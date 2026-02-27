कार घेऊन चोरटे आले, घर फोडलं अन् लाखोंचा ऐवज केला लंपास; कॅमेऱ्यात सगळं झालं कैद

छत्रपती संभाजीनगर : रेल्वेस्टेशन रोडलगतच्या वेदांतनगर परिसरात बुधवारी (दि.२५) भरदुपारी चोरट्यांनी अपार्टमेंटमधील फ्लॅट फोडून लाखोंचा ऐवज लंपास केला. दुपारी साडेबारा ते तीन या वेळेत ही घटना घडली. एकाच वेळी दोन फ्लॅटची कुलपे तोडण्यात आली.
वेदांतनगरातील अभिषेक अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या प्रिती ज्ञानेश्वर शिंदे यांचे सासू-सासरे कार्यक्रमानिमित्त बुधवारी बाहेर गेले होते, तर शिंदे या मुलाला शाळेत सोडून कार्यालयात गेल्या होत्या. दुपारी मुलाला आणण्यासाठी त्या घरी परतल्या असता फ्लॅटचे कुलूप तुटलेले दिसले. घरात प्रवेश केल्यानंतर बेडरूममधील कपाटे उघडून सामान अस्ताव्यस्त फेकलेले आढळले. तपासणी केली असता सोन्याच्या दोन अंगठ्या, दीड तोळ्याच्या सोन्याच्या बांगड्या, डायमंड रिंग, महागडी दोन घड्याळे, तीन जोडवे तसेच इमिटेशन दागिने असा सुमारे १ लाख ४९ हजारांचा ऐवज चोरीस गेल्याचे समोर आले.
हेदेखील वाचा : Vehicle Theft News: शहरात वाहन चोरट्यांचा धुमाकूळ! एकाच रात्री २ ‘क्रेटा’सह ६ वाहने लंपास; पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
दरम्यान, याच अपार्टमेंटमधील आणखी एका फ्लॅटचेही कुलूप तोडण्यात आले होते. या घटनेची माहिती मिळताच वेदांतनगर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिस निरीक्षक प्रविणा यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंचनामा करण्यात आला. श्वानपथकास पाचारण करण्यात आले. श्वानाने अपार्टमेंट परिसरातील वळणापर्यंत माग काढल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ठसेतज्ज्ञ पथकानेही पुरावे संकलित केले आहेत.
कराडच्या उंब्रजमध्ये भरदिवसा चोरी
उंब्रज (ता.कराड) येथील चोरे रोड परिसरात सोमवारी (दि.२३) सकाळी पावणे दहाच्या सुमारास दिवसाढवळ्या धाडसी चोरीची घटना घडली. येथील श्री वागदेवी ज्वेलर्स या दुकानाचे मालक गणेश यादव (चोरेकर) यांची दुकानावर ठेवलेली दागिन्यांनी भरलेली सॅक अज्ञात चोरट्याने लंपास केल्याने व्यापारी वर्गात खळबळ उडाली आहे. चोरट्यांनी रेकी करुन हा डल्ला मारल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न होत लवकरच या घटनेचा उलगडा होईल, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
हेदेखील वाचा : Bhopal Crime: 30 सेकंदात 27 वेळा चाकूने वार, दोन बोटे कापली आणि…; दहावीचा विध्यार्थी गंभीर जखमी