Sahel Terrorism : नायजरमधील नियामे विमानतळावर भीषण दहशतवादी हल्ला; 11 सैनिकांसह 13 जण ठार; 22 हल्लेखोरांचाही खात्मा

Niamey airport terrorist attack Niger 2026 : पश्चिम आफ्रिकेतील वाढत्या दहशतवादी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत धक्कादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. नायजर (Niger) देशाची राजधानी नियामे (Niamey) येथील ‘डिओरी हमाणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर’ (Diori Hamani International Airport) गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास सशस्त्र दहशतवाद्यांनी एक अत्यंत भीषण आणि संघटित हल्ला चढवला. या आत्मघाती हल्ल्यामुळे संपूर्ण विमानतळ परिसर गोळीबार आणि शक्तिशाली बॉम्बस्फोटांच्या आवाजाने हादरून गेला. या हल्ल्याला तोंड देताना नायजर लष्कराचे ११ शूर सैनिक आणि २ सामान्य नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांनी अत्यंत सतर्कता दाखवत केलेल्या धाडसी कारवाईत २२ हल्लेखोरांना जागीच ठार केले आहे.
नायजरच्या संरक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय दूरचित्रवाणीवरून अधिकृतपणे दिलेल्या माहितीनुसार, हा हल्ला स्थानिक वेळेनुसार गुरुवारी सकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास झाला. हल्लेखोरांनी सुरक्षा यंत्रणांची दिशाभूल करण्यासाठी आणि कडक सुरक्षा कडे भेदण्यासाठी एका सामान्य टॅक्सीचा (Taxi) वापर केला होता. त्यामुळे ते विमानतळाच्या मुख्य सुरक्षा तपासणी नाक्याच्या (Security Checkpoint) अगदी जवळ पोहोचण्यात यशस्वी झाले. टॅक्सीतून उतरताच या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेल्या दहशतवाद्यांनी तिथे तैनात असलेल्या सुरक्षा रक्षकांवर अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला आणि ग्रेनेड फेकण्यास सुरुवात केली. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमानतळ आणि लगतच्या लष्करी तळाच्या परिसरात अनेक तास सलग गोळीबार आणि तोफगोळ्यांचा मारा सुरू होता, ज्यामुळे प्रवाशांमध्ये आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली होती.
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हल्ल्याची भीषणता पाहता नायजरच्या विशेष लष्करी तुकड्या आणि सुरक्षा दलांनी तातडीने संपूर्ण विमानतळ परिसराला वेढा घातला आणि दहशतवाद्यांना एका कोपऱ्यात रोखून धरले. दुपारपर्यंत लष्कराने अत्यंत धैर्याने सर्वच्या सर्व २२ हल्लेखोरांचा खात्मा केला आणि संपूर्ण परिस्थिती पूर्णपणे आपल्या नियंत्रणात आणली. या कारवाईनंतर विमानतळ परिसर सुरक्षित असल्याचे जाहीर करण्यात आले असून हवाई वाहतूक सेवा पुन्हा एकदा पूर्ववत सुरू करण्यात आली आहे.
लष्कराने या कारवाईदरम्यान केवळ दहशतवाद्यांना ठार केले नाही, तर विमानतळाच्या आसपासच्या भागातून अंदाजे २० संशयित व्यक्तींना ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर घातक शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा जप्त करण्यात आला आहे. हा एवढा मोठा आंतरराष्ट्रीय कट कोणी रचला आणि या हल्ल्याचे मुख्य सूत्रधार कोण आहेत, याचा शोध घेण्यासाठी या संशयितांची कसून चौकशी केली जात आहे. प्राथमिक वैद्यकीय अहवालानुसार, या चकमकीत अन्य चार जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर लष्करी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
🇳🇪 URGENT | Nouvelle attaque majeure ce matin contre l’#aéroport Diori Hamani de #Niamey, au #Niger. – Les assaillants ont brièvement pénétré l’enceinte avant d’être repoussés quelques heures plus tard. Il s’agit de la 2ème attaque #djihadiste en 6 mois contre cette zone… pic.twitter.com/zJLgbZJ9vI — La Revue Afrique (@larevueafrique) June 18, 2026
credit – social media and Twitter
नियामे येथील डिओरी हमाणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे केवळ सामान्य प्रवाशांसाठीच नाही, तर नायजर आणि संपूर्ण साहेल (Sahel) प्रदेशाच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत संवेदनशील आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठिकाण मानले जाते. या विमानतळाच्या परिसरातच नायजरच्या हवाई दलाचा ‘एअर बेस १०१’ (Air Base 101) हा महत्त्वाचा लष्करी तळ आहे. याशिवाय, नायजर, बुर्किना फासो आणि माली या तीन देशांच्या संयुक्त दहशतवादविरोधी दलाचे (AES – Alliance of Sahel States) मुख्यालय देखील याच ठिकाणी कार्यरत आहे. या बेसवर रशियन लष्कराचे (Russian Africa Corps) पथक आणि अत्याधुनिक लष्करी ड्रोन युनिट्स तैनात आहेत.
याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे, नायजर हा जगातील युरेनियमचा (Uranium) एक मोठा उत्पादक देश आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेला हा अत्यंत मौल्यवान आणि संवेदनशील युरेनियमचा साठा याच विमानतळाच्या अत्यंत सुरक्षित आणि गुप्त भागांमध्ये साठवून ठेवलेला आहे. या महत्त्वाच्या जागतिक आणि लष्करी केंद्रामुळेच दहशतवादी संघटना या विमानतळाला वारंवार लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जेणेकरून ते नायजरच्या लष्करी शक्तीला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का देऊ शकतील.
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याच वर्षाच्या सुरुवातीला, म्हणजेच जानेवारी २०२६ मध्ये, इस्लामिक स्टेट (Islamic State) या कुख्यात दहशतवादी संघटनेच्या स्थानिक सहयोगी गटाने या विमानतळावरील लष्करी ड्रोन मालमत्तेला लक्ष्य करून एक मोठा हल्ला केला होता. त्या घटनेला अवघे पाच महिने उलटत नाहीत तोच हा दुसरा मोठा हल्ला झाल्यामुळे आफ्रिकेतील सुरक्षा यंत्रणांवर आणि गुप्तचर विभागावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
विशेष म्हणजे, जानेवारीच्या हल्ल्यानंतर नायजर प्रशासनाने विमानतळाची सुरक्षा अभेद्य करण्यासाठी अनेक कडक पावले उचलली होती. दहशतवाद्यांना लपण्यासाठी जागा मिळू नये म्हणून विमानतळाला लागून असलेल्या हजारो बेकायदेशीर वस्त्या आणि झोपडपट्ट्यांवर बुलडोझर चालवून त्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या होत्या. यामुळे सुमारे २६,००० लोक विस्थापित झाले होते. याशिवाय, विमानतळाच्या मुख्य संरक्षक भिंतीचा विस्तार करून संपूर्ण परिसरात ३५० हून अधिक अत्याधुनिक हाय-डेफिनिशन सुरक्षा कॅमेरे बसवण्यात आले होते. एवढी प्रचंड खबरदारी, कडक नाकेबंदी आणि गुप्तचर यंत्रणांचे कडे असतानाही, दहशतवादी थेट टॅक्सीतून सुरक्षा चौकीपर्यंत पोहोचू शकले, ही साहेल प्रदेशातील देशांसमोर असलेल्या वाढत्या आणि घातक दहशतवादी आव्हानाची भीषणता दर्शवते.