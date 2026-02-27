PakAfgWar: युद्धाचा भडका! अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर सर्वात मोठा हवाई हल्ला; इस्लामाबाद, अबोटाबाद हादरले, लष्करी तळांवर बॉम्बवर्षाव

Afghan Air Force strikes Pakistan military bases 2026 : दक्षिण आशियातील भू-राजकीय नकाशावर आता युद्धाचे ढग केवळ गडद झाले नाहीत, तर प्रत्यक्ष संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. पाकिस्तानने (Pakistan Afghanistan air war ) गुरुवारी रात्री अफगाणिस्तानच्या प्रमुख शहरांवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांना अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने शुक्रवारी अत्यंत आक्रमक आणि भीषण प्रत्युत्तर दिले आहे. अफगाण हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांनी थेट पाकिस्तानी हद्दीत शिरून लष्करी प्रतिष्ठाने, लष्करी वसाहती आणि तळांना लक्ष्य केले असून, या कारवाईने पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणेचे धिंडवडे काढले आहेत.
अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, पाकिस्तानने आदल्या रात्री काबूल, कंधार आणि पक्तिका या शहरांवर विनाकारण हवाई हल्ले केले होते. या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी अफगाण हवाई दलाने शुक्रवारी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास ‘सर्जिकल स्ट्राईक’च्या धर्तीवर मोठी मोहीम राबवली. अफगाण विमानांनी पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादजवळील फैसलाबाद येथील लष्करी छावणीवर अचूक बॉम्बफेक केली. एवढेच नाही तर नौशेरा, जमरुद आणि ओसामा बिन लादेन मारला गेला होता त्या अबोटाबादमधील लष्करी तळांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे.
जमरुद येथील लष्करी वसाहतीत (Military Colony) झालेल्या हल्ल्यामुळे पाकिस्तानच्या अंतर्गत भागात मोठी घबराट पसरली आहे. अफगाण संरक्षण मंत्रालयाचा दावा आहे की, हे सर्व हल्ले अत्यंत यशस्वी ठरले असून यात पाकिस्तानच्या लष्करी पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने अद्याप या हल्ल्यातील मृतांचा आकडा जाहीर केला नसला तरी, स्थानिक सूत्रांनुसार लष्करी तळांचे मोठे नुकसान झाले आहे. इस्लामाबादच्या अगदी जवळ अफगाण विमाने पोहोचल्याने पाकिस्तानच्या रडार यंत्रणेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
🚨 HUGE! Afghan Air Force strikes inside Pakistan. Afghan Taliban Ministry of Defense confirms airstrikes were carried out around 11 am, targeting areas near Faizabad in Islamabad, the cantonment in Nowshera, the military colony in Jamrud, and locations in Abbottabad 💥 pic.twitter.com/wdhS9fznPa — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 27, 2026
या हवाई हल्ल्यांनी सिद्ध केले आहे की, अफगाणिस्तान आता केवळ सीमेवर गोळीबार करण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. ड्युरंड रेषेचे उल्लंघन करून पाकिस्तानने केलेल्या कुरापतीला जशास तसे उत्तर देण्यात आले आहे. नौशेरा आणि फैसलाबादमधील लष्करी तळांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे पाकिस्तानचे संरक्षण कवच भेदले गेले आहे. दोन्ही देशांनी आता एकमेकांविरुद्ध पूर्ण ताकदीनिशी युद्ध पुकारले असून, या संघर्षामुळे शेजारील देश आणि जागतिक महासत्तांच्या काळजाचा ठोका चुकला आहे.
सध्या पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या दोन्ही देशांनी आपल्या सीमांवर मोठ्या प्रमाणावर लष्करी कुमक तैनात केली आहे. अफगाण प्रवक्ते जबीउल्लाह मुजाहिद यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर पाकिस्तानने पुन्हा एकदा अफगाण भूमीवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे परिणाम आणखी भीषण असतील. दुसरीकडे, पाकिस्तान या धक्क्यातून सावरून मोठा पलटवार करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक देशांनी या संघर्षावर चिंता व्यक्त केली असून दोन्ही देशांना चर्चेच्या टेबलावर येण्याचे आवाहन केले आहे.
Ans: अफगाण हवाई दलाने इस्लामाबादजवळील फैसलाबाद, नौशेरा, जमरुद आणि अबोटाबादमधील प्रमुख लष्करी तळांना आणि वसाहतींना लक्ष्य केले आहे.
Ans: पाकिस्तानने आदल्या रात्री काबूल, कंधार आणि पक्तिका या अफगाण शहरांवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांना प्रत्युत्तर (Retaliation) म्हणून ही कारवाई करण्यात आली.
Ans: अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने ही कारवाई यशस्वी झाल्याचा दावा केला असून पाकिस्तानची लष्करी प्रतिष्ठाने उद्ध्वस्त झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र, अधिकृत जीवितहानीची आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही.