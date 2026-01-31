Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Thane »
  • In The Mayoral Election The Favored Sisters Show Shinde Pattern Opportunities For Ordinary New Aspiring Women Candidates

Thane Municipal Corporation Mayor 2026: महापौर निवडीत लाडक्या बहिणींचा शिंदे पॅटर्न! नव्या उमेदीच्या महिला चेहऱ्यांना संधी

ठाणे महापालिकेसाठी महापौर आणि उपमहापौरपदासाठी नवा फॉर्म्युला ठरला आहे. सव्वा वर्ष महापौरपद आणि उपमहापौरपद असणार आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षात ठाणेकरांना चार महापौर आणि चार उपमहापौर मिळणार आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 11:50 AM
महापौर निवडीत लाडक्या बहिणींचा शिंदे पॅटर्न! सामान्य, नव्या उमेदीच्या महिला चेहऱ्यांना संधी

महापौर निवडीत लाडक्या बहिणींचा शिंदे पॅटर्न! सामान्य, नव्या उमेदीच्या महिला चेहऱ्यांना संधी

Follow Us:
Follow Us:
  • लाडक्या बहिणींना महापौर पदाची संधी
  • अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी हे पद आरक्षित
  • दोन नगरसेवक हे शिवसेनेचे ते एक मनसे
सुनील जावडेकर, ठाणे : ठाणे जिल्ह्यांमधील महापालिकांमध्ये उपमुख्यमंत्री तसेच शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांनी नव्या उमेदीच्या आणि सर्वसामान्य कुटुंबातून निवडून आलेल्या लाडक्या बहिणींना महापौर पदाची संधी देत नवा शिंदे पॅटर्न लागू केला आहे. त्यामुळे या नव्या शिंदे पॅटर्नची राज्यभर चर्चा होत असून कल्याणचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी यात मोलाची भूमिका बजावल्याचे सांगण्यात येते. कल्याण डोंबिवली महापौर पदासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी हे पद आरक्षित झाले होते, कल्याण डोंबिवलीतून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून तीन नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यातील दोन नगरसेवक हे शिवसेनेचे ते एक मनसेचे आहेत. शिवसेनेचे कल्याण शहर प्रमुख रवी पाटील यांनी त्यांच्या पॅनक्ल मधून किरण भांगले यांना निवडून आणले. तर टिटवाळा आंबिवली मधून व्यवसायाने वकील असलेल्या हषांली चौधरी (थविल) यादेखील दुसऱ्यांदा नगरसेविका म्हणून पालिकेवर निवडून आल्या आहेत.

झोपडपट्टीमुक्त ठाणे आणि ८,००० कोटींचा ‘व्ह्यूइंग टॉवर’! शिंदे सेनेचा धडाकेबाज जाहीरनामा प्रसिद्ध

लाडक्या बहिणीला प्राधान्य

किरण भांगले हे देखील उच्चशिक्षित असून ते इंजिनियर आहेत. महापौर पदासाठी निवड करताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडक्या बहिणीला प्राधान्य देत। एका सर्वसामान्य कुटुंबातील आदिवासी तरुणीला महापौर पदाची संधी उपलब्ध करून दिली.

प्रस्थापितांचा भ्रमनिरास

ठाणे महापौरपदासाठी देखील शिवसेनेत इच्छुकांची मोठी रांग होती, मात्र होमपीच असलेल्या ठाण्यात देखील एकनाथ शिंदे यांनी प्रस्थापितांना बाजूला सारत नव्या उमेदीच्या आणि नव्या दमाच्या शर्मिला पिंपळोलीकर यांना महापौर पदाची संधी दिली. त्यामुळे ठाण्यात देखील आपल्या गटातील महापौर होईल अशा आशेवर असलेल्या सर्वच प्रस्थापितांचा भ्रमनिरास झाला आहे. उल्हासनगरमध्ये तर शिवसेनेने महापौरपद मैत्रीमध्ये टीम ओमी कलानीच्या नगरसेविका अश्विनी कमलेश निकम यांना दिले आहे. येथे देखील उल्हासनगरचे शिवसेनेचे शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी तसेच त्यांच्या पत्नी राजश्री चौधरी या दोघांनाही महापौर पदाची अपेक्षा होती.

तिन्ही महापौर, उपमहापौर बिनविरोध

  • महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी अर्ज भरण्याकरता आजचा शेवटचा दिवस होता.
    दिलेल्या मुदतीत ठाणे, कल्याण डोंबिवली आणि उल्हासनगर या तिन्ही महापालिकांमध्ये शिवसेना आणि भाजप युती होऊन महापौर
  • पदासाठी आणि उपमहापौर पदासाठी प्रत्येकी एकेक अर्ज दाखल झाल्यामुळे 3 फेब्रुवारी रोजी होणारी महापौर पदाची निवडणूक म्हणजे केवळ औपचारिकता आहे.
  • तिन्ही महापालिकामध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे महापौर उपमहापौर बिनविरोध निवडून आले आहेत.

डॉ. शिंदे हे सर्व राजकीय विरोधकांना पुरून उरले

  • ठाणे जिल्ह्यातील या तिन्ही महापालिकांमध्ये महापौर पदासाठी भाजप नेते कमालीचे आग्रही होते.
  • कल्याण डोंबिवली आणि उल्हासनगर मध्ये तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी महापौर पदासाठी त्यांची सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावली होती.
  • मात्र तरीदेखील खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हे त्यांच्या सर्व राजकीय विरोधकांना चारही मुंड्या चित करत पुरून उरले.
  • निवडणुकीच्या आधीपासून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हे सातत्याने महापौर महायुतीचेच होणार असे ठासून सांगत होते तेच अखेरीस सत्यात उतरले.

TMC मध्ये १६,४९,८६९ इतकी मतदारसंख्या, आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ठाणे महापालिका सज्ज

Web Title: In the mayoral election the favored sisters show shinde pattern opportunities for ordinary new aspiring women candidates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 11:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Thane Crime: आईच्या डोळ्यांसमोर अपहरण! मुंब्र्यातून तीन महिन्यांचं बाळ पळवलं; फिल्मी स्टाईलने 6 दिवसांनी सुखरूप सुटका
1

Thane Crime: आईच्या डोळ्यांसमोर अपहरण! मुंब्र्यातून तीन महिन्यांचं बाळ पळवलं; फिल्मी स्टाईलने 6 दिवसांनी सुखरूप सुटका

Ajit Pawar: वारसा की अनुभव? राष्ट्रवादीचं मुख्यमंत्री फडणवीसांना महत्त्वाचं पत्र? लवकरच घेतला जाणार मोठा निर्णय!
2

Ajit Pawar: वारसा की अनुभव? राष्ट्रवादीचं मुख्यमंत्री फडणवीसांना महत्त्वाचं पत्र? लवकरच घेतला जाणार मोठा निर्णय!

अजित पवारांच्या निधनानंतर एकनाथ शिंदेंची ताकद आणखी वाढणार? पण भाजप आता नवी ‘रणनीती’ आखणार
3

अजित पवारांच्या निधनानंतर एकनाथ शिंदेंची ताकद आणखी वाढणार? पण भाजप आता नवी ‘रणनीती’ आखणार

Ajit Pawar Death News: अश्रूंचा बांध फुटला! सुनेत्रा पवार हात जोडून सुन्न अवस्थेत; फडणवीस आणि शिंदेंनी घेतली भेट
4

Ajit Pawar Death News: अश्रूंचा बांध फुटला! सुनेत्रा पवार हात जोडून सुन्न अवस्थेत; फडणवीस आणि शिंदेंनी घेतली भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Diplomacy: ट्रम्प यांचा ‘आर्माडा’ आणि सौदीची अस्पष्ट पण स्वार्थी भूमिका; इराणच्या सत्तेला हादरा देण्यासाठी ‘रियाधचीही’ तयारी

Diplomacy: ट्रम्प यांचा ‘आर्माडा’ आणि सौदीची अस्पष्ट पण स्वार्थी भूमिका; इराणच्या सत्तेला हादरा देण्यासाठी ‘रियाधचीही’ तयारी

Jan 31, 2026 | 12:44 PM
PAK vs AUS : पाकिस्तानने घरच्या मैदानावर घालवली इज्जत…T20 World Cup 2026 आधी मैदानावर कापले नाक!

PAK vs AUS : पाकिस्तानने घरच्या मैदानावर घालवली इज्जत…T20 World Cup 2026 आधी मैदानावर कापले नाक!

Jan 31, 2026 | 12:43 PM
सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार! शरद पवार म्हणाले, “मला माहित…” दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांच्या विलीनीकरणाबाबत मोठे विधान

सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार! शरद पवार म्हणाले, “मला माहित…” दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांच्या विलीनीकरणाबाबत मोठे विधान

Jan 31, 2026 | 12:43 PM
Pandharpur News : चंद्रभागेच्या तीरी उसळला जनसागर; माघी यात्रा उत्साहात, ‘जय हरी विठ्ठला’च्या जयघोषाने दुमदुमली पंढरी

Pandharpur News : चंद्रभागेच्या तीरी उसळला जनसागर; माघी यात्रा उत्साहात, ‘जय हरी विठ्ठला’च्या जयघोषाने दुमदुमली पंढरी

Jan 31, 2026 | 12:41 PM
थोडी प्रतीक्षा… मोठी धमाल! ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ची रिलीज डेट जाहीर, ‘या’ दिवशी येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

थोडी प्रतीक्षा… मोठी धमाल! ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ची रिलीज डेट जाहीर, ‘या’ दिवशी येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

Jan 31, 2026 | 12:34 PM
Sindhudurg News: हत्तीरोग नियंत्रणाबाबत जिल्हा टास्क फोर्स सभा; नागरिकांना केले ‘हे’ आवाहन

Sindhudurg News: हत्तीरोग नियंत्रणाबाबत जिल्हा टास्क फोर्स सभा; नागरिकांना केले ‘हे’ आवाहन

Jan 31, 2026 | 12:31 PM
Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्व, काय सांगते शास्त्र जाणून घ्या

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्व, काय सांगते शास्त्र जाणून घ्या

Jan 31, 2026 | 12:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM