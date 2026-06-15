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Oliver Tree : भयावह दुर्घटना! हवेतच दोन हेलिकॉप्टर एकमेकांना धडकली; आगीत प्रसिद्ध गायकासह 6 जणांचा होरपळून मृत्यू

Updated On: Jun 15, 2026 | 11:35 AM IST
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सारांश

brazil helicopter collision: रविवारी ब्राझीलमधील रिओ येथे हवेत दोन हेलिकॉप्टर एकमेकांवर आदळून कोसळले. या दुर्घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाला असून जमिनीवर उभ्या असलेल्या अनेक वाहनांनाही आग लागली.

brazil helicopter collision rio de janeiro car showroom fire six dead oliver tree

Oliver Tree : भयावह दुर्घटना! हवेतच दोन हेलिकॉप्टर एकमेकांना धडकली; आगीच्या प्रसिद्ध गायकासह ६ जणांचा होरपळून मृत्यू ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • हवेत भीषण टक्कर
  • कार शोरूमवर कोसळले
  • आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटींचा मृत्यू

Brazil helicopter collision Rio de Janeiro : जागतिक स्तरावरून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मनाला चटका लावणारी बातमी समोर आली आहे. ब्राझीलमधील प्रसिद्ध शहर रिओ दि जानेरो (Rio de Janeiro) येथे रविवारी सकाळी दोन हेलिकॉप्टरची हवेतच अत्यंत भीषण टक्कर झाली. या हृदयद्रावक अपघातामध्ये दोन्ही हेलिकॉप्टरमधील सर्व ६ जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. धडक इतकी जोरदार होती की, धडकेनंतर एका हेलिकॉप्टरने हवेतच पेट घेतला आणि ते खाली असलेल्या एका मोठ्या कार शोरूमच्या पार्किंगवर कोसळले. या भागात दाट लोकवस्ती असल्याने हा अपघात आणखी मोठा ठरू शकला असता, मात्र हेलिकॉप्टर खुल्या पार्किंग जागेत कोसळल्याने मोठी निवासी जिवीतहानी टळली आहे. तरीही जमिनीवर उभ्या असलेल्या अनेक वाहनांनी पेट घेतल्याने घटनास्थळी भयंकर परिस्थिती निर्माण झाली होती.

हा भीषण अपघात रिओ दि जानेरो शहराच्या पश्चिमेकडील उपनगर असलेल्या ‘रेक्रेइओ दोस बांदेइरांतेस’ (Recreio dos Bandeirantes) या भागात घडला. रविवारी सकाळी साधारण ९ च्या सुमारास स्थानिक नागरिकांना आकाशात एक मोठा आवाज ऐकू आला. लोक काही समजून घेण्याच्या आतच दोन हेलिकॉप्टरचे तुकडे जमिनीच्या दिशेने येताना दिसले. स्थानिक प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, हवेत टक्कर झाल्यानंतर एका हेलिकॉप्टरला मोठी आग लागली होती, तर दुसऱ्या हेलिकॉप्टरमधील एका प्रवाशाने जमिनीवर कोसळण्यापूर्वी स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी खाली उडी मारल्याचेही काही लोकांनी पाहिले. मात्र, दुर्दैवाने या अपघातात कोणीही जिवंत राहू शकले नाही.

प्रसिद्ध अमेरिकन गायक आणि युट्युबरचा अपघातात अंत?

या अपघाताची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये आणि सोशल मीडियावर एकच खळबळ उडाली. ब्राझील पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात आणि विमान वाहतूक प्राधिकरणाला मिळालेल्या प्रवाशांच्या यादीनुसार, एका हेलिकॉप्टरमध्ये प्रसिद्ध अमेरिकन गायक, संगीतकार आणि कॉमेडियन ऑलिव्हर ट्री (Oliver Tree) हा प्रवास करत होता. त्याच्यासोबत अर्जेंटिनाचा अत्यंत लोकप्रिय २३ वर्षीय युट्युबर गॅस्पर प्रिम (Gaspi) आणि दिग्दर्शक लुकास विग्नाले हे देखील उपस्थित होते. ऑलिव्हर ट्री हा त्याच्या म्युझिक कॉन्सर्टसाठी ब्राझीलमध्ये आला होता आणि अपघाताच्या आदल्या दिवशीच त्याने स्थानिक भागात फुटबॉल खेळतानाचा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर शेअर केला होता. या बड्या सेलिब्रिटींच्या अचानक जाण्याने जगभरातील करोडो फॅन्सवर शोककळा पसरली आहे.

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तथापि, अपघाताची तीव्रता इतकी भयानक होती आणि आग एवढी भीषण होती की, मृतदेहांची ओळख पटवणे पोलिसांसाठी कठीण झाले आहे. डीएनए चाचणी आणि फॉरेन्सिक तपासणीनंतरच अधिकृतपणे मृतदेहांची नावे जाहीर केली जातील, असे स्थानिक प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. दोन्ही हेलिकॉप्टरपैकी एक ‘एअरोस्पेशियल एएस ३५०’ (Aérospatiale AS350) आणि दुसरे ‘बेल २०६’ (Bell 206) मॉडेलचे होते. हे दोन्ही पायलट अनुभवी होते, परंतु तरीही हा अपघात कसा झाला, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

credit – social media and Twitter

कार शोरूममध्ये आगीचे तांडव; इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे बचावकार्यात अडथळा

रिओ दि जानेरोच्या लष्करी अग्निशमन दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, हवेत टक्कर झाल्यानंतर एक हेलिकॉप्टर थेट एका नामांकित कार शोरूमच्या (BYD Electric Car Dealership) खुल्या पार्किंग परिसरात जाऊन आदळले. या पार्किंगमध्ये अनेक नवनवीन इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) उभी करून ठेवली होती. हेलिकॉप्टरमध्ये असलेल्या इंधनामुळे जमिनीवर पडताच मोठा स्फोट झाला आणि या आगीने बघता बघता शोरूममधील जवळपास २० इलेक्ट्रिक गाड्यांना आपल्या विळख्यात घेतले.

अग्निशमन दलाचे प्रवक्ते लेफ्टनंट कर्नल फॅबिओ कॉन्ट्रेरास यांनी सांगितले की, इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘लिथियम-आयन’ (Lithium-ion) बॅटऱ्यांमुळे ही आग अधिकच भडकली. जेव्हा अशा बॅटऱ्यांना आग लागते, तेव्हा त्यातून अत्यंत विषारी वायू बाहेर पडतो आणि तापमान प्रचंड प्रमाणात वाढते. सामान्य गाडीची आग विझवण्यासाठी जेवढे पाणी लागते, त्याच्या ४ पट अधिक पाणी या गाड्यांची आग विझवण्यासाठी लागले. अग्निशमन दलाच्या अथक प्रयत्नांनंतर सुमारे एका तासाने या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले.

credit – social media and Twitter

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१०० मीटर परिसरामध्ये ढिगाऱ्याचा पसारा; तपास सुरू

अपघाताची भीषणता यावरून स्पष्ट होते की, हेलिकॉप्टरचे अवशेष घटनास्थळापासून तब्बल १०० मीटरच्या त्रिज्येमध्ये विखुरले गेले होते. एका हेलिकॉप्टरचा शेपटीचा भाग (Tail Section) थेट बाजूला असलेल्या एका इमारतीवर जाऊन पडला, तर मुख्य केबिन कार पार्किंगमध्ये जळून खाक झाली. धडक झाल्यानंतर दोन्ही हेलिकॉप्टर वेगवेगळ्या कोपऱ्यात कोसळली होती. या मोठ्या दुर्घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी ४५ हून अधिक लष्करी जवान आणि १५ मदत वाहने तात्काळ रवाना करण्यात आली होती. बचावकार्य जलद गतीने व्हावे यासाठी अपघात क्षेत्राजवळील मुख्य महामार्ग ‘एव्हेनिडा दास अमेरिकास’ (Avenida das Américas) ची सर्व्हिस लेन तात्पुरती बंद करण्यात आली होती.

ब्राझीलच्या हवाई दलाच्या विमान अपघात तपास आणि प्रतिबंधक केंद्राने (CENIPA) या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला आहे. दोन्ही विमान चालकांचे उड्डाण परवाने आणि हेलिकॉप्टरची कागदपत्रे वैध होती. मग ऐन सकाळी हवामान स्वच्छ असताना ही चूक तांत्रिक बिघाडामुळे झाली की मानवी चुकीमुळे, याचा शोध घेण्यासाठी ब्लॅक बॉक्स आणि परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज गोळा केले जात आहेत.

Web Title: Brazil helicopter collision rio de janeiro car showroom fire six dead oliver tree

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Published On: Jun 15, 2026 | 11:35 AM

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