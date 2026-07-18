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ओठांना लावली लिपस्टिक, हातात भरल्या बांगड्या… रेल्वेत छेड काढणाऱ्या तरुणाला महिलेने घडवली जन्माची अद्दल; Video Viral

Updated On: Jul 18, 2026 | 08:44 AM IST
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सारांश

Badnera–Akola Train Video : तरुणीच्या शिक्षेला तोड नाही...! छेड काढताच ती गप्प राहिली नाही तर हातात बांगड्या आणि लिपस्टीक लावत तिने व्यक्तीला अनोखी शिक्षा दिली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत असून तरुणीच्या कृतीवर काैतु

ओठांना लावली लिपस्टिक, हातात भरल्या बांगड्या... रेल्वेत छेड काढणाऱ्या तरुणाला महिलेने घडवली जन्माची अद्दल; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • रेल्वे प्रवासादरम्यान घडलेल्या एका घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे.
  • महिलेच्या धाडसी भूमिकेचे नेटकऱ्यांकडून कौतुक होत असून व्हिडिओवर जोरदार चर्चा रंगली आहे.
  • या घटनेनंतर सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी महिलांची छेडछाड करणाऱ्या टवाळखोरांकडे सहसा मुली दुर्लक्ष करतात, परंतु, अकोला-बडनेरा प्रवासादरम्यान ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या धाडसी तरुणीने मात्र अशा टवाळखोराला चांगलाच धडा शिकवला. रेल्वे डब्यातच तरुणाच्या हातात चक्क बांगड्या भरल्या आणि त्याच्या ओठांवर लिपस्टिक लावत तिने त्याला अनोखी शिक्षा दिली. तरुणीच्या या धाडसी कृतीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून यूजर्सद्वारे तिचे काैतुकही केले जात आहे. चला व्हिडिओत काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय घडलं व्हिडिओत?

घराबाहेर प्रवास करताना महिलांना अनेकदा पुरुषांच्या वाईट नजरांचा आणि छेडछाडीचा सामना करावा लागतो. अनेक महिला घाबरून गप्प बसतात किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करतात. परिणामी अशा पुरुषांची हिम्मत आणखी वाढते आणि ते दुसऱ्या महिलेसोहतही तसंही करु पाहतात. हाच विचार मनात घेऊन तरुणीने व्यक्तीला लगेच शिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला. इतर प्रवाशांच्या मदतीने तिने त्याला थेट जाब विचारला आणि अनोख्या पद्धतीत शिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला.

माहितीनुसार, ही घटना बडनेरा आणि अकोला दरम्यान धावणाऱ्या ट्रेनमध्ये घडली. एका तरुणाने महिला प्रवाशाची छेड काढल्याचा आरोप आहे. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या महिला प्रवाशांनी आरोपीला जाब विचारला, त्याला मारहाण केली आणि मुलीने शिक्षा म्हणून त्याच्या चेहऱ्यावर लिपस्टिक लावली. काही प्रवाशांनी हे दृष्य आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद केले आणि याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर केला. व्हिडिओ सध्या चांगलाच चर्चेत असून अनेक यूजर्सने तरुणाच्या या कृतीवर आपला संताप व्यक्त केला आहे. मुलीने धाडसाने त्याला योग्य ती शिक्षा दिली अशा प्रतिक्रियाही व्हिडिओला मिळत आहेत.

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या घटनेचा व्हिडिओ @MyCric101 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला चांगलेच व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने कमेंट सेक्शनमध्ये घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “छेडछाड करणाऱ्यांना अशीच जागेवर शिक्षा मिळाली पाहिजे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अशा घटनांमुळे इतरांनाही धडा मिळेल”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “आता रेल्वेतही महिला सुरक्षित नाहीत”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video from akola badnera train shows woman taking stand against alleged harassment in public

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Published On: Jul 18, 2026 | 08:44 AM

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