Storm Chandra : निसर्गाचे रौद्र रूप! ब्रिटनवर ओढवले ‘चंद्रा’ चे संकट; 100 हून अधिक ठिकाणी अलर्ट, जनजीवन विस्कळीत

Storm Chandra : या आठवड्याच्या सुरुवातीला ब्रिटनमध्ये आलेल्या चंद्र वादळामुळे मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आला आहे. देशभरातील अनेक भागात मुसळधार पावसामुळे पूर आला आहे, तर बर्फवृष्टीमुळे अडचणींमध्येही वाढ झाली आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 04:50 PM
uk storm chandra flood alerts ice warning transport disruption january 2026

जानेवारीतील तिसरा तडाखा! 'चंद्र' वादळामुळे ब्रिटनचे तापमान शून्याखाली; यलो अलर्ट जारी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • महाविनाशकारी ‘चंद्रा’चा तडाखा: जानेवारीतील तिसऱ्या मोठ्या ‘चंद्र’ वादळाने ब्रिटनमध्ये हाहाकार माजवला असून मुसळधार पाऊस, १०० हून अधिक पुराचे इशारे आणि बर्फवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
  • गोठवणारी थंडी आणि ‘यलो अलर्ट’: वादळानंतर तापमान गोठणबिंदूच्या खाली (Minus Degree) जाण्याची शक्यता असून हवामान खात्याने संपूर्ण देशात बर्फवृष्टी आणि निसरड्या रस्त्यांचा ‘यलो अलर्ट’ जारी केला आहे.
  • वाहतूक आणि शाळा ठप्प: जोरदार वाऱ्यांमुळे शेकडो उड्डाणे रद्द झाली असून रेल्वे सेवा शुक्रवारपर्यंत विस्कळीत राहण्याची चिन्हे आहेत; अनेक ठिकाणी शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

Storm Chandra UK latest updates 2026 : ब्रिटनमध्ये (Britain)सध्या निसर्गाचे रौद्र रूप पाहायला मिळत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला आलेल्या ‘इंग्रिड’ आणि ‘गोरेट्टी’ या दोन वादळांनंतर आता ‘चक्रीवादळ चंद्रा’ (Storm Chandra) ब्रिटनला धडकले आहे. या वादळाने केवळ मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वारेच आणले नाहीत, तर संपूर्ण देशाला बर्फाच्या चादरीत ओढण्याची तयारी केली आहे. ब्रिटनच्या हवामान खात्याने (Met Office) दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील काही दिवस देशासाठी अत्यंत कठीण असणार आहेत.

पुराचे संकट आणि विस्कळीत जनजीवन

‘चंद्र’ वादळामुळे ब्रिटनच्या दक्षिण आणि पश्चिम भागात विक्रमी पाऊस झाला आहे. यामुळे नद्यांची पाणीपातळी धोक्याच्या चिन्हाच्या वर गेली असून देशात १०० हून अधिक पुराचे इशारे (Flood Alerts) जारी करण्यात आले आहेत. विशेषतः सोमरसेट (Somerset) आणि डेव्हन (Devon) भागात परिस्थिती गंभीर आहे. येथे रस्ते पाण्याखाली गेले असून अनेक वाहने पुरात अडकल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. प्रशासनाने लोकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे.

बर्फवृष्टी आणि थंडीचा कडाका

मुसळधार पावसानंतर आता ब्रिटनमध्ये बर्फवृष्टीचे संकट उभे ठाकले आहे. उत्तर आयर्लंड, स्कॉटलंड आणि इंग्लंडच्या उत्तर भागात मोठ्या प्रमाणात हिमवृष्टी सुरू झाली आहे. हवामान खात्याने ‘बर्फ आणि थंडी’साठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. येत्या २४ तासांत तापमान गोठणबिंदूच्या (0°C) खाली जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ओले रस्ते बर्फाच्या थरामुळे अत्यंत निसरडे होतील. हे वाहनचालकांसाठी जीवघेणे ठरू शकते.

credit – social media and Twitter

विमान आणि रेल्वे सेवा कोलमडली

वादळामुळे वाहतूक व्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. स्कॉटलंड आणि उत्तर आयर्लंडमधील विमानतळांवरून होणारी डझनावारी उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. नॅशनल रेलने (National Rail) दिलेल्या माहितीनुसार, रुळांवर झाडे पडल्याने आणि पुरामुळे शुक्रवारपर्यंत रेल्वे प्रवासावर परिणाम होऊ शकतो. लंडन ते ब्रिस्टल आणि वेल्सला जाणारे अनेक मार्ग सध्या बंद आहेत. शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक कौन्सिलने शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे.

जानेवारीतील तिसरे वादळ: हवामान बदलाचा परिणाम?

एकाच महिन्यात तीन मोठी वादळे धडकल्याने शास्त्रज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. ‘इंग्रिड’ आणि ‘गोरेट्टी’ वादळाने आधीच जमीन ओळीचिंब केली असताना, ‘चंद्रा’च्या पावसाने पुराची तीव्रता वाढवली आहे. प्रशासनाने नागरिकांना घरातच राहण्याचा आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ‘इमर्जन्सी किट’ तयार ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: 'स्ट्रॉर्म चंद्रा' (Storm Chandra) मुळे कोणते भाग प्रभावित झाले आहेत?

    Ans: या वादळाचा फटका संपूर्ण यूकेला बसला असून विशेषतः दक्षिण-पश्चिम इंग्लंड, वेल्स, स्कॉटलंड आणि उत्तर आयर्लंडमध्ये मुसळधार पाऊस आणि बर्फवृष्टी होत आहे.

  • Que: पुराचे इशारे किती ठिकाणी देण्यात आले आहेत?

    Ans: हवामान खात्याने आणि पर्यावरण संस्थेने संपूर्ण ब्रिटनमध्ये १०० हून अधिक पुराचे इशारे आणि सुमारे २०० पुराच्या सतर्कतेचे संदेश जारी केले आहेत.

  • Que: थंडीचा कडाका किती वाढणार आहे?

    Ans: वादळानंतर आकाश स्वच्छ होताच तापमान गोठणबिंदूच्या खाली जाऊन -२ ते -५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

Published On: Jan 28, 2026 | 04:50 PM

