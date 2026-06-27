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Terrorist Death : भारताच्या आणखी एका मोस्ट वाँटेड दहशतवाद्याचा अंत! हाफिज सईदचा निकटवर्तीय आणि LeT कमांडर गाझी मुमताजचा मृत्यू

Updated On: Jun 27, 2026 | 06:32 PM IST
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सारांश

भारतविरोधी कारवायांमध्ये सक्रिय असल्याचा आरोप असलेला आणि लष्कर-ए-तैयबा (LeT) या दहशतवादी संघटनेचा कमांडर गाझी मुमताज याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. गाझी मुमताज हा मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार आणि जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईदचा निकटवर्तीय मानला जात होता.

भारताच्या आणखी एका मोस्ट वाँटेड दहशतवाद्याचा अंत! हाफिज सईदचा निकटवर्तीय आणि LeT कमांडर गाझी मुमताजचा मृत्यू

भारताच्या आणखी एका मोस्ट वाँटेड दहशतवाद्याचा अंत! हाफिज सईदचा निकटवर्तीय आणि LeT कमांडर गाझी मुमताजचा मृत्यू

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विस्तार
  • भारताच्या आणखी एका मोस्ट वाँटेड दहशतवाद्याचा अंत!
  • हाफिज सईदचा निकटवर्तीय आणि LeT कमांडर गाझी मुमताजचा मृत्यू
  • गाझी मुमताज हा हाफिज सईदच्या जवळचा
India Security News Marathi : लश्कर-ए-तोयबाचा (LeT) प्रमुख कमांडर गाझी मुमताज याचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला आहे. गाझी मुमताज बऱ्याच काळापासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सक्रिय होता आणि सुरक्षा दलांकडून होणाऱ्या कारवाईच्या भीतीने तो पाकिस्तानात पळून गेला होता. तेव्हापासून तो त्याचा गुरू हाफिज सईद आणि पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था, आयएसआय (ISI) यांच्या संरक्षणाखाली राहत होता. गाझी मुमताजचा मृत्यू हा काश्मीरमधील दहशतवादाला एक मोठा धक्का आहे.

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गाझी मुमताज हा हाफिज सईदच्या जवळचा

मिळालेल्या माहितीनुसार, गाझी म्हणजे मुमताज, ज्याने भारतात लश्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी म्हणून काम केले होते. त्यामुळे लश्कर-ए-तोयबाने त्याला ‘गाझी’ ही पदवी दिली. त्यानंतर तो गाझी मुमताज म्हणून ओळखला जाऊ लागला. गाझी मुमताज हा पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील अप्पर दिरमधील बरहवालचा रहिवासी होता. तो लश्करप्रमुख हाफिज सईदचा जवळचा सहकारी मानला जात होता.

गाझी मुमताज लश्करसाठी प्रशिक्षक होता

गाझी मुमताजने लश्कर-ए-तैबाच्या प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये दीर्घकाळ प्रशिक्षक म्हणून काम केले. वृत्तानुसार, शनिवारी सायंकाळी ६:३० वाजता नुसरत दारा, ब्रावल येथे त्याच्या अंत्यविधीची प्रार्थना होणार आहे. अनेक वरिष्ठ दहशतवादी आणि पाकिस्तानी लष्कराचे अधिकारी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

लश्करच्या अनेक वरिष्ठ दहशतवाद्यांचा मृत्यू

अलीकडच्या वर्षांत लश्करचे अनेक वरिष्ठ कमांडर मारले गेले आहेत. यापैकी बरेच जण अंतर्गत संघर्ष आणि अज्ञात बंदूकधाऱ्यांच्या हल्ल्यांमध्ये मारले गेले आहेत. इतर अनेकांचा मृत्यू संशयास्पद परिस्थितीत झाला आहे. यामध्ये बिलाल आरिफ सलाफी, शेख युसूफ आफ्रिदी आणि रझाउल्लाह निझमानी किंवा अबू सैफुल्ला खालिद यांचा समावेश आहे. यापैकी कोणत्याही प्रकरणात हल्लेखोरांना अटक करण्यात आलेली नाही.

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Web Title: Lashkar e taiba commander ghazi mumtaz close aide of hafiz saeed dies

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Published On: Jun 27, 2026 | 06:32 PM

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