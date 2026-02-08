8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाइट सुरू

8th Pay Commission Update: देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आली आहे. केंद्र सरकारने आता ८ व्या वेतन आयोगाची (8th pay commission) प्रतिक्षेत असलेली अधिकृत वेबसाइट सुरू केली आहे. वेतन निश्चिती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक बनवण्याचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. कर्मचारी आता डिजिटल माध्यमातून त्यांचे मत आणि सूचना थेट सरकारला सादर करू शकतात.
केंद्र सरकारने आता ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाइट कर्मचाऱ्यांना खुली करून दिली आहे. आयोगाने त्याच्या वेतन रचनेवर सर्व भागधारकांकडून थेट सूचना मागवून पारदर्शकता दाखवली आहे. त्यामुळे कर्मचारी घरी बसून त्यांची मागणी किंवा सूचना सांगू शकतील. वेतन आयोगाने त्याचे कामकाज पूर्णपणे डिजिटल आणि समावेशक करण्याचा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कर्मचारी संघटना तसेच सामान्य पेन्शनधारकांकडून इनपुट मागवत असल्याने MyGov पोर्टलसोबतच्या विशेष भागीदारीमुळे प्रक्रिया लक्षणीयरीत्या सोपी झाली झाल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
आयोगाने केवळ सूचना मागवल्या नाहीत तर एक अत्यंत व्यवस्थित आणि तपशीलवार प्रश्नावली देखील तयार केली आहे. या प्रश्नावलीमध्ये एकूण १८ महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत जे भविष्यातील वेतन रचनेचा मजबूत पाया रचतील. फिटमेंट फॅक्टर आणि आर्थिक विकास यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल सार्वजनिक अभिप्राय मागितला आहे. या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी आणि तुमचे मत सादर करण्यासाठी तुमच्याकडे १६ मार्च २०२६ पर्यंतचा कालावधी आहे. पोस्ट किंवा ईमेलद्वारे पाठवलेल्या कोणत्याही सूचना स्वीकारणार नसल्याचे आणि संपूर्ण प्रक्रिया केंद्रीकृत ठेवण्यासाठी, सर्व उत्तरे अधिकृत पोर्टलद्वारेच स्वीकारली जाणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
तसेच, उत्तरदात्यांची ओळख पूर्णपणे संरक्षित केली जाणार असून कर्मचारी त्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांबद्दलच्या त्यांच्या चिंता कोणत्याही भीती किंवा संकोचशिवाय शेअर करू शकतील, असे आयोगाने कर्मचाऱ्यांना आश्वासन दिले आहे. हा डिजिटल उपक्रम प्रशासकीय सुधारणांच्या दिशेने सरकारचे एक अत्यंत प्रशंसनीय आणि मोठे पाऊल आहे. ८ वा केंद्रीय वेतन आयोग आता महागाई आणि आर्थिक दबावांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक असलेले धोरण निश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या सूचनांचे विश्लेषण केल्यानंतरच नवीन वेतन आणि भत्त्यांसाठी भविष्यातील चौकट तयार केली जाईल.
जुन्या लेखणी-कागदाचा युग आता पूर्णपणे संपला आहे आणि संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. या नवीन प्रणालीमुळे लाखो पेन्शनधारकांना त्यांच्या तक्रारी मांडण्यासाठी एक शक्तिशाली व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवण्याचा मुख्य आधार असलेल्या फिटमेंट फॅक्टरवर आयोगाने विशेषतः सूचना मागवल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मूळ वेतन किती वाढवावे हे हा घटक ठरवतो. वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी जनतेला काय लक्ष्य असावे असे विचारण्यात आले आहे.
सेवारत कर्मचारी असाल, निवृत्त पेन्शनधारक असाल किंवा युनियनचे सदस्य असाल, तर तुम्ही तुमच्या सूचना वेबसाइटद्वारे (https://8cpc.gov.in/) सांगू शकता. या डिजिटल उपक्रमामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल आणि व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास वाढेल. तसेच, संतुलित वेतन अहवाल तयार करण्यासाठी मंत्रालये आणि विभागांकडून सविस्तर मते मागवण्यात आली आहेत. १६ मार्चनंतर प्राप्त झालेल्या कोणत्याही सूचना आयोगाकडून अजिबात विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.