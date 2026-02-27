Pak-Afghan War: पाकिस्तानी सैन्य कामचुकार! तालिबानकडून हारून गेले ‘या’ मुस्लिम राष्ट्रांच्या पाया पडायला; केली युद्धबंदीची विनंती

Afghan Air Force strikes Pakistan military bases 2026 : पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील (Pakistan Afghanistan war) सीमावाद आता केवळ वादापुरता मर्यादित न राहता एका भीषण युद्धाच्या खाईत लोटला गेला आहे. ड्युरंड रेषेवर (Durand Line) सुरू असलेल्या या संघर्षात पाकिस्तानी सैन्याला तालिबानकडून मोठा दणका बसला आहे. आपल्या १९ लष्करी चौक्या आणि डझनभर सैनिकांना गमावल्यानंतर आता पाकिस्तानने लष्करी सामर्थ्यापेक्षा राजनैतिक मार्गाने आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी तणाव कमी करण्यासाठी तातडीने सौदी अरेबिया आणि कतारच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी संपर्क साधून “कसेही करून तालिबानला थांबवा” अशी विनवणी केली आहे.
गेल्या ४८ तासांपासून सीमेवर तोफा धडाडत आहेत. अफगाण तालिबान सरकारने असा दावा केला आहे की, त्यांनी पाकिस्तानी लष्कराच्या १५ ते १९ चौक्या ताब्यात घेतल्या असून ५५ सैनिकांना यमसदनी धाडले आहे. तालिबानने अनेक व्हिडिओ जारी केले आहेत, ज्यामध्ये पाकिस्तानी सैन्याची शस्त्रे आणि दारूगोळा जप्त करताना त्यांचे लढाऊ दिसत आहेत. या पराभवामुळे पाकिस्तानच्या लष्करी प्रतिष्ठेला मोठा तडा गेला असून सीमेवर त्यांचे नियंत्रण सुटल्याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू झाली आहे.
तालिबानचा वाढता प्रभाव पाहून घाबरलेल्या पाकिस्तानने आता इस्लामिक देशांकडे मदतीची हाक दिली आहे. पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान यांना फोन केला. सूत्रांनुसार, पाकिस्तानने सौदीला विनंती केली आहे की त्यांनी अफगाण तालिबानवर दबाव आणून हे हल्ले थांबवण्यासाठी मध्यस्थी करावी. यापूर्वीही सौदीच्या सांगण्यावरून तालिबानने काही पाकिस्तानी सैनिकांना सोडले होते, याच धर्तीवर आता पुन्हा एकदा पाकिस्तान सौदीच्या पाया पडला आहे. कतार आणि ओमानकडेही पाकिस्तानने याच आशेने संपर्क साधला आहे.
Pakistan and Afghanistan forces mobilise near border locations amid clashes, as countries around the world urge both parties to show restraint. 🔴 LIVE updates: https://t.co/S62fnNuB41 pic.twitter.com/HkABjpv6uq — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 27, 2026
credit – social media and Twitter
आपल्यावरील टीका टाळण्यासाठी पाकिस्तानने या लष्करी कारवाईला “ऑपरेशन गजब लिल हक” (Operation Gazab Lil Haq) असे नाव दिले आहे. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी दावा केला की, त्यांच्या हवाई दलाने काबूल, पक्तिया आणि कंधारमधील तालिबानच्या अड्ड्यांना लक्ष्य केले आहे. या हवाई हल्ल्यात १३३ तालिबानी सैनिक मारले गेल्याचा दावा पाकिस्तानने केला आहे. मात्र, तालिबानने हा दावा फेटाळून लावत पाकिस्तान केवळ नागरी वस्त्यांवर बॉम्बफेक करत असल्याचा आरोप केला आहे.
पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामध्ये झालेल्या अलीकडील संरक्षण कराराचा हवाला देत पाकिस्तान आता या युद्धाला आंतरराष्ट्रीय वळण देण्याचा प्रयत्न करत आहे. या करारांतर्गत ‘पाकिस्तानवर झालेला हल्ला हा सौदीवरील हल्ला मानला जाईल’ असे नमूद आहे. मात्र, तालिबानने ड्युरंड रेषा ही अधिकृत सीमा मानण्यास नकार दिला असून, ही लढाई आता केवळ सीमेपुरती मर्यादित न राहता अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचा मुद्दा बनली आहे. भारतानेही पाकिस्तानच्या हवाई सीमा उल्लंघनावर टीका केल्याने पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोंडी झाली आहे.
Ans: अफगाण हवाई दलाने इस्लामाबादजवळील फैसलाबाद, नौशेरा, जमरुद आणि अबोटाबादमधील प्रमुख लष्करी तळांना आणि वसाहतींना लक्ष्य केले आहे.
Ans: पाकिस्तानने आदल्या रात्री काबूल, कंधार आणि पक्तिका या अफगाण शहरांवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांना प्रत्युत्तर (Retaliation) म्हणून ही कारवाई करण्यात आली.
Ans: अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने ही कारवाई यशस्वी झाल्याचा दावा केला असून पाकिस्तानची लष्करी प्रतिष्ठाने उद्ध्वस्त झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र, अधिकृत जीवितहानीची आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही.