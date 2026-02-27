Pak Afg War: तालिबानचा ‘सुप्रीम लीडर’ संपला? पाकिस्तानच्या ऑपरेशन गझ्ब-लिल-हकने कंधारमध्ये माजवला हाहाकार

Hibatullah Akhundzada death news Pakistan air strike : दक्षिण आशियातील दोन मुस्लिम राष्ट्र – पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान (Pakistan vs Afghanistan war) यांच्यातील सीमावाद आता एका भयानक वळणावर पोहोचला आहे. शुक्रवारी पहाटे पाकिस्तानी हवाई दलाने (PAF) अफगाणिस्तानच्या हद्दीत घुसून केलेल्या भीषण हवाई हल्ल्यांनंतर संपूर्ण जग हादरले आहे. या संघर्षात सर्वात मोठी आणि धक्कादायक चर्चा रंगली आहे ती म्हणजे तालिबानचा सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा याच्या मृत्यूची. सोशल मीडियावर दावे केले जात आहेत की, कंधारमधील त्याच्या मुख्य तळाला पाकिस्तानी विमानांनी लक्ष्य केले असून त्यात त्याचा अंत झाला आहे.
पाकिस्तानने अधिकृतपणे “ऑपरेशन गझ्ब-लिल-हक” ची घोषणा केल्यानंतर हे भीषण हवाई हल्ले सुरू झाले. सुरुवातीला पाकिस्तानी विमानांनी अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलवर घोंगावण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे तिथे प्रचंड स्फोट झाले. मात्र, काही वेळातच या विमानांचा रोख तालिबानचे मुख्य केंद्र असलेल्या कंधारकडे वळला. ‘एएफपी’ (AFP) च्या पत्रकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंधारमध्ये दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ लढाऊ विमानांचा आवाज ऐकू येत होता, त्यानंतर मोठ्या स्फोटांचे आणि गोळीबाराचे आवाज आले. अखुंदजादा हा कंधारमध्येच वास्तव्यास असल्याने, हा हल्ला थेट तालिबानी नेतृत्वाचा खात्मा करण्यासाठीच होता की काय, अशा चर्चांना उधाण आले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi Israel Visit: ‘आम्ही फक्त तुमचे आहोत!’ इस्रायलने जगाला नाकारलं; पण भारताला दिलं ‘हे’ अपराजेय महाविनाशक शस्त्र
तालिबान प्रशासनाने पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यांची कबुली दिली असली तरी, त्यांनी आपला सर्वोच्च नेता सुरक्षित असल्याचा दावा केला आहे. तालिबानचे प्रवक्ते जबीउल्लाह मुजाहिद यांनी स्पष्ट केले की, “नेतृत्व किंवा कमांडच्या कोणत्याही पायाभूत सुविधांना इजा झालेली नाही. हे हल्ले केवळ भीती निर्माण करण्यासाठी होते.” मात्र, अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने ड्युरंड रेषेवरील जमिनीवरील लढाईत आपल्या ८ सैनिकांच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानी लष्करानेही अखुंदजादाला लक्ष्य केल्याचा वृत्त फेटाळले असून, त्यांचे टार्गेट केवळ ‘तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (TTP) चे दहशतवादी तळ असल्याचे म्हटले आहे.
No, this is false. Pakistani airstrikes hit Kabul, Kandahar & Paktia today over border clashes, but Taliban spokesman Zabihullah Mujahid confirmed zero casualties. No credible outlets (Reuters, BBC, Al Jazeera, AP) or officials report Hibatullah Akhundzada’s death—he remains… — Grok (@grok) February 27, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pak VS Afg: अफगाणिस्तानने पाकिस्तानचे ‘F-16’ लढाऊ विमान पाडले; ड्युरंड रेषेवर महायुद्धाचा भडका, VIDEO VIRAL
तज्ज्ञांच्या मते, जर पाकिस्तानने खरोखरच हिबतुल्लाह अखुंदजादाला लक्ष्य केले असते, तर तो केवळ सीमावाद न राहता एका मोठ्या प्रादेशिक युद्धाची (Full Scale War) नांदी ठरली असती. सध्या पाकिस्तान केवळ ड्युरंड रेषेजवळील टीटीपीच्या सुरक्षित ठिकाणांना लक्ष्य करत असल्याचे सांगत आहे. तरीही, काबूल आणि कंधारसारख्या शहरांवर झालेला बॉम्बवर्षाव हा तालिबानसाठी मोठा अपमान मानला जात आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात तालिबानकडून पाकिस्तानच्या अंतर्गत शहरांवर मोठे आत्मघातकी हल्ले होण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे.
Ans: सध्या सोशल मीडियावर अशा चर्चा आहेत, परंतु तालिबान किंवा पाकिस्तान यांपैकी कोणाही अधिकृत सूत्राने याला दुजोरा दिलेला नाही. तालिबानने हा दावा फेटाळला आहे.
Ans: पाकिस्तानने टीटीपी (TTP) च्या दहशतवादी तळांना नष्ट करण्यासाठी आणि सीमेवरील वाढत्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी हे ऑपरेशन सुरू केले आहे.
Ans: अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने ८ सैनिकांच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे, तर नागरी वस्तीतील नुकसानीचा आकडा अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.