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US-Iran Conflict: ‘जर हल्ले थांबले नाहीत, तर आता आर की पार! इराणला संपवण्याची वेळ आली; ट्रम्प यांची IRGC विरुद्ध रणगर्जना

Updated On: Jun 28, 2026 | 12:19 PM IST
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सारांश

अमेरिकेने सलग दुसऱ्या दिवशी इराणच्या लष्करी तळांवर हवाई हल्ले केले. यानंतर, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला की, जर इराणने शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करणे सुरूच ठेवले, तर त्याचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते.

donald trump warns iran existence threat us airstrikes mt kiku drone attack strait of hormuz

'जर हल्ले थांबले नाहीत, तर इराणचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल...' ट्रम्प यांची तेहरानला उघड धमकी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • डोनाल्ड ट्रम्प यांची उघड धमकी
  • सलग दुसऱ्या दिवशी हवाई हल्ले
  • जे.डी. व्हान्स यांचा इशारा

Donald Trump warning to Iran 2026 : पश्चिम आशियामध्ये पुन्हा एकदा महायुद्धाची ठिणगी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आता अत्यंत धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणच्या इस्लामिक प्रजासत्ताकाला आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि उघड धमकी दिली आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर इराणने शस्त्रसंधी कराराचे (Ceasefire Agreement) सतत उल्लंघन करणे सुरूच ठेवले आणि अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर लष्करी कारवाई करण्यास भाग पाडले, तर इराणचे अस्तित्वच या जगाच्या नकाशावरून संपुष्टात येईल. हे धक्कादायक विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा अमेरिकन सैन्याने सलग दुसऱ्या दिवशी इराणच्या अनेक महत्त्वपूर्ण लष्करी तळांना लक्ष्य करत जोरदार हवाई हल्ले केले आहेत. या कारवाईमुळे संपूर्ण आशिया खंडात प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या गंभीर वादाची सुरुवात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये (Strait of Hormuz) झाली. अमेरिकेच्या लष्कराची मध्यवर्ती कमांड म्हणजेच ‘सेंटकॉम’ (CENTCOM) ने दिलेल्या अधिकृत अहवालानुसार, इराणने पनामाचा ध्वज असलेल्या ‘एम/टी किकू’ (M/T Kiku) नावाच्या एका महाकाय तेलवाहू जहाजावर आत्मघाती ड्रोनद्वारे हल्ला केला होता. या जहाजामध्ये तब्बल २० लाख बॅरल कच्चे तेल होते. या हल्ल्यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्याला मोठा धोका निर्माण झाला होता. इराणच्या या आक्रमक कृत्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तातडीने इराणमधील लष्करी तळांवर हवाई हल्ले करण्याचे आदेश दिले. या हल्ल्यांचा प्रतिकार म्हणून इराणने बहरीन आणि कुवेतच्या दिशेने हल्ले करत हा वाद आणखी चिघळवला आहे.

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credit – social media and Twitter

इराणच्या दळणवळण आणि ड्रोन यंत्रणेवर अमेरिकेचा थेट प्रहार

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या अधिकृत ‘ट्रुथ सोशल’ (Truth Social) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या लष्करी मोहिमेची सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या प्रगत लढाऊ विमानांनी इराणच्या अंतर्गत भागात घुसून त्यांच्या क्षेपणास्त्र यंत्रणा, ड्रोन साठवणूक केंद्रे आणि किनारी भागातील रडार यंत्रणांना अचूकपणे उद्ध्वस्त केले आहे. ट्रम्प यांनी थेट आरोप केला आहे की, इराणने शांतता कराराचा आदर न करता पुन्हा एकदा पाठीत खंजीर खुपसला आहे. अमेरिका आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संयम बाळगून होती, परंतु जर इराणने आपले छुपे आणि थेट हल्ले थांबवले नाहीत, तर अमेरिका आपली लष्करी ताकद पूर्णपणे पणाला लावून इराणला नामोहरम करेल.

अमेरिकन सेंटकॉमच्या माहितीनुसार, या दोन दिवसांच्या सलग कारवाईत इराणच्या पाळत ठेवणाऱ्या निगराणी यंत्रणा, लष्करी दळणवळणाचे जाळे, हवाई संरक्षण रडार आणि समुद्रात गुप्तपणे सुरुंग पेरण्याच्या क्षमतेला पूर्णपणे निकामी करण्यात आले आहे. अमेरिकेचा हा हल्ला अत्यंत सुनियोजित होता, ज्याचा उद्देश इराणची आक्रमक होण्याची क्षमता काही काळासाठी रोखणे हा होता. मात्र, या कारवाईमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली असून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

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उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांचा ‘जैसे जास’ इशारा

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांनीही या संवेदनशील मुद्द्यावर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या भूमिकेला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. व्हान्स यांनी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, “इराणने जागतिक नेत्यांच्या उपस्थितीत शस्त्रसंधी करारावर स्वाक्षरी केली आहे आणि अमेरिका या करारातील प्रत्येक अटीचे प्रामाणिकपणे पालन करत आहे. जर कराराच्या अंमलबजावणीबाबत इराणला काही अडचण किंवा वाद असेल, तर त्यावर टेबलवर बसून शांततेने वाटाघाटी करणे शक्य आहे. परंतु, जर इराणने वाटाघाटी सोडून हिंसेचा आणि दहशतवादाचा मार्ग अवलंबला, तर अमेरिकन प्रशासन शांत बसणार नाही. हिंसेला हिंसेनेच आणि अत्यंत कडक लष्करी भाषेत प्रत्युत्तर दिले जाईल.”

सध्याची परिस्थिती पाहता अमेरिका आणि इराण यांच्यातील हा नाजूक शांतता करार आतापर्यंतच्या सर्वात कठीण आणि अंतिम कसोटीला सामोरा जात आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आणि या क्षेत्रात जाणीवपूर्वक तणाव वाढवत असल्याचा आरोप करत आहेत. जर येत्या २४ तासांत इराणकडून पुन्हा एकदा प्रतिहल्ला झाला, तर या संघर्षाचे रूपांतर मोठ्या प्रादेशिक युद्धात होऊ शकते, असा इशारा जागतिक संरक्षण तज्ञांनी दिला आहे.

Web Title: Donald trump warns iran existence threat us airstrikes mt kiku drone attack strait of hormuz

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Published On: Jun 28, 2026 | 12:19 PM

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