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India-Slovakia Ties: ‘फुले नाहीत, ना हार’ स्लोव्हाकियामध्ये PM मोदींचे ‘ब्रेड आणि मीठ’ देऊन स्वागत; जाणून घ्या यामागील रंजक कारण

Updated On: Jun 15, 2026 | 09:30 AM IST
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सारांश

PM Modi Slovakia Visit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या ऐतिहासिक दौऱ्यासाठी स्लोव्हाकियाची राजधानी ब्रातिस्लावा येथे दाखल झाले, जिथे पारंपरिक 'bread and salt' देऊन त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले.

pm modi slovakia visit traditional welcome bread and salt slavic culture significance

फुले नाहीत, ना हार… स्लोव्हाकियामध्ये पंतप्रधान मोदींचे ‘ब्रेड आणि मीठ’ देऊन स्वागत; जाणून घ्या यामागील रंजक कारण ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ऐतिहासिक आणि पहिला दौरा
  • पारंपरिक ‘ब्रेड आणि सॉल्ट’ स्वागत
  • द्विपक्षीय करारांवर भर

PM Modi Slovakia visit bread and salt tradition : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या परदेश दौऱ्याचा पुढचा टप्पा अत्यंत ऐतिहासिक आणि राजनैतिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. फ्रान्सचा यशस्वी दौरा आटोपल्यानंतर पंतप्रधान मोदी स्लोव्हाकियाची राजधानी ब्रातिस्लावा (Bratislava) येथे दाखल झाले आहेत. हॉटेलमध्ये आगमन होताच तिथे उपस्थित असलेल्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांनी ‘मोदी-मोदी’ आणि ‘भारत माता की जय’ अशा गगनभेदी घोषणा देत त्यांचे अत्यंत उत्साहात आणि जल्लोषात स्वागत केले. हा दौरा भारतासाठी अत्यंत खास आहे, कारण १९९३ मध्ये स्लोव्हाकिया स्वतंत्र देश झाल्यानंतर भारताच्या पंतप्रधानांनी या देशाला दिलेली ही पहिलीच अधिकृत भेट आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष या दौऱ्याकडे लागले आहे.

पंतप्रधान मोदींचे ब्रातिस्लावा येथे आगमन झाल्यावर त्यांचे स्वागत कोणत्याही फुलांच्या हाराने किंवा बुके देऊन करण्यात आले नाही, तर त्यांना पारंपरिक पद्धतीने ‘ब्रेड आणि मीठ’ (Bread and Salt) अर्पण करण्यात आले. ही केवळ एक साधी स्वागत प्रथा नसून स्लोव्हाकियाच्या संस्कृतीतील आणि स्लाव्हिक (Slavic) परंपरेतील सर्वात जुनी, आदरणीय आणि पवित्र प्रथा मानली जाते. परदेशी पाहुण्यांना आपल्या संस्कृतीची ओळख करून देण्याचा आणि त्यांच्याबद्दल मनापासून आदर व्यक्त करण्याचा हा एक अनोखा मार्ग आहे. स्लोव्हाकियाचे परराष्ट्र मंत्री जुराज ब्लानार यांनी पंतप्रधानांचे स्वागत करत या आदरातिथ्याची परंपरा पूर्ण केली.

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काय आहे ‘ब्रेड आणि मीठ’ देण्यामागील रंजक कारण?

स्लोव्हाकिया आणि इतर स्लाव्हिक देशांच्या संस्कृतीत ‘ब्रेड आणि मीठ’ देऊन पाहुण्यांचे स्वागत करण्याला अत्यंत सखोल आध्यात्मिक आणि सामाजिक महत्त्व आहे. या परंपरेत प्रत्येक गोष्टीचा एक विशिष्ट अर्थ दडलेला आहे:

  • ब्रेड (भाकरी): स्लोव्हाक संस्कृतीत ब्रेड हा मानवी जीवनाचा मुख्य आधार, उदरनिर्वाह आणि अन्नाचे प्रतीक मानला जातो. पाहुण्याला ब्रेड अर्पण करणे म्हणजे “आमच्या घरातील समृद्धी आणि आदरातिथ्य आम्ही तुमच्यासोबत शेअर करत आहोत” अशी भावना व्यक्त करणे होय. हे आदराचे आणि आदरातिथ्याचे सर्वोच्च प्रतीक आहे.
  • मीठ (सॉल्ट): मीठ हे मूल्याचे, शुद्धतेचे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘चिरस्थायी मैत्री’ व ‘सुरक्षिततेचे’ प्रतीक मानले जाते. प्राचीन काळी मीठ अत्यंत मौल्यवान होते, जे अन्नाला खराब होण्यापासून वाचवत असे. त्यामुळे पाहुण्याला मीठ देणे म्हणजे आपल्यातील संबंध कधीही खराब होणार नाहीत आणि ही मैत्री कायम टिकून राहील, अशी सदिच्छा व्यक्त करणे होय.

जेव्हा एखादा प्रतिष्ठित पाहुणा येतो, तेव्हा एका सुंदर पारंपरिक कापडावर किंवा पात्रात ब्रेडचा तुकडा आणि मीठ ठेवले जाते. पाहुण्याने त्या ब्रेडचा एक छोटा तुकडा तोडून तो मिठात बुडवून खाणे, अशी ही पद्धत आहे. या प्रथेमुळे भारत आणि स्लोव्हाकियामधील राजनैतिक संबंधांना एक भावनिक आणि सांस्कृतिक जोड मिळाली आहे.

सांस्कृतिक कार्यक्रमाने जिंकले पंतप्रधानांचे मन

या ऐतिहासिक स्वागत समारंभात केवळ मुत्सद्देगिरीच नाही, तर संस्कृतीचा एक अप्रतिम संगम पाहायला मिळाला. स्लोव्हाकियाच्या प्रसिद्ध ‘लुचनिका एन्सेम्बल’ (Lúčnica Ensemble) या संगीत आणि नृत्य गटाने भारताचे राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’चे एक अतिशय मनमोहक आणि सुश्राव्य सादरीकरण केले. परदेशी कलाकारांच्या तोंडून ‘वंदे मातरम’चे अचूक आणि स्पष्ट उच्चार ऐकून पंतप्रधान मोदी देखील प्रभावित झाले आणि त्यांनी कलाकारांचे तोंडभरून कौतुक केले.

credit – social media and Twitter

यासोबतच, स्लोव्हाकियातील प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगीत गट ‘महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट’ (Mahadeva Kirtan Project) याने सादर केलेल्या मंत्रमुग्ध करणाऱ्या कीर्तनाने आणि भजनांनी वातावरणात एक वेगळाच आध्यात्मिक आनंद निर्माण केला. या गटाचे संस्थापक मारेक झिलिनेक यांनी सांगितले की, त्यांनी भारतात आल्यावर मंत्रांची शक्ती अनुभवली होती आणि पंतप्रधान मोदींसमोर सादरीकरण करणे हा त्यांच्यासाठी एका दैवी चमत्कारासारखा अनुभव होता. या कार्यक्रमामुळे तेथील भारतीय समुदायामध्ये कमालीचा उत्साह पाहायला मिळाला.

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व्यापार, संरक्षण आणि सामरिक मुद्द्यांवर होणार उच्चस्तरीय चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या या दोन दिवसीय दौऱ्यात स्लोव्हाकियाचे पंतप्रधान रॉबर्ट फिको (Robert Fico) आणि अध्यक्ष पीटर पेलेग्रिनी (Peter Pellegrini) यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. या उच्चस्तरीय संवादाचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि सामरिक संबंधांना नव्या उंचीवर नेणे हा आहे. व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण तंत्रज्ञान, ऑटोमोबाईल उद्योग आणि रेल्वे बांधकाम यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देश महत्त्वपूर्ण भागीदारी करण्याच्या तयारीत आहेत.

स्लोव्हाकिया हा युरोपियन युनियन (EU) मधील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्रगत देश मानला जातो. यापूर्वी २०२५ मध्ये भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्लोव्हाकियाला भेट दिली होती, तर २०२६ च्या सुरुवातीला स्लोव्हाकियाचे अध्यक्ष पीटर पेलेग्रिनी भारताच्या ‘AI इम्पॅक्ट समिट’साठी आले होते. या सातत्यपूर्ण उच्चस्तरीय गाठीभेटींमुळे भारत आणि स्लोव्हाकियामधील मैत्रीचे संबंध अधिक दृढ झाले असून, पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक करारांना मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

 

Web Title: Pm modi slovakia visit traditional welcome bread and salt slavic culture significance

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Published On: Jun 15, 2026 | 09:30 AM

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