मुलांच्या आरोग्यासाठी ‘या’ देशाचा ऐतिहासिक निर्णय! जंक फूडच्या जाहिरातींवर घातली कायमची बंदी

का घालण्यात आली जंक फूडच्या जाहिरातींवर बंदी?
मुलांचे आरोग्य लक्षात घेऊन, ब्रिटिश सरकारने दिवसा जंक फूडच्या जाहिरातींवर बंदी घातली आहे. मुले टीव्ही आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर जंक फूड पाहतात आणि या जाहिराती त्यांना ते खाण्याची इच्छा निर्माण करतात, ज्यामुळे ते त्यांच्या पालकांना जंक फूड खाण्याची परवानगी देण्याचा आग्रह धरतात. जर जंक फूड प्रौढांच्या आरोग्याला हानी पोहोचवत असेल तर मुले त्याचे परिणाम कसे टाळू शकतात? म्हणूनच जंक फूडच्या जाहिरातींबाबत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘या’ पदार्थांवर वाढवले कर
जाहिरातींवर बंदी घालण्यापूर्वी, ब्रिटनने तयार कॉफी, मिल्कशेक आणि गोड दही पेये यांसारख्या प्री-पॅकेज्ड अन्न उत्पादनांवर कर वाढवले होते. शिवाय, चिलीने जंक फूडच्या जाहिरातींवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे, मेक्सिकोने साखरयुक्त पेयेवर कर लावला आहे आणि शाळांमध्ये जंक फूडवर बंदी घातली आहे. तथापि, भारताने जंक फूड किंवा जंक फूडच्या जाहिरातींवर कोणताही बंदी घातलेली नाही. शाळांजवळ जंक फूडचा प्रचार रोखण्यासाठी FSSAI ने पावले उचलण्याचा प्रस्ताव दिला असला तरी, कोणतेही राष्ट्रीय नियम लागू केलेले नाहीत.
जंक फूड मुलांसाठी धोकादायक का आहे?