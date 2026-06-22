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US-Iran Talks : ‘ते माझं ऐकत नाहीत अन् मी…’ ट्रम्पबद्दल नेतान्याहूंच्या एका विधानाने राजकीय वर्तुळात पुन्हा खळबळ

Updated On: Jun 22, 2026 | 11:50 AM IST
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सारांश

Netanyahu Statement On Trump: बेंजामिन नेतान्याहू यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबतच्या आपल्या संबंधांविषयी आणि मतभेदांविषयी उघडपणे भाष्य केले आहे, तर दुसरीकडे १८ तास चाललेल्या अमेरिका-इराण बैठकीचे निकालही समोर आले आहेत.

netanyahu statement on trump us iran 18 hour talks geneva qatar pakistan mediation sanctions

'ते माझं ऐकत नाहीत अन् मी...' ट्रम्पसोबतच्या संबंधांवर नेतान्याहूंचं खळबळजनक वक्तव्य; इराणसोबतच्या १८ तासांच्या चर्चेने इस्रायल चिंतेत ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • नेतान्याहूंचे मोठे विधान
  • दोन्ही देशांतील वाढता तणाव
  • १८ तासांची गुप्त चर्चा आणि अटी

Netanyahu statement on Donald Trump relations : पश्चिम आशियात (Middle East) सुरू असलेल्या तीव्र लष्करी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, जागतिक राजकारणाला हादरवून टाकणारी एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू (Benjamin Netanyahu) यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबतच्या आपल्या वैयक्तिक आणि राजनैतिक संबंधांविषयी अत्यंत उघडपणे आणि धक्कादायक भाष्य केले आहे. एका आंतरराष्ट्रीय धोरण परिषदेला संबोधित करताना नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिका आणि इस्रायल हे जरी जगातील सर्वात जवळचे मित्रराष्ट्र मानले जात असले, तरीही प्रत्येक मुद्द्यावर दोन्ही देशांचे नेहमीच एकमत होते असे नाही.

“तो माझं ऐकत नाही आणि मी त्यांचं ऐकत नाही,” अशा कडक शब्दांत नेतान्याहू यांनी ट्रम्प प्रशासनासोबत सुरू असलेला अंतर्गत तणाव जगासमोर आणला. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे इस्रायलच्या इच्छेनुसार किंवा माझ्या सांगण्यानुसार सर्व काही करत नाहीत, तसेच इस्रायल देखील अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकून त्यांच्या इच्छेनुसार निर्णय घेत नाही, यावर त्यांनी विशेष जोर दिला. आम्ही दोघेही स्वतंत्र, सार्वभौम आणि स्वाभिमानी राष्ट्रांचे नेते आहोत, त्यामुळे जागतिक आणि प्रादेशिक सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर आमची मते कधीकधी भिन्न असणे पूर्णपणे स्वाभाविक आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

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सुरक्षा आव्हाने आणि ट्रम्प प्रशासनाचा दबाव

बेंजामिन नेतान्याहू यांचे हे खळबळजनक वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा इस्रायल एकाच वेळी हमास, हिजबुल्लाह आणि इराण-समर्थित इतर बलाढ्य गटांकडून येणाऱ्या गंभीर सुरक्षा आव्हानांशी आणि युद्धाशी झुंज देत आहे. अमेरिका या सर्व आघाड्यांवर इस्रायलला लष्करी आणि राजनैतिक पाठिंबा देत असली, तरीही ट्रम्प प्रशासन इस्रायलच्या सर्व मागण्या नेहमीच सहजपणे स्वीकारत नाही. विशेषतः युद्धाची व्याप्ती मर्यादित ठेवण्यासाठी आणि प्रादेशिक शांततेसाठी ट्रम्प यांच्याकडून इस्रायलवर काही अंतर्गत दबाव टाकला जात असल्याचे या विधानातून स्पष्ट होत आहे.

credit – social media and Twitter

नेतान्याहू यांनी थेट सांगितले की, देशाच्या सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. अमेरिका आणि इस्रायलच्या या अंतर्गत मतभेदांमुळे पश्चिम आशियातील राजकारणाला आता एक वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणामुळे आणि नेतान्याहू यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे दोन्ही नेत्यांमधील देहबोलीतही हा तणाव स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे.

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अमेरिका-इराण दरम्यान १८ तासांची हाय-व्होल्टेज चर्चा

दुसरीकडे, स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा (Geneva) येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या राजनैतिक वाटाघाटींबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, दोन्ही देशांच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळामध्ये सुमारे १८ तास सखोल आणि गुंतागुंतीची चर्चा झाली. पश्चिम आशियातील युद्धाला पूर्णविराम देण्यासाठी ही चर्चा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

या ऐतिहासिक आणि प्रदीर्घ चर्चेमध्ये कतार (Qatar) आणि पाकिस्तान (Pakistan) या दोन देशांनी अत्यंत महत्त्वाची मध्यस्थांची (Mediators) भूमिका बजावली आहे. दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी मध्यस्थांनी एक सामायिक व्यासपीठ तयार केले. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, वाटाघाटी करणाऱ्या राजनैतिक शिष्टमंडळाचे पहिल्या टप्प्यातील काम आता पूर्ण झाले आहे. आता दोन्ही बाजूंची तांत्रिक आणि कायदेशीर तज्ज्ञांची पथके (Technical Teams) या कराराच्या अंतर्गत तपशिलांवर आणि अटींवर बारकाईने काम करणे सुरू ठेवतील. मध्यस्थांकडून लवकरच एक अधिकृत लेखी दस्तऐवज (Written Document) जारी केला जाईल, ज्यामध्ये मान्य झालेल्या सर्व मुद्द्यांची आणि युद्धबंदीची रूपरेषा असेल.

Web Title: Netanyahu statement on trump us iran 18 hour talks geneva qatar pakistan mediation sanctions

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Published On: Jun 22, 2026 | 11:50 AM

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