How To Kill Man? मेट्रोत पुस्तक उघडलं अन् प्रवाशांचे डोळेच विस्फारले! टायटल पाहून पुरुषांची उडाली झोप

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व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता एक मुलगी अत्यंत शांतपणे पुस्तक वाचत बसली आहे. तिच्या आजूबाजूला प्रवासी बसलेले आहेत. काही प्रवासी उभे आहे. यातीलच एक प्रवाशाने याचा व्हिडिओ काढला असून तिच्या पुस्तकाच्या नावावर फोकस केला आहे. ज्यामध्ये दिसते की, ती How to Kill Men and Get Away With It हे पुस्तक वाचत आहे. या पुरस्काचे नाव पाहून सर्वांचे घाबरगुंडी उडालेली आहे.
केतन अग्रवालचे प्रकरण ताजे असतानाच हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने खळबळ उडाली आहे. पुण्यातील या हाय-प्रोफाइल केसने संपूर्ण देश हादरला आहे. सिया गोयल नावाच्या मुलीने आपल्या बॉयफ्रेंड चेतनसोबत मिळून मंगेतर केतनला लोहगडावरुन ढकलून दिले, ज्यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला. तपासात समोर आले की, सियाने केतनची हत्या करण्यापूर्वी गुगलवर माणसाला कसे मारायचे हे सर्च केलं होते. यामुळे मेट्रोतील तरुणी वाचत असलेल्या पुस्तकाच्या नावाशी याचा थेट संबंध जोडला जात आहे.
परंतु How to Kill Men and Get Away With It या पुस्तकाचा पुण्यातील हाय प्रोफाइल हत्याकांडाशी काहीही संबंध नाही. हे पुस्तक केंटी ब्रेट लेखिकेने लिहिले असून एक काल्पनिक पुस्तक आहे. हे पुस्तक डार्क कॉमेडी आणि सयकोलॉजिकल थ्रिलरवर आधारित आहे. जगभरातील वाचक हे पुस्तक आवडीने वाचतात.
Feminism is slowly becoming a terrorist organization who targets masculine men. I just saw this reel on Instagram where a girl was openly reading a book “How to Kill Men” in a public metro. Imagine the outrage if a man did the same and read a book named “How to Kill Women.” pic.twitter.com/e6SCqYWXzd — 𝒱𝒶𝓇𝓊𝓃 (@Varunx269) July 1, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Varunx269 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ काही सेंकादातच व्हायरल झाला असून याला हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. यावर पुरुषांची अत्यंत मजेशीर अंगाजात कमेंट करत आपली भीती लपवली आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले की, आज पहिल्यांदा सिंगल राहून आपण सुखी आहोत असे वाटतंय, तर दुसऱ्या एकाने म्हटले की, मुलांना लग्नाआधी मुलीच्या वाचणाची आवड नक्की जाणून घ्या असे म्हटले आहे. व्हिडिओ शेअर करणाऱ्या व्यक्तीने तर थेट याचा संबंध दहशतावादाशी जोडला आहे. मुली दहशतवादी बनत आहे असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ चांगलाच चर्चेचा विषय बनला आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.