'Dhurandhar' मधील 'शरारत'च्या शूटिंगदरम्यान आयशा खानला आले रडू, म्हणाली 'माझे पीरियडमुळे शरीर सुजले…'

अलिकडेच आयेशाने गाण्याच्या शूटबद्दल एक खुलासा केला, जेव्हा ही बातमी सोशल मीडियावर आली तेव्हा चाहते अभिनेत्रीच्या प्रेमात पडले आणि त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 01:02 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

धुरंधर चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं आहे. यासोबतच चित्रपटातील गाण्यांनी सुद्धा प्रेक्षकांचे मन जिंकले आहे. या चित्रपटातील “FA9LA” हे अरबी गाणे व्हायरल झाले आणि त्याने रेकॉर्ड तोडले, तर त्याचे दुसरे गाणे “शरारत” देखील प्रचंड हिट झाले. या गाण्यात आयेशा खान आणि क्रिस्टल डिसूझा यांच्यातील एक भयंकर सामना होता आणि तो लगेचच हिट झाला. त्यासाठी अनेक इंस्टाग्राम रील्स देखील तयार करण्यात आल्या. आयेशा खान आणि क्रिस्टलच्या डान्स स्टेप्सने सर्वांना मोहित केले.अलिकडेच आयेशाने गाण्याच्या शूटबद्दल एक खुलासा केला आहे, ज्यामुळे चाहते आश्चर्यचकित झाले आहेत, जे अभिनेत्रीचे कौतुक करत आहेत. आयेशाने खुलासा केला की “शरारत” च्या चित्रीकरणादरम्यान ती मासिक पाळीत होती. तिच्या संपूर्ण शरीरात सूज आली आणि मूड स्विंग झाला, ज्यामुळे तिला अश्रू आले. जेव्हा ही बातमी सोशल मीडियावर आली तेव्हा चाहते अभिनेत्रीच्या प्रेमात पडले आणि त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले की ती मासिक पाळीत असतानाही इतकी चांगली डान्स करू शकते.

आदित्य धर दिग्दर्शित “धुरंधर” हा चित्रपट ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झाला आणि तेव्हापासून तो बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. या चित्रपटात अक्षय खन्ना, रणवीर सिंग, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी, सारा अर्जुन आणि गौरव गेरा असे अनेक दिग्गज कलाकार होते. सर्वांनीच उत्तम काम केले, परंतु “शरारत” मधील आयशा आणि क्रिस्टलच्या डान्सच्या स्टेप वेगळ्याच दिसल्या. आयशा खानने अलीकडेच तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर या गाण्याचा एक बीटीएस व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये ती रडताना दिसत आहे. आदित्य धर तिला मिठी मारताना आणि तिचे कौतुक करताना दिसत आहे.

धर्मेंद्र यांच्या ५३ वर्षे जुने हिट गाण्याचा रिमेक; चाहत्यांना राग अनावर, म्हणाले ‘प्रसिद्ध गाण्याचा अपमान..’
आता, पिंकव्हिलाला दिलेल्या मुलाखतीत, आयशा खानने “शरारत” च्या शूटिंग दरम्यान सेटवर ती का रडली हे उघड केले. ती म्हणाली, “दोन दिवसांचे शूटिंग होते. ते खूप धावपळीचे होते. शूटिंग दरम्यान माझी मासिक पाळी सुरू होती. दोन दिवस खूप काम होते. कोणीतरी सेटवर गोष्टी कशा आहेत हे विचारत होते, कारण आम्हाला काय चालले आहे किंवा तिथे कोण आहे याची काहीच कल्पना नव्हती. मग गौरव सरांनी मला सांगितले की ते सेटवर आहेत, आणि मी आश्चर्यचकित झाले, ‘तूही तिथे होतास?’

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Saregama India (@saregama_official)

 

Shashank Ketkar : आधी पैसे बुडवले म्हणून दिल्या धमक्या; आता स्वतःच ‘उत्तम दिग्दर्शक’ म्हणत शेअर केली पोस्ट

आयशा खान पुढे म्हणाली, “क्रिस्टल आणि माझ्याकडे दुसऱ्या कोणालाही भेटण्यासाठी वेळ नव्हता. आम्हाला खूप काही करायचे होते आणि वेळच नव्हता. आम्ही खूप थकलो होतो. नाचगाणी करून आमची हाडे दुखत होती. मी खूप अस्वस्थ होते, आणि कदाचित मला मासिक पाळी येत असल्याने आणि माझ्या भावना मला त्रास देत असल्यानेही. म्हणून मी स्वतःवर नियंत्रण ठेवू शकले नाही आणि रडू लागले. ते आनंदाचे अश्रू होते.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ayesha Khan (@ayeshaakhan_official)

