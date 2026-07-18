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Shooting Gone Wrong : अरेरे! स्टंटच्या नादात पँट उतरली, काकांसोबत घडला तो प्रकार…पाहून यूजर्सनाही हसू झालं अनावर; Video Viral

Updated On: Jul 18, 2026 | 03:30 PM IST
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सारांश

Funny Viral Video : अगं बाई, एका सेंकदात हिरो बनला झिरो... एक्शन सीन शूट करताना व्यक्तीची उतरली पँट. दृष्ये सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत असून व्हिडिओतील दृष्ये पाहून अनेकजण हास्याने लोचपोट झाले आहेत.

Shooting Gone Wrong : अरेरे! स्टंटच्या नादात पँट उतरली, काकांसोबत घडला तो प्रकार...पाहून यूजर्सनाही हसू झालं अनावर; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • शूटिंगदरम्यान अनपेक्षित घटना घडल्याने सेटवर गोंधळ उडाला.
  • व्हिडिओतील एका मजेदार ट्विस्टने नेटकऱ्यांना पोट धरून हसायला लावलं.
  • क्लिप व्हायरल होताच कमेंट सेक्शनमध्ये भन्नाट प्रतिक्रिया येऊ लागल्या.
सोशल मिडियावर एक मजेदार व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये शूटिंगचे काही दृष्य दिसून येत आहेत. यामध्ये व्यक्तीचा एक एक्शन स्टंट सुरु असतो पण यावेळीच अचानक एक अनपेक्षित घटना घडते जिला पाहून सर्वांनाच हसू अनावर होतं. व्हिडिओमध्ये व्यक्तीचा स्टंट सुरु असतो आणि वेळीच अचानक त्याची पँट क्रेनला अटकते. अशात व्यक्ती एकिकडे आणि व्यक्तीची पँट दुसरीकडे अशी हास्यास्पद परिस्थिती निर्माण होते. व्हिडिओतील या अनेपेक्षित ट्विस्टने यूजर्सना थक्क केलं असून सोशल मिडियावर व्हिडिओला चांगलंच शेअर केलं जात आहे. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकताा यात दिसते की, एका ठिकाणी शूटिंग सुरु आहे. ही शूटिंग नेमकी कशाची याची माहिती अद्याप समोर आली नाही. व्हिडिओत फायटिंग सीन सुरु असतो पण यादरम्यानच हिरोसोबत एक विचित्र प्रकार घडतो. मारामारीचा सीन सुरु असतो. हिरोला मागून विलन पकडतो आणि मग दूर फेकतो. तो हवेत झेलला जातो पण यावेळी क्रेनला त्याला बांधलेले असते. यामुळे व्यक्ती हवेत तर उडतो पण या क्रेनमध्येच त्याची पँट अडकून राहते. व्यक्ती क्रेनला लटकत असतानाच त्याचा बॅलन्स चुकतो ज्यामुळे डोक खाली आणि पाय वर अशी परिस्थिती निर्माण होते.

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व्हिडिओमध्ये दिसते की, क्रेनला उलटं लटकताच त्याचा कुर्ता वर सरकतो आणि त्याचा पायजमासुद्धा खाली घसरतो. यानंतर उपस्थित लोक त्याच्या मदतीसाठी धाव घेतात आणि परिस्थितीला सांभाळण्याचा प्रयत्न केला जातो. व्हिडिओ एका दुर्घटनेचा असला तरी यातील दृष्यांनी मात्र आताीी यूजर्सना हसू अनावर केलं आहे. व्हिडिओ @_kumbhkaran नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “एक्शन चित्रपटांमधून तो लगेचच रोमँटिक चित्रपटांकडे वळला”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “इज्जत जात आहे,लोक पाहत आहेत. बरं झालं त्याने अंडरवेअर घातली होती”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “व्वा, काय एक्शन सीन आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

 

Web Title: Action stunt shoot goes wrong pants stuck crane funny behind the scenes viral video

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Published On: Jul 18, 2026 | 03:30 PM

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