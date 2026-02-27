Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Afghanistan Air Force Retaliates Bombs Pakistan Military Bases Islamabad Abbottabad

PakAfgWar: युद्धाचा भडका! अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर सर्वात मोठा हवाई हल्ला; इस्लामाबाद, अबोटाबाद हादरले, लष्करी तळांवर बॉम्बवर्षाव

Afghan Air Strike: पाकिस्तानने काबूल, कंधार आणि पक्तियामध्ये केलेल्या कथित हवाई घुसखोरीला प्रत्युत्तर म्हणून अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने पाकिस्तानी लष्करी प्रतिष्ठानांवर हवाई हल्ले केल्याचे म्हटले आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 03:17 PM
afghanistan air force retaliates bombs pakistan military bases islamabad abbottabad

PakAfgWar: युद्धाचा भडका! अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर सर्वात मोठा हवाई हल्ला; इस्लामाबाद, अबोटाबाद हादरले, लष्करी तळांवर बॉम्बवर्षाव ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • भीषण प्रत्याघात
  • पाकिस्तानी लष्करी तळांना लक्ष्य
  • स्थिती चिंताजनक

Afghan Air Force strikes Pakistan military bases 2026 : दक्षिण आशियातील भू-राजकीय नकाशावर आता युद्धाचे ढग केवळ गडद झाले नाहीत, तर प्रत्यक्ष संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. पाकिस्तानने (Pakistan Afghanistan air war ) गुरुवारी रात्री अफगाणिस्तानच्या प्रमुख शहरांवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांना अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने शुक्रवारी अत्यंत आक्रमक आणि भीषण प्रत्युत्तर दिले आहे. अफगाण हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांनी थेट पाकिस्तानी हद्दीत शिरून लष्करी प्रतिष्ठाने, लष्करी वसाहती आणि तळांना लक्ष्य केले असून, या कारवाईने पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणेचे धिंडवडे काढले आहेत.

बदल्याची आग: काबूलच्या जखमेवर अफगाणचा प्रहार

अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, पाकिस्तानने आदल्या रात्री काबूल, कंधार आणि पक्तिका या शहरांवर विनाकारण हवाई हल्ले केले होते. या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी अफगाण हवाई दलाने शुक्रवारी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास ‘सर्जिकल स्ट्राईक’च्या धर्तीवर मोठी मोहीम राबवली. अफगाण विमानांनी पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादजवळील फैसलाबाद येथील लष्करी छावणीवर अचूक बॉम्बफेक केली. एवढेच नाही तर नौशेरा, जमरुद आणि ओसामा बिन लादेन मारला गेला होता त्या अबोटाबादमधील लष्करी तळांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pak-Afg War: ‘असीम मुनीर अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर नाचणारा…’ सोशल मीडियावर जनतेकडून पाकिस्तानी लष्कराची खरडपट्टी

पाकिस्तानी लष्करी वसाहतींमध्ये घबराट

जमरुद येथील लष्करी वसाहतीत (Military Colony) झालेल्या हल्ल्यामुळे पाकिस्तानच्या अंतर्गत भागात मोठी घबराट पसरली आहे. अफगाण संरक्षण मंत्रालयाचा दावा आहे की, हे सर्व हल्ले अत्यंत यशस्वी ठरले असून यात पाकिस्तानच्या लष्करी पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने अद्याप या हल्ल्यातील मृतांचा आकडा जाहीर केला नसला तरी, स्थानिक सूत्रांनुसार लष्करी तळांचे मोठे नुकसान झाले आहे. इस्लामाबादच्या अगदी जवळ अफगाण विमाने पोहोचल्याने पाकिस्तानच्या रडार यंत्रणेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

credit – social media and Twitter

युद्धाचा नवा अध्याय: ड्युरंड रेषेची मर्यादा संपली?

या हवाई हल्ल्यांनी सिद्ध केले आहे की, अफगाणिस्तान आता केवळ सीमेवर गोळीबार करण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. ड्युरंड रेषेचे उल्लंघन करून पाकिस्तानने केलेल्या कुरापतीला जशास तसे उत्तर देण्यात आले आहे. नौशेरा आणि फैसलाबादमधील लष्करी तळांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे पाकिस्तानचे संरक्षण कवच भेदले गेले आहे. दोन्ही देशांनी आता एकमेकांविरुद्ध पूर्ण ताकदीनिशी युद्ध पुकारले असून, या संघर्षामुळे शेजारील देश आणि जागतिक महासत्तांच्या काळजाचा ठोका चुकला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pak Afg War: तालिबानचा ‘सुप्रीम लीडर’ संपला? पाकिस्तानच्या ऑपरेशन गझ्ब-लिल-हकने कंधारमध्ये माजवला हाहाकार

आगामी काळात काय होणार?

सध्या पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या दोन्ही देशांनी आपल्या सीमांवर मोठ्या प्रमाणावर लष्करी कुमक तैनात केली आहे. अफगाण प्रवक्ते जबीउल्लाह मुजाहिद यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर पाकिस्तानने पुन्हा एकदा अफगाण भूमीवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे परिणाम आणखी भीषण असतील. दुसरीकडे, पाकिस्तान या धक्क्यातून सावरून मोठा पलटवार करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक देशांनी या संघर्षावर चिंता व्यक्त केली असून दोन्ही देशांना चर्चेच्या टेबलावर येण्याचे आवाहन केले आहे.

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अफगाणिस्तानने पाकिस्तानच्या कोणत्या शहरांना लक्ष्य केले?

    Ans: अफगाण हवाई दलाने इस्लामाबादजवळील फैसलाबाद, नौशेरा, जमरुद आणि अबोटाबादमधील प्रमुख लष्करी तळांना आणि वसाहतींना लक्ष्य केले आहे.

  • Que: अफगाणिस्तानने हा हल्ला का केला?

    Ans: पाकिस्तानने आदल्या रात्री काबूल, कंधार आणि पक्तिका या अफगाण शहरांवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांना प्रत्युत्तर (Retaliation) म्हणून ही कारवाई करण्यात आली.

  • Que: या हल्ल्यात किती नुकसान झाले आहे?

    Ans: अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने ही कारवाई यशस्वी झाल्याचा दावा केला असून पाकिस्तानची लष्करी प्रतिष्ठाने उद्ध्वस्त झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र, अधिकृत जीवितहानीची आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही.

Web Title: Afghanistan air force retaliates bombs pakistan military bases islamabad abbottabad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 03:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pak-Afg War: ‘असीम मुनीर अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर नाचणारा…’ सोशल मीडियावर जनतेकडून पाकिस्तानी लष्कराची खरडपट्टी
1

Pak-Afg War: ‘असीम मुनीर अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर नाचणारा…’ सोशल मीडियावर जनतेकडून पाकिस्तानी लष्कराची खरडपट्टी

AI Warfare: पाकिस्तान-अफगाणिस्तान युद्धात भारताची एन्ट्री? डीपफेक व्हिडिओने उडवली जगभरात खळबळ; वाचा तथ्य
2

AI Warfare: पाकिस्तान-अफगाणिस्तान युद्धात भारताची एन्ट्री? डीपफेक व्हिडिओने उडवली जगभरात खळबळ; वाचा तथ्य

War Alert: आता उघड युद्ध होईल! पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ तालिबानवर डाफरले; भारताचं नाव घेत ओकली विषारी गरळ
3

War Alert: आता उघड युद्ध होईल! पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ तालिबानवर डाफरले; भारताचं नाव घेत ओकली विषारी गरळ

Pak Afg War: तालिबानचा ‘सुप्रीम लीडर’ संपला? पाकिस्तानच्या ऑपरेशन गझ्ब-लिल-हकने कंधारमध्ये माजवला हाहाकार
4

Pak Afg War: तालिबानचा ‘सुप्रीम लीडर’ संपला? पाकिस्तानच्या ऑपरेशन गझ्ब-लिल-हकने कंधारमध्ये माजवला हाहाकार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
होळी पौर्णिमेला ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये रंगणार थरारक पर्व; स्वामींच्या हस्तक्षेपाने उघड होणार सत्य

होळी पौर्णिमेला ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये रंगणार थरारक पर्व; स्वामींच्या हस्तक्षेपाने उघड होणार सत्य

Feb 27, 2026 | 03:17 PM
Salim Khan ११व्या दिवशीही आयसीयूमध्ये; Ranveer Singh आणि Alvira लीलावती रुग्णालयात दाखल

Salim Khan ११व्या दिवशीही आयसीयूमध्ये; Ranveer Singh आणि Alvira लीलावती रुग्णालयात दाखल

Feb 27, 2026 | 03:15 PM
PakAfgWar: युद्धाचा भडका! अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर सर्वात मोठा हवाई हल्ला; इस्लामाबाद, अबोटाबाद हादरले, लष्करी तळांवर बॉम्बवर्षाव

PakAfgWar: युद्धाचा भडका! अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर सर्वात मोठा हवाई हल्ला; इस्लामाबाद, अबोटाबाद हादरले, लष्करी तळांवर बॉम्बवर्षाव

Feb 27, 2026 | 03:13 PM
अर्धशतक झळकावताच हार्दिक पांड्याने केले रोमँटिक सेलिब्रेशन! सोशल मिडियावर Video Viral

अर्धशतक झळकावताच हार्दिक पांड्याने केले रोमँटिक सेलिब्रेशन! सोशल मिडियावर Video Viral

Feb 27, 2026 | 03:11 PM
तडीपार गुंडाचा पोलिसांवर हल्ल्याचा प्रयत्न; हातात चाकू घेतला अन्…

तडीपार गुंडाचा पोलिसांवर हल्ल्याचा प्रयत्न; हातात चाकू घेतला अन्…

Feb 27, 2026 | 03:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे पद धोक्यात? तिसरे अपत्य आणि बेकायदा बांधकामांच्या तक्रारींनी खळबळ

Chhatrapati Sambhajinagar: नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे पद धोक्यात? तिसरे अपत्य आणि बेकायदा बांधकामांच्या तक्रारींनी खळबळ

Feb 27, 2026 | 03:09 PM
रत्नागिरी परिमंडलात २५ कोटी ९१ लाखांची थकबाकी; दोन महिन्यांत १ हजार १८२ ग्राहकांचा…

रत्नागिरी परिमंडलात २५ कोटी ९१ लाखांची थकबाकी; दोन महिन्यांत १ हजार १८२ ग्राहकांचा…

Feb 27, 2026 | 03:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM
KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

Feb 27, 2026 | 02:50 PM
1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

Feb 27, 2026 | 12:21 PM
डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

Feb 27, 2026 | 11:10 AM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM