पुरा मर्द समाज डरा हुआ है! पुशअप्सच्या मैदानात नवरीने नवरदेवाला केलं धोबीपछाड, मजेदार Video Viral

सोशल मीडियावर रोज काही ना काही व्हायरल होत असते. सध्या एक लग्न समारंभातील मजरेदार व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओ प्रचंड धुमाकूळ घातला असून संपूर्ण पुरुष जातीत घबराटीचे वातावरण पसरले आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 12:00 PM
Wedding Viral Video : सोशल मीडियावर रोज काही ना काही व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. यामध्ये लग्न समारंभातील, डान्स, विधी, परंपरांचे देखील विविध व्हिडिओ पाहायला मिळतात. पण अलीकडे लग्न समारंभ आता केवळ विधी आणि परंपरेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. यामध्ये स्वॅग अन् फिटनेसचा तडकाही पाहयाला मिळत आहे. सध्या सोशल मीडियावर हळदीच्या कार्यक्रमातील एक मजेदार व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. नवरीने पुशअप्स चॅलेंजमध्ये नवरदेवाला हरवले असल्याने खळबळ उडाली आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून अनेकांच्या पसंतीस पडत आहे.

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, लग्नाचा मंडप दिसत आहे. नवरा-नवरीसह पाहुण्यांनी पिवळ्या रंगाचे ड्रेस घातले आहेत. यावरुन हळीदाचा कार्यक्रम सुरु असल्याचे लक्षात येते. दरम्यान यामध्ये सर्वजण आनंदात गेम्स खेळत आहे. याच वेळी नवरा-नवरीला एक अनोखे चॅलेंज दिले जाते. दोघांना पुश-अप्स मारायला सांगितले जातात. आश्चर्याची बाब म्हणजे नवरी नवरदेवापेक्षा एक पुशअप्स जास्त मारते. नवरदेव ३० व्या पुशअप्सलाच खाली पडतो, पण नवरीची एनर्जी अजून असते. सध्या हा व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या प्रचंड पसंतीस पडत आहे.

 नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @MLA_jnm5050 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर नवरीचे कौतुक केले आहे. धाकड छोरी, जबरदस्त फिटनेस, असे लोकांनी म्हटले आहे. एका नेटकऱ्याने या नवरीने तर पुरुषाला त्याची जागा दाखवून दिले असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने इज्जत घालवली पोरानं असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 31, 2026 | 12:00 PM

