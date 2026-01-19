Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Arctic Region Greenland Russia China India America Sea Route Strategy

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Arctic Region : आर्क्टिक प्रदेशात बर्फ वितळल्यामुळे एक नवा समुद्री मार्ग तयार होत आहे. हा मार्ग व्यापाराच्या आणि धोरणात्मक दृष्ट्या अत्यंत महत्वाचा असून यासाठी रशिया, चीन आणि अमेरिकेत स्पर्धी सुरु आहेत.

Updated On: Jan 19, 2026 | 11:23 PM
Arctic Region

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! 'त्या' समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Follow Us:
Follow Us:
  • आर्क्टिक प्रदेशावरुन आंतरराष्ट्रकीय राजकारणात स्पर्धा सुरु
  • रशियाने तयार केलाय खास मास्टरप्लॅन, भारताचा मागितला पाठिंबा
  • पण चीनच्या उपस्थितीमुळे भारतही अजूनही विचारात?
Russia Northen Sea Route Plan : मॉस्को : सध्या ग्रीनलँडवरुन अमेरिका आणि युरोपमध्ये मोठा वाद सुरु आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी हवे आहे. परंतु युरोपने याला विरोध केला आहे. ग्रीनलँडहा आर्क्टिक प्रदेशात असून येथे चीन आणि रशियाची उपस्थिती वाढत आहे, यामुळे अमेरिकेला धोका असल्याचा युक्तिवाद ट्रम्प यांनी केला असून ग्रीनलँड मिळवण्यासाठी तडफड करत आहेत. याच वेळी दुसरीकडे चीन आणि रशिया देखील आर्क्टिक प्रदेशात मोठी योजना आखत आहे. यासाठी रशियाने भारताचा पाठिंबा मागितला आहे. पण चीनच्या उपस्थितीमुळे भारत आपली पावले विचारपूर्वक उचलत आहे.

Greenland Dispute : ‘ब्लॅकमेलिंगला बळी पडणार नाही’ ; टॅरिफ धमकीवर डेन्मार्कचा ट्रम्पला स्पष्ट इशारा

काय आहे या आर्क्टिक प्रदेशात ज्यासाठी महासत्ता देशांमध्ये स्पर्धा सुरु

आर्क्टिक प्रदेश हा पूर्णपणे बर्फाळ प्रदेश आहे. परंतु सध्या हवामान बदलामुळे येथील बर्फ वितळून नवा समुद्री मार्ग तयार होत आहे. हा समुद्री मार्ग  व्यापाराच्या आणि धोरणात्मक दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्वाचा आहे. याच समुद्री मार्गाजवळचे सर्वाच जवळचे बेट म्हणजे ग्रीनलँड असून हे येथून व्यापार करणे एखाद्या राष्ट्रासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरु शकते. यामुळेच अमेरिका, रशिया, चीनची या भागावर नजर खिळली आहे.

काय आहे रशिया नॉर्थन रुट सी प्लॅन?

दरम्यान रशियाने या आर्क्टिक प्रदेशावर ताबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केला आहे. यासाठी रशियाने नवीन नॉर्थन रुट सी प्लॅन तयार केला आहे. हा समुद्री मार्ग रशियाच्या उत्तर किनारपट्टीला अटलांटिक आणि पुढे प्रशांत महासागराशी जोडतो. यामुळे या मार्गावरुन रशिया भारत आणि चीनशी व्यापारी भागीदारी वाढवू इच्छित आहे. या मार्गावरुन भारत आणि रशियातील व्यापार 100 अब्ज डॉलवरुन 200 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचू शकतो.

भारतसाठी काय आहे फायदा?

रशियाचा हा नवा मार्ग पारंपारिक स्वेझ कालव्याच्या तुलनेत भारतासाठी हा मार्ग 40 ते 50% प्रवास वाचवणारा आहे. यामुळे युरोप आणि आशियाई देशांमधील व्यापार हा अतिशय जलद आणि सुरक्षित होऊ शकतो. सध्या ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे या आर्क्टिक प्रदेशातील बर्फ 2035 पर्यंत पूर्ण वितळून हा मार्ग पूर्णपणे खुला होण्याची शक्यता आहे. याचा भारताला व्यापाराच्या दृष्टीकोनातून मोठा फायदा आहे. यासाठी भारत आणि रशियामध्ये 2019 मध्ये सहकार्य करारही करण्यात आला आहे. याचा भाग म्हणून भारताला रशियाच्या आर्क्टिक नौदल बंदराचा वापर करण्याची परवानगीही मिळाली आहे.

भारत का झिकझिकत आहे?

परंतु भारत अद्यापही या प्रकल्पामध्ये पूर्ण ताकदीने सहभागी झालेला नाही. यामागचे कारण म्हणजे रशियाच्या या नॉर्थन रुट सी प्लॅनमध्ये चीनचा सहभाग आहे. रशियाने माघार घेतल्यास येथे चीनचा प्रभाव अधिक असेल, शिवाय भारताने रशियाशी हातमिळवणी केल्यास अमेरिकेशी संबंध बिघडतील का? चीनच्या उपस्थितीमुळे भारताला कोणता धोका आहे का? असे प्रश्न उपस्थित होतात. रशियाशी भारताने हातमिळवणी केल्यास भारताला व्यापार, उर्जा आणि रणनीतीची मोठी संधी आहे. परंतु चीन यामध्ये  अडथळा ठरत असून भारत सध्या विचारपूर्वक पावले उचलत आहे.

Greenland Mystery : नकाशावर अमेरिकेत, पण मालक युरोपचा! ग्रीनलँड आजही डेन्मार्कचा गुलाम? यामागचं गूढ काय?

Web Title: Arctic region greenland russia china india america sea route strategy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 11:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!
1

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप
2

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?
3

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?

Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल
4

Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM
Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Jan 21, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM