भररस्त्यात बाईकवर बसलेल्या वहिनीला चप्पलांनी केली बेदम मारहाण, नक्की काय घडलं? Video Viral

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प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, काैटुंबिक वादानंतर पिडित महिला आपल्या पतीसोबत बाईकवर बसून पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी जात होती. अशात रस्त्यातच महिलेच्या दीराने त्याच्या साथीदारांसह तिच्यावर हल्ला चढवला आणि भररस्त्यात महिलेला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. व्हायरल व्हिडिओमध्ये महिला बाईकवरुन जाताना बाजूलाच उभ्या असलेल्या व्यक्तीला काहीतरी बोलताना दिसते ज्यानंतर धावतच जाऊन व्यक्ती आणि तिथे उपस्थित त्याचे साथीदार महिलेला मारण्यासाठी धाव घेताना दिसतात.
भररस्त्यात केली मारहाण
प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने महिलेला चप्पलेने आणि लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली. यावेळी पतीने पत्नीचा वाचवण्याचा खूप प्रयत्न केला पण तीन लोकांनी एकत्रित हल्ला केल्याने त्यापुढे त्याची मदत असहाय्य ठरली. घटनेवेळी तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांनी हे दृष्य आपल्या फोनमध्ये कैद केले ज्यानंतर हा घटनेचा व्हिडिओ वेगाने सोशल मिडियावर व्हायरल होऊ लागला.
कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में बीच सड़क महिला, पति और बच्चे से मारपीट का वायरल वीडियो। पीड़िता की तहरीर पर गुजैनी थाने में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने दोनों नामजद आरोपी हेमंत शर्मा और संदीप को गिरफ्तार किया। https://t.co/DMTyMR4qNF pic.twitter.com/3s6WwMQ3bV — Gaurav Trivedi (@gaurav3vedi) July 1, 2026
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पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला
क्षुल्ल्क कलहाचे रुपांतर मारहाणीत झाले आणि काैटुंबिक वाद चव्हाट्यावर आला. पोलिसांनी घटनेची दखल घेत आरोपींवर गुन्हा दाखल केल्याची माहिती आहे. पोलीस उपआयुक्त, दीपेंद्र नाथ चौधरी यांनी सांगितले की, गुजैनी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ फिरत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक महिला तिच्या पती आणि लहान मुलीसोबत बाईकवरून जाताना दिसत आहे. वाटेत तिचा दीर हेमंत शर्मा आणि त्याचा मित्र संदीप यांनी महिलेला रोखून तिला मारहाण केली. घटनेची दखल घेत आता गुजैनी पोलिस ठाण्यात महिलेच्या तक्रारीच्या आधारावर आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोन्ही आरोपी हेमंत शर्मा आणि संदीप यांनी अटक करण्यात आली असून त्यांच्यावर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.