फोटोशूटसाठी मृत्यूला जवळ केलं? इंद्रधनुष्य-धबधबा, निसर्गरम्य दृष्यात तरुणीच्या साहसाने यूजर्सच्या अंगावर आणला काटा; Video Viral

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काय घडलं व्हिडिओत?
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात एक तरुणी धबधब्याच्या किनाऱ्यावर पोटावर झोपल्याचे दिसते. मुख्य म्हणजे ती धबधब्याच्या अगदी काठाशी असते, जिथून थोडा जरी तोल गेला तर तरुणीचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. तरुणी जिथे झोपलेली असते तिथेच पलीकडे शेकडो फूट खोल दरी असते ज्यात धबधब्याचे पाणी वाहत असते. पाण्याचा पांढराशुभ्र प्रवाह आणि बाजूने चमकणारे रंगीत इंद्रधनुष्य यामुळे संपूर्ण व्हिडिओत प्रकृतीचे सुंदर दर्शन घडते परंतु तरुणीचा स्टंट मात्र अनेकांच्या अंगावर काटा आणतो. धबधब्याच्या कडेला झोपून जणू ती मृत्यूलाच आव्हान देत असते पण यावेळी तिच्या डोळ्यात जरही भिती नसते. ती हसत तिथल्या वातावरणाचा आनंद लुटते आणि व्हिडिओसाठी सुंदर पोज देखील देते.
कोण आहे ही तरुणी?
या अनोख्या आणि धोकादायक स्टंटचा व्हिडिओ @raziehjanbaz नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओत दिसणारी ही महिला सामान्य नसून ती एक सुप्रिद्ध एथलीट रजियाह जानबाज (Razieh Janbaz) आहे. इराणची पहिली महिला हँडबॉल खेळाडू म्हणून तिने इतिहास रचला आहे. व्हिडिओमध्ये दिसणारे हे दृष्य दक्षिण आफ्रिकेतील झांबिया येथून टिपल्याची माहिती आहे.
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व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “अरे बापरे, तू तर एकदम जबरदस्त आहेस! मी तर खूप घाबरलो असतो.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तर हे आहे इंद्रधनुष्याचे टोक – मी ते पहिल्यांदाच पाहतेय!”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “हे नक्कीच भयंकर आणि धोकादायक आहे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.