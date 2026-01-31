Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

DC vs UPW : दिल्लीच्या हातात मुंबईचं भविष्य! DC ने सामना गमावला तर…जेमिमा लढणार आज यूपी वाॅरियर्सशी

मुंबई अजूनही प्लेऑफच्या शर्यतीतून पूर्णपणे बाहेर पडलेली नाही. WPL पॉइंट टेबलमध्ये मुंबई सहा गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. आज, सर्व मुंबई इंडियन्स खेळाडू दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध UP वॉरियर्स सामन्यावर लक्ष केंद्रित करतील. 

Updated On: Jan 31, 2026 | 11:58 AM
फोटो सौजन्य - Women's Premier League (WPL)

हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील मुंबई इंडियन्सला WPL 2026 च्या 19 व्या सामन्यात गुजरात जायंट्सकडून पराभव पत्करावा लागला. या हंगामात गतविजेत्या संघाचा आठ सामन्यांमधील हा पाचवा पराभव आहे. तथापि, मुंबई अजूनही प्लेऑफच्या शर्यतीतून पूर्णपणे बाहेर पडलेली नाही. WPL पॉइंट टेबलमध्ये मुंबई सहा गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. आज, सर्व मुंबई इंडियन्स खेळाडू दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध UP वॉरियर्स सामन्यावर लक्ष केंद्रित करतील. 

आता, MI च्या हातात काहीही नाही; प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या त्यांच्या आशा प्रार्थनेवर अवलंबून आहेत. MI चा प्लेऑफमधील पूर्ण स्थान समजून घेऊया. मुंबई इंडियन्सने त्यांचे आठही लीग सामने खेळले आहेत. त्यांनी तीन जिंकले आहेत आणि पाच गमावले आहेत. त्यांचे लक्ष आजच्या डीसी विरुद्ध यूपीडब्ल्यू सामन्यावर असेल. मुंबई इंडियन्सचे खेळाडू प्रार्थना करतील की यूपी वॉरियर्स लीगच्या अंतिम सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सचा पराभव करू शकेल.

खरं तर, दिल्ली कॅपिटल्स आणि मुंबई इंडियन्स यांचे प्रत्येकी ६ गुण आहेत, तर उत्तर प्रदेश ४ गुणांसह तळाशी आहे. जर दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ यूपी वॉरियर्सविरुद्ध पराभव झाला तर दिल्ली, मुंबई आणि उत्तर प्रदेश या तिघांचेही प्रत्येकी ६ गुण होतील. या परिस्थितीत, मुंबई इंडियन्सना प्लेऑफचे तिकीट मिळू शकते कारण त्यांचा नेट रन रेट दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशपेक्षा चांगला आहे. मुंबई इंडियन्सचा नेट रन रेट +०.०५९, दिल्लीचा नेट रन रेट -०.१६४ आणि उत्तर प्रदेशचा नेट रन रेट -१.१४६ आहे.

आरसीबी आणि गुजरात पात्र ठरले आहेत.

आतापर्यंत, स्मृती मानधनाच्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात जायंट्स यांनी WPL 2026 च्या प्लेऑफसाठी पात्रता मिळवली आहे. RCB ने आठ पैकी सहा सामने जिंकले आहेत आणि थेट अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. गुजरात टायटन्स एलिमिनेटरमध्ये आहे; ते कोणत्या संघाचा सामना करतील हे पाहणे बाकी आहे.

प्लेऑफ पात्रतेसाठी नेमके समीकरण

दिल्ली कॅपिटल्स: दिल्लीसाठी समीकरण स्पष्ट आहे. जर दिल्लीने १ फेब्रुवारी रोजी यूपी वॉरियर्स विरुद्धचा शेवटचा साखळी सामना जिंकला तर त्यांचे ८ गुण होतील. या परिस्थितीत, ते थेट प्लेऑफमध्ये पोहोचतील आणि मुंबई इंडियन्सला स्पर्धेतून बाहेर पडावे लागेल.

मुंबई इंडियन्स: मुंबईचे लक्ष आता पूर्णपणे यूपी वॉरियर्सवर आहे. जर यूपी वॉरियर्सने १ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीला हरवले तर दिल्ली आणि मुंबई दोघांचेही प्रत्येकी ६ गुण होतील. या परिस्थितीत, मुंबईचा उत्कृष्ट नेट रन रेट (+०.०५९) असल्याने प्लेऑफमध्ये प्रवेश निश्चित होईल.

