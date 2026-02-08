कोरोनानंतर आता ‘या’ व्हायरसचा धोका कायम; संपर्कात आलेल्या लोकांना ठेवले निरीक्षणाखाली

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
निपाह विषाणू प्रामुख्याने वटवाघळांनी दूषित केलेल्या फळांमधून किंवा द्रवपदार्थांद्वारे मानवांमध्ये पसरतो. महिलेच्या संपर्कात आलेल्या सर्व ३५ जणांची ओळख पटवून त्यांना निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले.

Updated On: Feb 08, 2026 | 01:12 PM
ढाका : जागतिक आरोग्य संघटनेने बांगलादेशात निपाह विषाणूमुळे एका महिलेच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे. जानेवारीच्या अखेरीस उत्तर बांगलादेशमध्ये घडलेल्या या घटनेने पुन्हा एकदा या प्राणघातक विषाणूचा धोका अधोरेखित केला आहे. मृत महिलेला २१ जानेवारी रोजी ताप आणि डोकेदुखीची प्राथमिक लक्षणे दिसू लागली. त्यानंतर तिची प्रकृती अधिकच बिघडली, ज्यामध्ये जास्त लाळ येणे, गोंधळ आणि झटके येणे यांचा समावेश होता. लक्षणे दिसल्यानंतर

निपाह विषाणू प्रामुख्याने वटवाघळांनी दूषित केलेल्या फळांमधून किंवा द्रवपदार्थांद्वारे मानवांमध्ये पसरतो. महिलेच्या संपर्कात आलेल्या सर्व ३५ जणांची ओळख पटवून त्यांना निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले. सुदैवाने, त्या सर्वांची चाचणी निगेटिव्ह आली आहे. पश्चिम बंगाल, भारतामध्ये निपाहचे दोन रुग्ण आढळल्यानंतर, मलेशिया, थायलंड, इंडोनेशिया आणि पाकिस्तानसह अनेक आशियाई देशांनी विमानतळांवर थर्मल स्क्रीनिंग वाढवली आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, या विषाणूचा आंतरराष्ट्रीय प्रसार होण्याचा धोका सध्या कमी आहे. त्यामुळे, प्रवास किंवा व्यापार निर्बंधांची शिफारस केलेली नाही. हा संसर्ग अत्यंत प्राणघातक आहे, ज्याचा मृत्यूदर ७५% पर्यंत आहे. एका आठवड्याने तिचा मृत्यू झाला. तिच्या मृत्यूनंतर दुसऱ्या दिवशी केलेल्या चाचण्यांमध्ये तिला निपाह विषाणूची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले. महिलेचा अलिकडचा प्रवास इतिहास नव्हता, परंतु तिने कच्च्या खजुराचा रस प्यायला होता. त्यानंतर तिचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.

कोरोनानंतर आणखी एक संकट?

कोरोनारूपी संकटातून जग सावरत असतानाच आता ‘निपाह’ (Nipah Virus) या अत्यंत घातक विषाणूने भारताचे टेन्शन वाढवले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये निपाहचे दोन सक्रिय रुग्ण आढळल्याने केवळ भारतच नाही, तर चीन आणि पाकिस्तानसह अनेक आशियाई देशांमध्ये ‘हाय अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. हे दोन्ही रुग्ण व्यवसायाने परिचारक (Nurses) असून त्यांच्यावर सध्या विशेष आयसोलेशन वॉर्डमध्ये उपचार सुरू आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Storm Chandra : निसर्गाचे रौद्र रूप! ब्रिटनवर ओढवले ‘चंद्रा’ चे संकट; 100 हून अधिक ठिकाणी अलर्ट, जनजीवन विस्कळीत

