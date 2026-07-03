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वाॅशिंग मशीनमध्ये टाकलं, स्प्रे मारला अन् बाथरुममध्येच… बंगळूरुतील डे-केअरमध्ये चिमुरड्यांसोबत धक्कादायक प्रकार; Video Viral

Updated On: Jul 03, 2026 | 09:21 AM IST
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सारांश

Child Harassment Video : बंगळूरुतील एका पाळणाघराचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत असून ज्यात लहान मुलांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास दिला जात असल्याचे उघड झाले. घटनेचा व्हिडिओ समोर येताच पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत पाच महिलांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

वाॅशिंग मशीनमध्ये टाकलं, स्प्रे मारला अन् बाथरुममध्येच... बंगळूरुतील डे-केअरमध्ये चिमुरड्यांसोबत धक्कादायक प्रकार; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • पाळणाघरातील कथित गैरवर्तनाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर खळबळ उडाली.
  • पोलिसांनी पाच महिला कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली.
  • सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली असून कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.
अलिकडे सोशल मिडियावर एका पाळणाघरातील एक धक्कादायक प्रकार वेगाने व्हायरल होत आहे. कॅपजेमिनीच्या मालकीची, बंगळूर-स्थित प्रमुख आयटी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) मध्ये ही घटना घडल्याची माहिती आहे. कंपनीच्या आवारातील पाळणाघरात लहान मुलांचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केला जात होता. या घटनेचा एक व्हिडिओ देखील शेअर करण्यात आला आहे ज्यात काही महिला मुलांसोबत चुकीचा व्यावहार करताना दिसून आल्या. व्हायरल व्हिडिओची दखल घेत आता पोलिसांनी डे-केअरवर कारवाई करत पाच महिला कर्मचाऱ्यांवर FIR दाखल केली आहे. या संपूर्ण घटनेचा तपास सुरु आहे.

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व्हाट्सॲपवर व्हिडिओ व्हायरल

तक्रारदाराने दिलेल्या व्हिडिओ फुटेजच्या आधारावर पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसते की, महिला कर्मचारी मुलांच्या रडण्यावरुन राडा घालताना दिसतात. त्या त्यांना धमकवतात आणि शिक्षेच्या रुपात त्यांचा छळ देखील करतात. सर्व पाच महिलांवर मुलांना फ्रंट-लोडिंग वॉशिंग मशीनमध्ये बसवणे, त्यांना टॉयलेटवर बसण्यास भाग पाडणे, टॉयलेट जेटने त्यांच्या तोंडात पाणी मारणे, त्यांना बाथरूममध्ये कोंडून ठेवणे आणि शांत राहण्याची सतत धमकी देणे असे आरोप लावण्यात आले आहेत. व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओत मुलं रडताना आणि घाबरताना दिसतात.

महिलांवर होणार कायदेशीर कारवाई

पोलिसांनी बाल न्याय कायदा २०१५ च्या विविध कलमांखाली पाचही महिला आरोपींवर गुन्हा दाखल केला आहे. एका महिला पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, व्हायरल होत असेलेला व्हिडिओ फाॅरेंसिंक तपासासाठी पाठवण्यात आला आहे. यासोबतच त्यांनी सांगितले की, सर्व महिलांना लवकरच चाैकशीसाठी पोलिस ठाण्यात बोलावले जाईल. सध्या घटनेचा तपास सुरु असून सेंटरमध्ये याआधीही अशा घटना घडून आल्यात का याचा शोध पोलिस घेत आहेत.

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यूजर्स संतापले

दरम्यान याा घटनेचा व्हिडिओ @SmritiSharma_ नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “अशा ठिकाणी मुलांना त्रास देण्यापेक्षा, जे काही कमावता त्यातच भागवण्याचा प्रयत्न करा”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तो व्हिडिओ पाहून संतापाने रक्त उसळून येत आहे. जर पालकांनी हिंसक होऊन त्या गुन्हेगारांवर हल्ला केला, तर त्यांना दोष देता येणार नाही”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “त्यांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी; जसे की त्यांना बांधून २० किलो क्षमतेच्या वॉशिंग मशीनमध्ये टाकणे”.

Web Title: Bengaluru daycare child abuse video viral police take action on five women

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Published On: Jul 03, 2026 | 08:57 AM

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