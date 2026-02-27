सात फेरे नाहीत की मंत्र नाही! सेलिब्रिटी कपल रश्मिका-विजयच्या लग्नातील ‘या’ जुन्या पारंपरिक विधी चर्चेत

पारंपारिक तेलुगू लग्नात सामान्यतः दिवसभरात केल्या जाणाऱ्या सर्व विधींचा समावेश असतो. ही विवाह परंपरा प्रामुख्याने आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाशी संबंधित आहे. या सर्व परंपरा पूर्णपणे वैदिक विधींवर आधारित आहे. या विधी शुभ सकाळच्या वेळी पुजारी संस्कृत मंत्रांसह आयोजित करतात. मंडप आंब्याच्या पानांनी आणि फुलांनी सजवलेला असतो.
जीलाकर बेलम (जिरे आणि गूळ): या विधीत वधू आणि वर एकमेकांच्या डोक्यावर जिरं आणि गूळाची पेस्ट लावतात. हा विधी हे दर्शवितो की जोडपं आयुष्यातील प्रत्येक सुख-दुःखात एकत्र राहतील.
मंगळसूत्र: या विधीमध्ये वर वधूच्या गळ्यात तीन गाठी असलेलं मंगळसूत्र बांधतो. ही विधी आयुष्यभर एकत्र राहण्याचं एकमेकांना वचन देते.
तालम्ब्रालु: या विधीमध्ये, जोडपे एकमेकांच्या डोक्यावर हळद भिजवलेले तांदूळ ओततात.ही विथी पतीपत्नीसाठी आनंद आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते.
सप्तपदी म्हणजे सात फेरे: यामध्ये, दोघेही पवित्र अग्नीला साक्षी ठेवून आयुष्यभर एकत्र राहण्याची प्रतिज्ञा करतात .
रश्मिका आणि विजयच्या लग्नातील या विधीबाबत बऱ्याच चर्चा आहेत. कर्नाटकातील कुर्ग प्रदेशात होणारे कोडावा विवाह हे वैदिक विवाहांपेक्षा वेगळे असतात . या विवाहांमध्ये पुजारी किंवा मंत्रोच्चारांऐवजी कुटुंब आणि समुदायाची भूमिका महत्त्वाची असते. हे विवाह बहुतेकदा संध्याकाळी होतात.
फेरे (वर्तुळे) नाहीत: या लग्नात पवित्र अग्नी किंवा फेरे (वर्तुळे) नसतात. हा सोहळा कुटुंब आणि वडीलधाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडतो असे मानले जाते.
वरमाला: वधू आणि वर एकमेकांना फक्त हार घालतात, जे परस्पर संमतीचे प्रतीक आहे.
कुर्गीचा पोशाख: वधूचा पोशाख खूपच वेगळा आहे. तिने कुर्गी-शैलीची साडी घातली जाते. मागे प्लेट्स असतात. खांद्यावर पल्लू असतो.
वडीलधाऱ्यांकडून (ओक्का) आशीर्वाद: ‘ओक्का’ किंवा कुळ यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. वडीलधाऱ्या जोडप्याला आशीर्वाद देतात आणि ही परंपरा पुढे चालवतात.
पूर्वजांचा आदर: कोडावा लोकं हा एक योद्धा समुदाय होता. त्यामुळे त्यांच्या लग्नात पूर्वजांच्या गौरवाचं स्मरण करण्यासाठी लग्नांमध्ये पारंपारिक शस्त्रे दाखवली जातात.