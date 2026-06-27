Terrorist Death : भारताच्या आणखी एका मोस्ट वाँटेड दहशतवाद्याचा अंत! हाफिज सईदचा निकटवर्तीय आणि LeT कमांडर गाझी मुमताजचा मृत्यू

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मिळालेल्या माहितीनुसार, गाझी म्हणजे मुमताज, ज्याने भारतात लश्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी म्हणून काम केले होते. त्यामुळे लश्कर-ए-तोयबाने त्याला ‘गाझी’ ही पदवी दिली. त्यानंतर तो गाझी मुमताज म्हणून ओळखला जाऊ लागला. गाझी मुमताज हा पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील अप्पर दिरमधील बरहवालचा रहिवासी होता. तो लश्करप्रमुख हाफिज सईदचा जवळचा सहकारी मानला जात होता.
गाझी मुमताजने लश्कर-ए-तैबाच्या प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये दीर्घकाळ प्रशिक्षक म्हणून काम केले. वृत्तानुसार, शनिवारी सायंकाळी ६:३० वाजता नुसरत दारा, ब्रावल येथे त्याच्या अंत्यविधीची प्रार्थना होणार आहे. अनेक वरिष्ठ दहशतवादी आणि पाकिस्तानी लष्कराचे अधिकारी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
अलीकडच्या वर्षांत लश्करचे अनेक वरिष्ठ कमांडर मारले गेले आहेत. यापैकी बरेच जण अंतर्गत संघर्ष आणि अज्ञात बंदूकधाऱ्यांच्या हल्ल्यांमध्ये मारले गेले आहेत. इतर अनेकांचा मृत्यू संशयास्पद परिस्थितीत झाला आहे. यामध्ये बिलाल आरिफ सलाफी, शेख युसूफ आफ्रिदी आणि रझाउल्लाह निझमानी किंवा अबू सैफुल्ला खालिद यांचा समावेश आहे. यापैकी कोणत्याही प्रकरणात हल्लेखोरांना अटक करण्यात आलेली नाही.
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