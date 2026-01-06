Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मुलांच्या आरोग्यासाठी ‘या’ देशाचा ऐतिहासिक निर्णय! जंक फूडच्या जाहिरातींवर घातली कायमची बंदी

Junk Food Ban: मुलांचे आरोग्य लक्षात घेऊन, ब्रिटिश सरकारने जंक फूडबाबत एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. जंक फूडच्या जाहिराती आता यूकेमध्ये टीव्ही किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर दाखवल्या जाणार नाहीत.

Updated On: Jan 06, 2026 | 09:23 PM
मुलांच्या आरोग्यासाठी 'या' देशाचा ऐतिहासिक निर्णय! जंक फूडच्या जाहिरातींवर घातली कायमची बंदी (Photo Credit- X)

Junk Food Ban in UK: जंक फूड म्हणजे बाहेरून खरेदी केलेले तेल, मसाले आणि प्रक्रिया केलेले घटक असलेले अन्न. जंक फूडमध्ये घरी शिजवलेल्या अन्नापेक्षा जास्त साखर, मीठ आणि प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज असतात, जे आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकतात. जंक फूड खाल्ल्यानंतर लोकांना आतड्यांमध्ये अडथळा किंवा अवयव निकामी होण्याचे वृत्त वारंवार येत आहे. मुलांचे आरोग्य लक्षात घेऊन, ब्रिटिश सरकारने जंक फूडबाबत एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. जंक फूडच्या जाहिराती आता यूकेमध्ये टीव्ही किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर दाखवल्या जाणार नाहीत.

का घालण्यात आली जंक फूडच्या जाहिरातींवर बंदी?

मुलांचे आरोग्य लक्षात घेऊन, ब्रिटिश सरकारने दिवसा जंक फूडच्या जाहिरातींवर बंदी घातली आहे. मुले टीव्ही आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर जंक फूड पाहतात आणि या जाहिराती त्यांना ते खाण्याची इच्छा निर्माण करतात, ज्यामुळे ते त्यांच्या पालकांना जंक फूड खाण्याची परवानगी देण्याचा आग्रह धरतात. जर जंक फूड प्रौढांच्या आरोग्याला हानी पोहोचवत असेल तर मुले त्याचे परिणाम कसे टाळू शकतात? म्हणूनच जंक फूडच्या जाहिरातींबाबत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शाळेतील विषारी समोसा, मुलांच्या आरोग्याशी खेळ थांबणार तरी कधी? राज्य सरकारचे मार्गदर्शक नियम धाब्यावर

‘या’ पदार्थांवर वाढवले कर 

जाहिरातींवर बंदी घालण्यापूर्वी, ब्रिटनने तयार कॉफी, मिल्कशेक आणि गोड दही पेये यांसारख्या प्री-पॅकेज्ड अन्न उत्पादनांवर कर वाढवले ​​होते. शिवाय, चिलीने जंक फूडच्या जाहिरातींवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे, मेक्सिकोने साखरयुक्त पेयेवर कर लावला आहे आणि शाळांमध्ये जंक फूडवर बंदी घातली आहे. तथापि, भारताने जंक फूड किंवा जंक फूडच्या जाहिरातींवर कोणताही बंदी घातलेली नाही. शाळांजवळ जंक फूडचा प्रचार रोखण्यासाठी FSSAI ने पावले उचलण्याचा प्रस्ताव दिला असला तरी, कोणतेही राष्ट्रीय नियम लागू केलेले नाहीत.

जंक फूड मुलांसाठी धोकादायक का आहे?

  • जंक फूडचे जास्त सेवन केल्याने लहान वयातच मुलांमध्ये लठ्ठपणा येऊ शकतो. लठ्ठपणामुळे नंतरच्या आयुष्यात मधुमेह, सांधे समस्या आणि हृदयरोग होऊ शकतात.
  • साखरयुक्त पेये सतत पिल्याने मुलांमध्ये साखरेची पातळी वाढू शकते, ज्यामुळे लहान वयातच टाइप २ मधुमेह होण्याची शक्यता असते.
  • मुलांना हृदयरोग होऊ शकतो. चरबीयुक्त पदार्थांमुळे वाईट कोलेस्ट्रॉल वाढते आणि चांगले कोलेस्ट्रॉल कमी होते.
  • मुलांमध्ये पचनाच्या समस्या वाढतात. खराब पचनामुळे दीर्घकालीन समस्यांचा धोका वाढतो. यामुळे बद्धकोष्ठता, आतड्यांसंबंधी समस्या आणि मूळव्याधासारख्या आजारांचा धोका वाढू शकतो.
  • जंक फूडचा मुलांवर केवळ शारीरिकच नाही तर मानसिक परिणाम होतो. त्यांना स्मरणशक्ती कमी होऊ शकते आणि त्यांच्या शाळेतील कामगिरीत घट होऊ शकते.
  • शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते, ज्यामुळे ते जंतूंशी लढण्यास असमर्थ होते आणि रोगांना बळी पडण्याची शक्यता वाढते.
  • दंत समस्या देखील उद्भवू शकतात. लहान वयातच मुलांचे दात कमकुवत होऊ शकतात आणि पडतात.
  • मुलांची हाडे कमकुवत होऊ लागतात आणि हाडांचे आजार त्यांना घेरतात.
Kids Obesity: देशातील 45% मुलं ठरत आहेत लठ्ठपणाला बळी, 6 कारणांमुळे लटकतेय पोट

