Donald Trump : ट्रम्प यांचा भारतीय कंपनीवर मोठा घाव; CEOसह 8 जणांवर निर्बंध, नेमकं काय आहे प्रकरण?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने एका भारतीय कंपनीसह तिच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यावर (CEO) आणि अन्य आठ व्यक्तींवर निर्बंध (Sanctions) जाहीर केले आहेत. सुडानमधील संघर्षग्रस्त भागात शस्त्रे, स्फोटके आणि लष्करी साहित्य पुरवल्याचा आरोप या कंपनीवर करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे भारत-अमेरिका व्यावसायिक संबंधांबाबत नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या परकीय मालमत्ता नियंत्रण कार्यालयाने (OFAC) जारी केलेल्या माहितीनुसार, संबंधित भारतीय कंपनी आणि तिच्याशी संबंधित व्यक्तींनी सुडानमधील सशस्त्र गटांना शस्त्रे, स्फोटके आणि लष्करी साहित्य पुरविण्यास मदत केल्याचा आरोप आहे. या नेटवर्कमुळे सुडानमधील गृहयुद्ध अधिक तीव्र झाल्याचा दावा अमेरिकेने केला आहे.
याशिवाय या कारवाईत काही परदेशी संस्था आणि अन्य व्यक्तींनाही निर्बंधांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
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अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित कंपन्या आणि व्यक्तींनी सुडानी सशस्त्र दल (Sudanese Armed Forces) तसेच रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस (RSF) यांना विविध प्रकारचे लष्करी साहित्य उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे संघर्ष अधिक चिघळला आणि हिंसक गटांना बळ मिळाले, असा आरोप करण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते टॉमी पिगॉट यांनीही या नेटवर्कमुळे संघर्ष वाढल्याचा दावा केला आहे.
अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे संबंधित कंपनी, व्यक्ती किंवा संस्थांच्या अमेरिकेतील मालमत्ता गोठवली जाऊ शकते. तसेच अमेरिकन नागरिक आणि कंपन्यांना त्यांच्याशी आर्थिक व्यवहार करण्यास बंदी लागू शकते. या कारवाईचा आंतरराष्ट्रीय व्यवसायावरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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दरम्यान, संबंधित भारतीय कंपनी किंवा भारत सरकारकडून या कारवाईबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया येणे अद्याप बाकी आहे.