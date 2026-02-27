Maharashtra Politics : रोहित पवारांची ही स्टंटबाजी…! राष्ट्रवादीच्याच आमदाराने साधला जोरदार निशाणा

Maharashtra Politics : मुंबई : अजित पवारांच्या अपघातावरुन आमदार रोहित पवार यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अजित पवार यांचा अपघात हा घातपात असल्याची शक्यता रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) उपस्थित केला आहे. तसेच व्हीएसआर कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याबाबत त्यांनी आग्रह धरला आहे. याच मुद्द्यावरुन त्यांनी मुंबई आणि बारामती पोलीस स्टेशन गाठले होते. यावेळी हजारो समर्थक आणि शेकडो वकील हे पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाले आहे. मात्र आता यावर अजित पवार गटातील नेते आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
मंत्री धनंजय मुंडे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे. यावेळी त्यांनी रोहित पवार यांनी आक्रमक भूमिके घेतल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तसेच जोरदार टीका देखील केली. दादांना अग्नी द्यायच्या आधी तुम्ही विलिनीकरणाची भाषा बोलत होतात ते काय होते? ज्यावेळी सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री झाल्या, तेव्हा तुम्हाला वाटले नाही का शुभेच्छा देणारे एक साधे ट्विट करावे? असे अनेक प्रश्न माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केले आहेत.
हे देखील वाचा : रोहित पवारांच्या लढ्याला आले बळ! FIR संबंधित राज ठाकरेंनी सुपुर्द केले दोन दाखले
आमदार धनंजय मुंडे म्हणाले की, “दादांच्या अकाली निधनानंतर सर्वांनी निर्णय घेतला की, सुनेत्रा पवार यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवायचे. माझी मध्यंतरी वाचा गेली होती. तशीच गेली असती तर बरे झाले असते, असं म्हणण्याची वेळ माझ्यावर आली आहे. कारण आपल्या मुखातून दादांबद्दल शोक व्यक्त करण्याची वेळ आली नसती. महाराष्ट्राच्या विकासाचा गाडा सुनेत्रा ताई व्यवस्थित सांभाळातील, असा आम्हाला विश्वास आहे. वहिणींना शपथविधीची घाई झाली होती, आम्ही दबाव टाकत होतो असे म्हणणाऱ्यांना माझा सवाल आहे. अजित दादांना अग्नी द्यायच्या आधी तुम्ही विलिनीकरणाची भाषा बोलत होतात ते काय होते? ज्यावेळी सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री झाल्या तेव्हा तुम्हाला वाटले नाही का शुभेच्छा देणारे एक साधे ट्विट करावे? हे राज्यातील मायबाप जनतेला कळत नाही का?” असे प्रश्न धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केले.
हे देखील वाचा : BMC महापौर रितू तावडे यांचे कोट्यवधींचे घड्याळ चर्चेत? ट्रोलिंग होताच दिलं सडेतोड उत्तर
पुढे धनंजय मुंडे यांनी आमदार रोहित पवार यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले की, “सुनेत्रा पवार यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करणार हे आम्ही आधीच जाहीर केले होते. काल एफआयआर घेतला नाही म्हणून स्टंट केला. आज बारामतीला एफआयआरसाठी स्टंट केला. हे सगळे आमच्या न्यूज किलिंगसाठी केले जात आहे. माझ्या सारख्याला हे खूप किळसवाणे वाटते,” अशा शब्दांत आमदार धनंजय मुंडे यांनी आमदार रोहित पवारांवर निशाणा साधला आहे.