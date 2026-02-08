Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Savannah Guthrie : प्रसिद्ध अमेरिकन अँकरच्या आईचे अपहरण! घराबाहेर सापडलं रक्त; 7 दिवसांपासून नॅन्सी गुथरी बेपत्ता

प्रसिद्ध अमेरिकन टीव्ही अँकर सवाना गुथरी यांच्या आईचे अपहरण करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे अमेरिकेसह जगभरात खळबळ उडाली आहे. सवाना गुथरी यांनी तिच्या अपहरणकर्त्यांना सांगितले की तिचे कुटुंब पैसे देण्यास तयार आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 12:57 PM
Savannah Guthrie : प्रसिद्ध अमेरिकन अँकरच्या आईचे अपहरण! घराबाहेर सापडलं रक्त; ७ दिवसांपासून नॅन्सी गुथरी बेपत्ता ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • आईसाठी टाहो
  • ७ दिवसांपासून बेपत्ता
  • खंडणीचा ईमेल

Savannah Guthrie mother kidnapped Nancy : एका मुलीसाठी तिच्या आईचे अस्तित्व किती मौल्यवान असते, याची प्रचिती आज संपूर्ण जगाला येत आहे. अमेरिकेतील आघाडीची टीव्ही अँकर सवाना गुथरी सध्या एका भीषण संकटाचा सामना करत आहेत. त्यांच्या ८४ वर्षांच्या आई, नॅन्सी गुथरी, यांचे त्यांच्या राहत्या घरातून अपहरण झाले असून आज या घटनेला सात दिवस उलटले आहेत. सवाना यांनी सोशल मीडियावर एक अत्यंत भावनिक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी गुन्हेगारांसमोर अक्षरशः हात जोडले आहेत.

नेमकी घटना काय?

नॅन्सी गुथरी या टक्सन, अ‍ॅरिझोना येथील एका शांत भागात राहत होत्या. गेल्या आठवड्याच्या शेवटी त्या अचानक बेपत्ता झाल्या. तपासकर्त्यांना त्यांच्या घराच्या ‘पोर्च’मध्ये रक्ताचे डाग सापडले होते. पिमा काउंटी शेरीफ ख्रिस नॅनोस यांनी पुष्टी केली आहे की, डीएनए चाचणीत हे रक्त नॅन्सी गुथरी यांचेच असल्याचे सिद्ध झाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, घराभोवती बसवलेल्या सुरक्षा कॅमेऱ्यांमध्ये त्या दिवशी कोणतीही संशयास्पद हालचाल कैद झाली नाही, ज्यामुळे हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे.

“आम्ही पैसे द्यायला तयार आहोत”

सवाना गुथरी यांनी शनिवारी प्रसिद्ध केलेल्या तिसऱ्या व्हिडिओमध्ये अपहरणकर्त्यांना थेट आवाहन केले. त्या म्हणतात, “आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे. आम्ही तुम्हाला विनंती करतो, कृपया आमच्या आईला परत करा. ती आमच्यासाठी सर्वस्व आहे. शांतता प्रस्थापित करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे की तुम्ही तिला सोडा, त्या बदल्यात आम्ही तुम्हाला हवी असलेली रक्कम देण्यास तयार आहोत.” सवाना यांच्या या व्हिडिओमुळे संपूर्ण अमेरिकेत सहानुभूतीची लाट उसळली आहे.

 

एफबीआय आणि खंडणीचे पत्र

या प्रकरणाचा तपास आता एफबीआय (FBI) करत आहे. फिनिक्समधील एफबीआय कार्यालयाचे प्रवक्ते केविन स्मिथ यांनी सांगितले की, एका स्थानिक टीव्ही स्टेशनला खंडणीचा ईमेल प्राप्त झाला आहे. या ईमेलमध्ये नॅन्सी यांच्या ‘अ‍ॅपल वॉच’मधील एका विशिष्ट फीचरचा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्यामुळे हा मेसेज अपहरणकर्त्यांकडूनच आला असावा, असा संशय बळावला आहे. अनेक मीडिया आउटलेट्सना अशी खंडणीची पत्रे मिळत असल्याने पोलीस सतर्क झाले आहेत.

तपासातील आव्हाने

पोलिसांसमोर सर्वात मोठे आव्हान हे आहे की, नॅन्सी यांच्या घरातून कोणालाही बाहेर जाताना किंवा आत येताना कोणीही पाहिले नाही. ८४ वर्षीय वृद्ध महिलेला अशा प्रकारे गायब करणे, हे एखाद्या सराईत गुन्हेगाराचे काम असू शकते. नॅन्सी यांचे वय आणि त्यांचे आरोग्य पाहता सवाना गुथरी आणि त्यांचे कुटुंब कमालीच्या चिंतेत आहे. सवाना यांनी अपहरणकर्त्यांना आईला सुखरूप सोडून देण्याचे वारंवार आवाहन केले आहे, जेणेकरून हे कुटुंब पुन्हा एकत्र येऊ शकेल.

Frequently Asked Questions

  • Que: नॅन्सी गुथरी कोण आहेत आणि त्यांचे काय झाले?

    Ans: नॅन्सी गुथरी या प्रसिद्ध अमेरिकन टीव्ही अँकर सवाना गुथरी यांच्या ८४ वर्षीय आई आहेत. ७ फेब्रुवारीच्या सुमारास त्यांचे त्यांच्या राहत्या घरातून अपहरण झाले आहे.

  • Que: तपासात रक्ताचे डाग कोठे सापडले?

    Ans: टक्सन येथील त्यांच्या घराच्या पोर्चमध्ये रक्ताचे डाग सापडले असून, डीएनए चाचणीत ते नॅन्सी यांचेच असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

  • Que: अपहरणकर्त्यांनी काय मागणी केली आहे?

    Ans: अपहरणकर्त्यांनी मीडिया आणि कुटुंबाला ईमेल पाठवून खंडणीची मागणी केली आहे, मात्र सुरक्षिततेच्या कारणास्तव रकमेचा खुलासा करण्यात आलेला नाही.

Web Title: Savannah guthrie mother nancy kidnapped fbi investigation ransom appeal

Published On: Feb 08, 2026 | 12:55 PM

