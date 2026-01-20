Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा 'या' महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांतील संबंध तणावाचे आहेत. पाकिस्तानकडून आत्तापर्यंत अनेक दहशतवाद्या कारवाया करण्यात आल्या आहेत. त्याला भारतानेही चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 07:19 AM
पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा 'या' महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत

पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा 'या' महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत

नवी दिल्ली : भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांतील संबंध तणावाचे आहेत. पाकिस्तानकडून आत्तापर्यंत अनेक दहशतवाद्या कारवाया करण्यात आल्या आहेत. त्याला भारतानेही चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. असे असताना आता भारताच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाकिस्तानच्या चिंतेत भर पडली आहे. कारण, भारत सुमारे 3.25 लाख कोटी रुपयांच्या किमतीत 114 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे.

भारतीय हवाई दलाच्या वाढत्या ताकदीला घाबरून पाकिस्तान पुन्हा एकदा चीनकडे वळला आहे. भारताच्या राफेल खरेदीला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने चिनी जे-१०सीई लढाऊ विमाने आपल्या हवाई दलात समाविष्ट केली. आता, पाकिस्तानचे सीडीएफ असीम मुनीर आपल्या जे-१०सीई ताफ्याचा विस्तार करण्याची योजना आखत आहेत. याशिवाय, पाकिस्तान पाचव्या जनरेशनमधील जे-३५ स्टेल्थ लढाऊ विमाने आपल्या हवाई दलात समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया वेगवान करत आहे.

हेदेखील वाचा : French Navy : फ्रान्सने पाकिस्तानवर ओढले ताशेरे; राफेल पाडल्याचा दावा खोटा, हमीद मीर आणि जिओ न्यूजचा पर्दाफाश

पाकिस्तानी हवाई दल अतिरिक्त ६० ते ७० जे-१०सीई लढाऊ विमाने ऑर्डर करण्याच्या योजनांना अंतिम रूप देत आहे. जे-१०सीई आणि जे-३५ हे भारताच्या वाढत्या राफेल ताफ्याला तोंड देण्यासाठी पाकिस्तानच्या रणनीतीचा एक भाग म्हणून पाहिले जाते. तसेच पाकिस्तान ४० J-35 स्टेल्थ लढाऊ विमानांचा ताफा विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. या लढाऊ विमानांची अजूनही चाचणी सुरू आहे. पाकिस्तान भविष्यात J-10CE आणि J-35 यांचा समावेश करून आपल्या हवाई दलाला बळकट करण्याचा विचार करत आहे, जे पुढील २० वर्षांसाठी PAF ला ताकद देईल.

पाकिस्तान अमेरिकेवर अवलंबून

चीनकडे लक्षणीय बदल असूनही, पाकिस्तान त्याच्या अमेरिकन-निर्मित F-16 ताफ्यावर अवलंबून आहे, जो त्याच्या हवाई संरक्षणाचा एक प्रमुख घटक आहे. ही विमाने कार्यरत ठेवण्यासाठी अमेरिकेने अलीकडेच $686 दशलक्ष देखभाल पॅकेज मंजूर केले आहे. हा करार केवळ देखभाल, हार्डवेअर अपग्रेड आणि सुधारित डेटा लिंक्सवर केंद्रित आहे जेणेकरून २०४० पर्यंत विमानांचा ताफा कार्यरत राहील याची खात्री होईल.

हेदेखील वाचा : पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Web Title: India is preparing to purchase 114 rafale fighter jets at a cost of approximately 3 25 lakh crore rupees

Published On: Jan 20, 2026 | 07:02 AM

