Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Two Eagles Fighting In The Sky For The Prey Viral News In Marathi

आकाशातच हवेच्या राक्षसांमध्ये सुरु झाली भयानक फाईट, रोमांचक दृष्यांनी वेधलं युजर्सचं लक्ष; अद्भुत Video Viral

Two Eagle Fight Video : शिकारीसाठी दोन गरुडांमध्ये सुरु झाली भयंकर लढत, आकाशातच गरागरा फिरत त्यांनी शिकारीला सुरुवात केली आणि अखेर दोघांच्याही हाती काही लागले नाही. नक्की काय घडलं ते तुम्हीच व्हिडिओतून जाणून घ्या.

Updated On: Jan 31, 2026 | 09:09 AM
आकाशातच हवेच्या राक्षसांमध्ये सुरु झाली भयानक फाईट, रोमांचक दृष्यांनी वेधलं युजर्सचं लक्ष; अद्भुत Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • दोन गरुडांमध्ये आकाशातच जोरदार झुंज सुरु होते.
  • तीक्ष्ण नखांनी एकमेकांवर हल्ले करताना हा प्रसंग एखाद्या हाय-व्होल्टेज ड्रामासारखा भासतो.
  • फोटोग्राफरने हे दृश्य आपल्या कॅमेरात कैद केले असून ते आता चांगलेच व्हायरल होत आहे.
जंगलातील अनेक प्राणी-पक्षी हे शिकारीवर अवलंबून असतात. मोठे प्राणी लहान प्राण्यांची शिकार करतात आणि यावरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. आपण आजवर जंगलातील शिकारीचे अनेक दृश्य सोशल मिडियावर व्हायरल होताना पाहिले आहेत पण तुम्ही कधी हवेतील युद्ध पाहिले आहे का? अलिकडेच इंटरनेटवर हवेचे राक्षस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दोन गरुडांमध्ये भयंकर लढत झाल्याचे दिसून आले. आकाशात होणारी ही लढत यूजर्ससाठी नवी आणि अनोखी असल्याचे क्षणातच या दृश्यांनी लोकांचे लक्ष वेधले आणि व्हिडिओ सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल झाल. चला तर मग यात काय घडले ते जाणून घेऊया.

ती हसली… पण माणूस म्हणून हारली! शाळेतील मित्राला पिझ्झा डिलिव्हर करताना पाहून तरुणीने उडवली खिल्ली, युजर्स संतापले; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या या लढाईत आपल्याला दोन गरुड आकाशातच एकमेकांना झुंझ देताना दिसून येतात. खरंतर ही लढाई होत असते माशाच्या तुकड्यासाठी… गरुड आपली शिकार घेऊन पुढे जाणारच असतो तितक्यात मागून एक दुसरा गरुड त्याच्यावर हल्ला करतो. तो तीक्ष्ण नखांनी गरुडाच्या पंजातून त्याची शिकार मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. हे दृश्य आकाशात घडणाऱ्या एका हाय-व्होल्टेज ड्रामासारखे वाटते. कोण जिंकणार आणि शिकार कुणाच्या हाती लागणार हा प्रश्न पडत असतानाच दोघांच्याही हातातून तो मासा हेवतून खाली जमिनीवर पडतो आणि दोघांनाही निराशा सहन करावी लागते. व्हिडिओत त्या एका माशासाठी दोन्ही गरुडांनी बरीच मेहनत घेतल्याचे दिसते पण अखेर यात कुणाचाही विजय होत नाही कारण माशा एकाच्याशी वाटेला लागत नाही.

वधू-वर आणि KISS! दुरूनच भटजी आले धावून… नवरा-बायकोला वेगळं करत टाकला कटाक्ष, पाहून युजर्सना हसू आवरेना; Video Viral

गरुडांच्या शिकारीचा हा व्हिडिओ फोटोग्राफर मुकुल सोमण यांनी काढलेला होता. नॅशनल जिओग्राफिक इंडियाने त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर अलिकडेच याला शेअर केले असून व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल होत आहे. अनेक यूजर्सने व्हिडिओवर कमेंट्स करत आकाशातील या लढतीवर आपले मत देखील व्यक्त केले आहे. एका युजरने लिहिले आहे, “ते कशावरून भांडत होते?” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “एकदम अप्रतिम” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “असं वाटत आहे की ते आकाशात डान्य करत आहेत”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

 

Web Title: Video viral two eagles fighting in the sky for the prey viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 09:03 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या महिलेवर कुत्र्याचा जीवघेणा हल्ला, एक-दोन नव्हे तर तब्बल…; घटनेचा धक्कादायक Video व्हायरल
1

मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या महिलेवर कुत्र्याचा जीवघेणा हल्ला, एक-दोन नव्हे तर तब्बल…; घटनेचा धक्कादायक Video व्हायरल

वधू-वर आणि KISS! दुरूनच भटजी आले धावून… नवरा-बायकोला वेगळं करत टाकला कटाक्ष, पाहून युजर्सना हसू आवरेना; Video Viral
2

वधू-वर आणि KISS! दुरूनच भटजी आले धावून… नवरा-बायकोला वेगळं करत टाकला कटाक्ष, पाहून युजर्सना हसू आवरेना; Video Viral

ती हसली… पण माणूस म्हणून हारली! शाळेतील मित्राला पिझ्झा डिलिव्हर करताना पाहून तरुणीने उडवली खिल्ली, युजर्स संतापले; Video Viral
3

ती हसली… पण माणूस म्हणून हारली! शाळेतील मित्राला पिझ्झा डिलिव्हर करताना पाहून तरुणीने उडवली खिल्ली, युजर्स संतापले; Video Viral

भीती नाही, कारण बाबा आहे! वडिलांवर विश्वास ठेवून 2 वर्षांच्या चिमुकल्याने छतावरून मारली उडी, मग पुढे जे घडलं… Video Viral
4

भीती नाही, कारण बाबा आहे! वडिलांवर विश्वास ठेवून 2 वर्षांच्या चिमुकल्याने छतावरून मारली उडी, मग पुढे जे घडलं… Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आकाशातच हवेच्या राक्षसांमध्ये सुरु झाली भयानक फाईट, रोमांचक दृष्यांनी वेधलं युजर्सचं लक्ष; अद्भुत Video Viral

आकाशातच हवेच्या राक्षसांमध्ये सुरु झाली भयानक फाईट, रोमांचक दृष्यांनी वेधलं युजर्सचं लक्ष; अद्भुत Video Viral

Jan 31, 2026 | 09:03 AM
Uttarpradesh Crime: थट्टेच्या एका वाक्याने मोडलं आयुष्य; पतीच्या अपमानानंतर तरुण विवाहितेने संपवलं जीवन

Uttarpradesh Crime: थट्टेच्या एका वाक्याने मोडलं आयुष्य; पतीच्या अपमानानंतर तरुण विवाहितेने संपवलं जीवन

Jan 31, 2026 | 09:01 AM
Zodiac Sign: जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी तयार होणार धन योग, कन्या राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Zodiac Sign: जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी तयार होणार धन योग, कन्या राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Jan 31, 2026 | 09:00 AM
बॉलिवूडची डिंपल गर्ल, अभिनेत्री प्रिती झिंटाचा वाढदिवस; जाणून घ्या ३१ जानेवारीचा इतिहास

बॉलिवूडची डिंपल गर्ल, अभिनेत्री प्रिती झिंटाचा वाढदिवस; जाणून घ्या ३१ जानेवारीचा इतिहास

Jan 31, 2026 | 08:59 AM
SL vs ENG : W,W,W… सॅम करणची कमाल! हॅटट्रिक घेऊन केला कहर; असे करणारा तो दुसरा खेळाडू

SL vs ENG : W,W,W… सॅम करणची कमाल! हॅटट्रिक घेऊन केला कहर; असे करणारा तो दुसरा खेळाडू

Jan 31, 2026 | 08:59 AM
Sharad Pawar PC News: सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबाबत माहिती नाही…; शरद पवारांनी स्पष्टच सांगितलं

Sharad Pawar PC News: सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबाबत माहिती नाही…; शरद पवारांनी स्पष्टच सांगितलं

Jan 31, 2026 | 08:58 AM
International Zebra Day 2026: निसर्गाचा ‘कलर कोड’! 31 जानेवारीलाच का साजरा होतो झेब्रा दिन? जाणून घ्या ‘ही’ 5 थक्क करणारी तथ्ये

International Zebra Day 2026: निसर्गाचा ‘कलर कोड’! 31 जानेवारीलाच का साजरा होतो झेब्रा दिन? जाणून घ्या ‘ही’ 5 थक्क करणारी तथ्ये

Jan 31, 2026 | 08:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM