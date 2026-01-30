Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Woman Injured In Dog Attack During Morning Walk 50 Stitches

मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या महिलेवर कुत्र्याचा जीवघेणा हल्ला, एक-दोन नव्हे तर तब्बल…; घटनेचा धक्कादायक Video व्हायरल

मॉर्निंग वॉकसाठी निघालेल्या एका महिलेवर शेजाऱ्याच्या 'केन कार्सो' (Cane Corso) या अत्यंत आक्रमक आणि शक्तिशाली ब्रीडच्या कुत्र्याने भीषण हल्ला केला.

Updated On: Jan 30, 2026 | 08:06 PM
मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या महिलेवर कुत्र्याचा जीवघेणा हल्ला, एक-दोन नव्हे तर तब्बल...; (Photo Credit- X)

मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या महिलेवर कुत्र्याचा जीवघेणा हल्ला, एक-दोन नव्हे तर तब्बल...; (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या महिलेवर कुत्र्याचा जीवघेणा हल्ला
  • एक-दोन नव्हे तर तब्बल…;
  • घटनेचा धक्कादायक Video व्हायरल
बंगळुरूच्या एचएसआर लेआउट (HSR Layout) परिसरात सकाळी एक थरारक घटना घडली. मॉर्निंग वॉकसाठी निघालेल्या एका महिलेवर शेजाऱ्याच्या ‘केन कार्सो’ (Cane Corso) या अत्यंत आक्रमक आणि शक्तिशाली ब्रीडच्या कुत्र्याने भीषण हल्ला केला. या हल्ल्यात महिलेच्या चेहरा आणि मानेवर ५० पेक्षा जास्त टाके पडले असून, त्या सध्या रुग्णालयात आहेत.

नेमकी घटना काय?

२६ जानेवारी रोजी सकाळी ६:५४ च्या सुमारास टीचर्स कॉलनीमध्ये सत्यप्रकाश दुबे यांच्या पत्नी नेहमीप्रमाणे मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडल्या होत्या. याच वेळी शेजारी राहणाऱ्या अमरेश रेड्डी यांचा पाळीव कुत्रा घरासमोर मोकळा होता. काही समजण्यापूर्वीच या कुत्र्याने महिलेच्या मानेवर झडप घातली. कुत्र्याने त्यांच्या चेहऱ्याला आणि हाता-पायांना गंभीर दुखापत केली. मालकाने कुत्र्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला, पण तो निष्फळ ठरला.

ती हसली… पण माणूस म्हणून हारली! शाळेतील मित्राला पिझ्झा डिलिव्हर करताना पाहून तरुणीने उडवली खिल्ली, युजर्स संतापले; Video Viral

५० टाके आणि खोल जखमा

पीडित महिलेला तातडीने सेंट जॉन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. कुत्र्याचा हल्ला इतका भयानक होता की, डॉक्टरांना त्यांच्या जखमा शिवण्यासाठी ५० पेक्षा जास्त टाके घालावे लागले. सध्या त्या गंभीर मानसिक धक्क्याखाली असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

मालकाच्या हलगर्जीपणामुळे गुन्हा दाखल

महिलेचे पती सत्यप्रकाश दुबे यांनी एचएसआर लेआउट पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. “कुत्रा इतका धोकादायक होता की मालकालाही त्याला आवरता आले नाही. कुत्र्याला ना साखळदंडाने बांधले होते, ना त्याच्या तोंडावर मास्क होता. अशा निष्काळजी मालकाला कठोर शिक्षा व्हायला हवी,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पोलिसांनी मालकाविरोधात हलगर्जीपणाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

का धोकादायक आहे ‘केन कार्सो’ ब्रीड?

‘केन कार्सो’ ही मूळची इटलीची प्रजाती असून तिला ‘इटालियन मस्टिफ’ म्हणूनही ओळखले जाते. रोमन काळात या कुत्र्यांचा वापर युद्धात, शिकार करण्यासाठी आणि मालमत्तेच्या रक्षणासाठी केला जात असे. यांचे वजन ४५ ते ५० किलोपेक्षा जास्त असू शकते आणि उंची ७० सेंटीमीटरपर्यंत असते. हे अत्यंत मस्कुलर आणि ताकदवान असतात. हे कुत्रे अत्यंत जिद्दी आणि आक्रमक असू शकतात. या कुत्र्यांना योग्य सामाजिकीकरण आणि कठोर प्रशिक्षणाची गरज असते, अन्यथा ते मानवी वस्तीसाठी धोकादायक ठरू शकतात.

भीती नाही, कारण बाबा आहे! वडिलांवर विश्वास ठेवून 2 वर्षांच्या चिमुकल्याने छतावरून मारली उडी, मग पुढे जे घडलं… Video Viral

Web Title: Woman injured in dog attack during morning walk 50 stitches

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 08:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वधू-वर आणि KISS! दुरूनच भटजी आले धावून… नवरा-बायकोला वेगळं करत टाकला कटाक्ष, पाहून युजर्सना हसू आवरेना; Video Viral
1

वधू-वर आणि KISS! दुरूनच भटजी आले धावून… नवरा-बायकोला वेगळं करत टाकला कटाक्ष, पाहून युजर्सना हसू आवरेना; Video Viral

ती हसली… पण माणूस म्हणून हारली! शाळेतील मित्राला पिझ्झा डिलिव्हर करताना पाहून तरुणीने उडवली खिल्ली, युजर्स संतापले; Video Viral
2

ती हसली… पण माणूस म्हणून हारली! शाळेतील मित्राला पिझ्झा डिलिव्हर करताना पाहून तरुणीने उडवली खिल्ली, युजर्स संतापले; Video Viral

भीती नाही, कारण बाबा आहे! वडिलांवर विश्वास ठेवून 2 वर्षांच्या चिमुकल्याने छतावरून मारली उडी, मग पुढे जे घडलं… Video Viral
3

भीती नाही, कारण बाबा आहे! वडिलांवर विश्वास ठेवून 2 वर्षांच्या चिमुकल्याने छतावरून मारली उडी, मग पुढे जे घडलं… Video Viral

सौंदर्यावरून उडेल तरुणांचा विश्वास! Viral Video पाहून तुम्ही ही म्हणाल “नक्की काय चालूये हे…?”
4

सौंदर्यावरून उडेल तरुणांचा विश्वास! Viral Video पाहून तुम्ही ही म्हणाल “नक्की काय चालूये हे…?”

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या महिलेवर कुत्र्याचा जीवघेणा हल्ला, एक-दोन नव्हे तर तब्बल…; घटनेचा धक्कादायक Video व्हायरल

मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या महिलेवर कुत्र्याचा जीवघेणा हल्ला, एक-दोन नव्हे तर तब्बल…; घटनेचा धक्कादायक Video व्हायरल

Jan 30, 2026 | 08:06 PM
Kolhapur News : शेती करताना वैज्ञानिक दृष्टिकोन आवश्यक; दर्जेदार ऊसबियाणे निर्मितीसाठीचा शेतकऱ्याचा यशस्वी प्रयोग

Kolhapur News : शेती करताना वैज्ञानिक दृष्टिकोन आवश्यक; दर्जेदार ऊसबियाणे निर्मितीसाठीचा शेतकऱ्याचा यशस्वी प्रयोग

Jan 30, 2026 | 07:59 PM
Australian Open 2026 : कार्लोस अल्काराझचा झंझावात! झ्वेरेव्हला पराभूत करत पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या अंतिम फेरीत एंट्री 

Australian Open 2026 : कार्लोस अल्काराझचा झंझावात! झ्वेरेव्हला पराभूत करत पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या अंतिम फेरीत एंट्री 

Jan 30, 2026 | 07:53 PM
Varanasi Release Date: एसएस राजामौली यांचा ‘वाराणसी’ या तारखेला थिएटरमध्ये होणार प्रदर्शित, मेकर्स म्हणाले—“Let it bang…”

Varanasi Release Date: एसएस राजामौली यांचा ‘वाराणसी’ या तारखेला थिएटरमध्ये होणार प्रदर्शित, मेकर्स म्हणाले—“Let it bang…”

Jan 30, 2026 | 07:40 PM
Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवार रचणार इतिहास! पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून घेणार शपथ?

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवार रचणार इतिहास! पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून घेणार शपथ?

Jan 30, 2026 | 07:38 PM
Dharashiv News : शासकीय रुग्णालयात दातांच्या किचकट शस्त्रक्रियांना यश, डॉ. कृष्णा उंदरे देशमुखांच्या सेवेमुळे रुग्णांत समाधान

Dharashiv News : शासकीय रुग्णालयात दातांच्या किचकट शस्त्रक्रियांना यश, डॉ. कृष्णा उंदरे देशमुखांच्या सेवेमुळे रुग्णांत समाधान

Jan 30, 2026 | 07:30 PM
Royal Enfield Hunter 350 vs Goan Classic 350: दोन्ही बाईकमध्ये एकच इंजिन मग फरक कशात?

Royal Enfield Hunter 350 vs Goan Classic 350: दोन्ही बाईकमध्ये एकच इंजिन मग फरक कशात?

Jan 30, 2026 | 07:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM