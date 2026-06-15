Butler Missouri : आकाशात झेपावले अन् काळ बनून कोसळले! अमेरिकेत स्कायडायव्हिंग विमानाचा भीषण अपघात, 12 निष्पापांचा अंत

Missouri skydiving plane crash 12 dead : अमेरिकेच्या (America) मिसूरी राज्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मनाला चटका लावणारी घटना समोर आली आहे. एका सुंदर, निरभ्र रविवारी स्कायडायव्हिंगचा थरार अनुभवण्यासाठी हवेत झेपावलेल्या निष्पाप लोकांवर काळाने झडप घातली. मिसूरीमधील बटलर मेमोरियल विमानतळावरून (Butler Memorial Airport) उड्डाण केल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच स्कायडायव्हिंगचे एक विमान नियंत्रणाबाहेर गेले आणि नाक जमिनीच्या दिशेने होऊन एका शेतात कोसळले. या भीषण अपघातानंतर विमानाला प्रचंड मोठी आग लागली, ज्यामध्ये विमानातील वैमानिक आणि ११ स्कायडायव्हर्ससह एकूण १२ जणांचा होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाला. स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या अपघातात विमानातील एकही प्रवासी जिवंत वाचू शकलेला नाही.
हा अपघात केवळ भीषण नव्हता, तर अत्यंत हृदयद्रावक होता. बेट्स काउंटीचे शेरीफ चॅड अँडरसन यांनी पत्रकार परिषदेत अत्यंत भावूक होऊन सांगितले की, ज्यावेळी हे विमान हवेत झेपावले आणि कोसळले, त्यावेळी खाली जमिनीवर काही स्कायडायव्हर्सचे कुटुंबीय आणि नातेवाईक उपस्थित होते. आपल्या माणसांना आकाशात उंच भरारी घेताना पाहण्यासाठी उत्सुक असलेल्या या कुटुंबीयांनी आपल्या डोळ्यांदेखत विमानाचा गोळा झालेला आणि त्याला आग लागलेली पाहिली. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या नातेवाईकांचा आक्रोश पाहून बचाव पथकातील अधिकारीही हेलावून गेले होते. कुटुंबांना मानसिक आधार देण्यासाठी प्रशासनाने तात्काळ धर्मगुरू आणि समुपदेशकांची मदत घेतली आहे.
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ही दुर्दैवी घटना कॅन्सस सिटीच्या दक्षिणेला सुमारे ६० मैलांवर असलेल्या बटलर नावाच्या एका छोट्या शहरात घडली. रविवारी स्थानिक वेळेनुसार सकाळी ११:३४ वाजता ‘पॅसिफिक एरोस्पेस P750’ (Pacific Aerospace 750XL) या सिंगल-इंजिन टर्बोप्रॉप विमानाने धावपट्टीवरून उड्डाण केले. विमानतळाचे प्रभारी व्यवस्थापक आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन संचालक डेनिस जेकब्स यांच्या मते, विमानाने उड्डाण केले आणि डाव्या बाजूला वळण घेतले. मात्र, त्याच वेळी विमानाची गती अचानक मंदावली आणि इंजिनची शक्ती (Power) पूर्णपणे कमी झाली. वैमानिकाने प्रसंगावधान राखून विमान हायवेच्या दिशेने नेऊन सुरक्षित लँडिंग करण्याचा प्रयत्न केला असावा, परंतु हवेतच विमानाचा वेग अवाजवी कमी झाल्याने (Stall) विमान थेट नाकाच्या बाजूने खाली शेतात कोसळले.
Twelve occupants lost life after a skydiving PAC P-750 XSTOL aircraft crashed near Butler Memorial Airport in Missouri. According to sources, the aircraft was carrying 11 skydivers and a pilot when it went down. Emergency responders attended the crash scene as federal… pic.twitter.com/eg8hsjWNlZ — FL360aero (@fl360aero) June 14, 2026
credit – social media and Twitter
विमान जमिनीवर आदळताच इंधन टाकीचा स्फोट होऊन विमानाला भीषण आग लागली. घटनेची माहिती मिळताच मिसूरी स्टेट हायवे पेट्रोल, बटलर पोलीस आणि बेट्स काउंटीच्या आपत्कालीन पथकांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. अग्निशामक दलाने काही वेळातच आग आटोक्यात आणली, परंतु तोपर्यंत विमानाचा कोळसा झाला होता. बचाव पथकाने ड्रोन आणि पायी फिरून विमानाचा मार्ग तपासला, की अपघातापूर्वी कोणी स्कायडायव्हरने विमानातून उडी मारली होती का? परंतु दुर्दैवाने कोणालाही विमानातून बाहेर पडण्याची संधी मिळाली नाही. विमानामध्ये ७ स्वतंत्र डायव्हर्स आणि ४ लोक टँडम पद्धतीने (दोन जोडपे आणि त्यांचे ट्रेनर) प्रवास करत होते.
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अपघाताला बळी पडलेले विमान ‘स्कायडायव्हिंग कानसस सिटी’ या नामांकित आणि जुन्या कंपनीमार्फत चालवले जात होते. ही कंपनी अमेरिकेच्या पॅराशूट असोसिएशनची (USPA) अधिकृत सदस्य आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, या विमानाने अपघातापूर्वी त्याच दिवशी दोन यशस्वी उड्डाणे केली होती, तसेच शुक्रवार आणि शनिवारीही विमानाने अनेक फेऱ्या मारल्या होत्या. त्यामुळे अचानक असे काय घडले, याचा तपास आता अमेरिकेची विमान वाहतूक नियामक संस्था फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (FAA) आणि नॅशनल ट्रान्सपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) करत आहेत.
या निमित्ताने अमेरिकेतील स्कायडायव्हिंग विमानांच्या सुरक्षेचा आणि देखभालीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विमान वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञ जेफ गुझेटी यांनी सांगितले की, अमेरिकेत व्यावसायिक विमाने किंवा चार्टर विमानांसाठी जे कडक सुरक्षेचे नियम असतात, ते स्कायडायव्हिंग करणाऱ्या खाजगी विमानांना लागू होत नाहीत. त्यांना सर्वसामान्य खाजगी विमानांप्रमाणेच नियम असतात, ज्यामुळे बऱ्याचदा अशा विमानांच्या देखभालीकडे (Maintenance) दुर्लक्ष होते. यापूर्वी २०१९ मध्ये हवाई येथे झालेल्या अशाच एका स्कायडायव्हिंग विमान अपघातात ११ जणांचा मृत्यू झाला होता, तेव्हाही तपास यंत्रणांनी सुरक्षेच्या नियमांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. या अपघाताचे नेमके कारण स्पष्ट होण्यासाठी काही महिन्यांचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे.