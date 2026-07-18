ओठांना लावली लिपस्टिक, हातात भरल्या बांगड्या... रेल्वेत छेड काढणाऱ्या तरुणाला महिलेने घडवली जन्माची अद्दल; Video Viral

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काय घडलं व्हिडिओत?
घराबाहेर प्रवास करताना महिलांना अनेकदा पुरुषांच्या वाईट नजरांचा आणि छेडछाडीचा सामना करावा लागतो. अनेक महिला घाबरून गप्प बसतात किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करतात. परिणामी अशा पुरुषांची हिम्मत आणखी वाढते आणि ते दुसऱ्या महिलेसोहतही तसंही करु पाहतात. हाच विचार मनात घेऊन तरुणीने व्यक्तीला लगेच शिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला. इतर प्रवाशांच्या मदतीने तिने त्याला थेट जाब विचारला आणि अनोख्या पद्धतीत शिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला.
माहितीनुसार, ही घटना बडनेरा आणि अकोला दरम्यान धावणाऱ्या ट्रेनमध्ये घडली. एका तरुणाने महिला प्रवाशाची छेड काढल्याचा आरोप आहे. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या महिला प्रवाशांनी आरोपीला जाब विचारला, त्याला मारहाण केली आणि मुलीने शिक्षा म्हणून त्याच्या चेहऱ्यावर लिपस्टिक लावली. काही प्रवाशांनी हे दृष्य आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद केले आणि याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर केला. व्हिडिओ सध्या चांगलाच चर्चेत असून अनेक यूजर्सने तरुणाच्या या कृतीवर आपला संताप व्यक्त केला आहे. मुलीने धाडसाने त्याला योग्य ती शिक्षा दिली अशा प्रतिक्रियाही व्हिडिओला मिळत आहेत.
🚨📍 Akola, Maharashtra A video from the Badnera–Akola train route is drawing widespread attention on social media. According to reports, women passengers confronted a man who was accused of inappropriate behavior toward a girl during the journey. The passengers allegedly… — KUMAR (@MyCric101) July 17, 2026
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या घटनेचा व्हिडिओ @MyCric101 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला चांगलेच व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने कमेंट सेक्शनमध्ये घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “छेडछाड करणाऱ्यांना अशीच जागेवर शिक्षा मिळाली पाहिजे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अशा घटनांमुळे इतरांनाही धडा मिळेल”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “आता रेल्वेतही महिला सुरक्षित नाहीत”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.