषणाशिवाय शोधता येत नाहीत. आपल्याला तर ते सहज दिसूनच येत नाहीत.

संपूर्ण भारतभर भूजलाची पातळी घटणे, शेतीतून वाहून येणारे प्रदूषित पाणी, औद्योगिक सांडपाणी आणि जुनी पाणी वितरण व्यवस्था यामुळे हे प्रदूषक घरगुती पाण्यात मिसळत आहेत. एकदा हे पाण्यात आले की उकळून किंवा साध्या फिल्टरने ते काढता येत नाहीत. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या (Central Ground Water Board) मूल्यांकनानुसार, भारतातील सुमारे 20% भूजल नमुन्यांमध्ये रासायनिक घटक सुरक्षित मर्यादेपेक्षा जास्त आढळले आहेत. हे प्रदूषक पाण्याची चव, रंग किंवा स्वच्छता बदलत नसल्यामुळे, अनेक कुटुंबे नकळतपणे हे असुरक्षित पाणी वापरत असू शकतात.

शुद्धिकरण यंत्रणांच्या कामगिरीवर वैज्ञानिक पुरावा

IIT मद्रासने अलीकडील स्वतंत्र संशोधनात घरगुती पाणी शुद्धिकरण यंत्रणांच्या दीर्घकालीन कामगिरीचे मूल्यमापन केले. अभ्यासात उच्चगुणवत्तेच्या, अभियांत्रिक दीर्घायुषी फिल्टर आणि साध्या किंवा नावनोंदणीय नसलेल्या पर्यायांमध्ये लक्षणीय फरक दिसला. तो दर्शवतो की साध्या किंवा नावनोंदणीय नसलेल्या फिल्टर पहिल्या १० लिटर वापरातच प्रभावीता गमावतात, तर प्रमाणित फिल्टर उपाय दीर्घकाळ, काही प्रकरणांमध्ये १२,००० लिटरपर्यंत उच्च प्रदूषक काढण्याची क्षमता टिकवतात.

निष्कर्ष दाखवतात की चांगल्या डिझाइन केलेल्या फिल्टर त्यांच्या नियोजित आयुष्यभर अव्यय धातू आणि कीटकनाशक अवशेषांचे सातत्यपूर्ण काढणे टिकवतात. तर साध्या फिल्टरमध्ये शोषण क्षमतेची तीव्र घट होते. काही प्रकरणांमध्ये तर सुरुवातीच्या वापरातच प्रदूषक काढणे कमकुवत होते. ज्यामुळे प्रोसेस झालेलं पाणी रासायनिकदृष्ट्या प्रदूषित राहते पण तरीही सामान्य पाण्यासारखंच दिसतं. ही कार्यक्षमता कमी होण्याची कारणे म्हणजे कमी दर्जाचे फिल्टर माध्यम, कमी शोषण क्षमता आणि कालांतराने फिल्टरच्या संरचनेचे खराब होणे. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून, फिल्टरची कार्यक्षमता फक्त बसवताना नव्हे, तर संपूर्ण वापर कालावधीत तपासली पाहिजे. घरगुती पाणी फिल्टर यंत्रणा साठवणूक, वितरण किंवा शेवटच्या टप्प्यातील वितरणादरम्यान प्रदूषक रोखण्यासाठी महत्त्वाची असतात, जोपर्यंत फिल्टर घटक वैज्ञानिकरी त्या प्रमाणित आणि नियमित देखभालीखाली असतात.

एक स्वयंपाकघर, विविध पाण्याचे प्रोफाइल

भारतीय स्वयंपाकघरांमध्ये बहुतेकदा एकापेक्षा जास्त पाण्याचे स्रोत वापरले जातात. महानगरपालिकेचे पुरवठा, बोअरवेल पाणी आणि टँकर पाणी एकत्रित वापरले जातात. प्रत्येक स्रोताची रासायनिक प्रोफाइल आणि जोखीम वेगळी असते. बोअरवेल पाण्यात एकूण विलयी अंश (DTS) जास्त आणि नैसर्गिक अव्यय धातू असू शकतात. महानगरपालिकेच्या पाण्यात रासायनिक उपउत्पादने आणि जुनाट पाइपलाइनमधील प्रदूषक असू शकतात. टँकर पाण्याची गुणवत्ता स्रोत आणि साठवणुकीवर अवलंबामुळे बरीच बदलते. या सर्व अटींवर एकच शुद्धिकरण पद्धत वापरणे महत्त्वाच्या प्रदूषकांना उपचारित न ठेवण्यास कारणीभूत ठरू शकते.

शुद्धिकरण तंत्रज्ञानाची जाणीवपूर्वक निवड

वेगवेगळ्या शुद्धिकरण तंत्रज्ञान वेगवेगळ्या जोखमींवर काम करतात. रिव्हर्स ऑस्मोसिस (RO) प्रणाली विलयी मीठ, जड धातू आणि रासायनिक प्रदूषक काढण्यात प्रभावी असतात, ज्यामुळे ते उच्च DTS किंवा भूजल स्रोतांसाठी योग्य आहेत. अल्ट्राव्हायोलेट (UV) प्रणाली निर्जंतुकीकरण करते पण विलयी अशुद्धी काढत नाही. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जीवाणू आणि कण रोखते पण रासायनिक प्रदूषकांविरुद्ध मर्यादित क्षमता असते. जेव्हा शुद्धिकरण तंत्रज्ञान पाण्याच्या स्रोताशी जुळत नसेल, तेव्हा उपचारित दिसणारे पाणी तरीही आरोग्य जोखमी निर्माण करू शकते. सतत आणि संचयी वापर असलेल्या स्वयंपाकघरात ही चूक होते.

फिल्टर आयुष्यभर आरोग्य परिणामांवर प्रभाव

फिल्टरची अखंडता आणि वेळेवर बदलणे पाण्याच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचे आहे. फिल्टर डिझाइन केलेल्या क्षमतेपर्यंत पोहोचले की शोषण क्षमता घसरते.  बनावट फिल्टरचा वापर प्रदूषकांच्या प्रादुर्भावाला कारणीभूत होऊ शकतो. वैज्ञानिक अभ्यासांनुसार, जड धातू आणि कीटकनाशकांचे अवशेष दीर्घकाळ शरीरात गेल्यास मेंदू, मूत्रपिंड आणि शरीरातील चयापचयाशी संबंधित आरोग्य समस्या होऊ शकतात. हे परिणाम हळूहळू दिसून येतात, त्यामुळे स्वयंपाकघरासारख्या दैनंदिन वापरात ते सहज दुर्लक्षित होऊ शकतात.”

पाणी सुरक्षितता ही प्रतिबंधक काळजी

सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षित पाणी हा प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेचा मूलभूत घटक आहे. पाण्याचा स्रोत, शुद्धीकरण तंत्रज्ञान आणि फिल्टरची गुणवत्ता यांचा योग्य मेळ घातल्यास दीर्घकालीन प्रदूषकांच्या संपर्काचा धोका कमी होतो आणि एकूण आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. भारतीय स्वयंपाकघरे बदलत्या जीवनशैलीसोबत विकसित होत असताना, पाण्याचे निर्णय समान काळजीने विकसित व्हावेत. स्वयंपाक आणि तयारीसाठी वापरलेले पाणी सातत्यपूर्ण शुद्ध, फक्त दृश्य स्वच्छ नसणे हे घराण्याने करू शकते अशी सर्वात प्रभावी आरोग्य निवड आहे.

