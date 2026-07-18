Shooting Gone Wrong : अरेरे! स्टंटच्या नादात पँट उतरली, काकांसोबत घडला तो प्रकार...पाहून यूजर्सनाही हसू झालं अनावर; Video Viral

OYO हॉटेलमध्ये प्रियकरासोबत पकडली पत्नी; पती आणि सासूसोबत रस्त्यावरच सुरु झाला हायव्होल्टेज ड्रामा; Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकताा यात दिसते की, एका ठिकाणी शूटिंग सुरु आहे. ही शूटिंग नेमकी कशाची याची माहिती अद्याप समोर आली नाही. व्हिडिओत फायटिंग सीन सुरु असतो पण यादरम्यानच हिरोसोबत एक विचित्र प्रकार घडतो. मारामारीचा सीन सुरु असतो. हिरोला मागून विलन पकडतो आणि मग दूर फेकतो. तो हवेत झेलला जातो पण यावेळी क्रेनला त्याला बांधलेले असते. यामुळे व्यक्ती हवेत तर उडतो पण या क्रेनमध्येच त्याची पँट अडकून राहते. व्यक्ती क्रेनला लटकत असतानाच त्याचा बॅलन्स चुकतो ज्यामुळे डोक खाली आणि पाय वर अशी परिस्थिती निर्माण होते.
Shooting gone wrong!! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Vtzygo0F1H — कुंभकरण (@_kumbhkaran) July 17, 2026
बाईई हा काय प्रकार! उष्णतेपासून वाचण्यासाठी तरुणाचा अनोखा जुगाड, ATM ला बेडरुन समजून घेतली वामकुक्षी; Video Viral
व्हिडिओमध्ये दिसते की, क्रेनला उलटं लटकताच त्याचा कुर्ता वर सरकतो आणि त्याचा पायजमासुद्धा खाली घसरतो. यानंतर उपस्थित लोक त्याच्या मदतीसाठी धाव घेतात आणि परिस्थितीला सांभाळण्याचा प्रयत्न केला जातो. व्हिडिओ एका दुर्घटनेचा असला तरी यातील दृष्यांनी मात्र आताीी यूजर्सना हसू अनावर केलं आहे. व्हिडिओ @_kumbhkaran नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “एक्शन चित्रपटांमधून तो लगेचच रोमँटिक चित्रपटांकडे वळला”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “इज्जत जात आहे,लोक पाहत आहेत. बरं झालं त्याने अंडरवेअर घातली होती”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “व्वा, काय एक्शन सीन आहे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.