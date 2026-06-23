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Trump on Starmer : ‘स्वत:चं मोठं नुकसान करुन घेतलं’ ; ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर ट्रम्प यांची टीका

Updated On: Jun 23, 2026 | 11:28 AM IST
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सारांश

Trump on Starmer : ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी सोमवारी २२ जून रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे.

Trump on Starmer

Trump on Starmer : 'स्वत:चं मोठं नुकसान करुन घेतलं' ; ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर ट्रम्प यांची टीका (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ‘स्वत:चं मोठं नुकसान करुन घेतलं’
  • ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर ट्रम्प यांची टीका
  • नेमकं काय म्हणाले ट्रम्प?
Trump on Starmer Resign : वॉशिंग्टन/लंडन : ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी २२ जून २०२६ रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे ब्रिटनच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ सुरु आहे. याच वेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्टार्मर यांच्यावर कडक टिका केली आहे. स्टार्मर यांच्या राजीनाम्याच्या घोषणेनंतर त्यांच्या उर्जा, स्थलांतर आणि अमेरिकेसोबतचे संबंध हातळण्याच्या पद्धतीवर टीका केली आहे.

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काय म्हणाले ट्रम्प?

सोमवारी (२२ जून) व्हाईट हाउसच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना ट्रम्प यांनी, स्टार्मर यांच्यावर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, ते चांगले व्यक्ती आहेत. पण त्यांनी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अनेक चुकीचे निर्णय घेतले. स्टार्मर यांच्या ब्रिटनच्या उर्जा धोरणासंबंधित निर्णयांवर त्यांनी टीका केली.

ट्रम्प यांनी आरोप केला की, स्टार्मर सरकारने नॉर्थ सीमध्ये तेल आणि वायूच्या साठ्यांचा पुरेसा वापर केला नाही. याऐवजी त्यांनी पनउर्जा प्रकल्पांवर भर दिला. यामुळे ब्रिटनची उर्जा धोरणे कमकुवत झाली असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले.

ट्रम्प यांनी स्टार्मरच्या राजीनाम्याची आधीच केली होती भविष्यवाणी

ट्रम्प यांनी स्टार्मर यांच्या राजीनाम्यापूर्वी त्यांच्या सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती. या पोस्टमध्ये त्यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान स्टार्मर राजीनामा देणार असल्याचे सांगितले होते. त्यांनी दावा केला होता की नाटो आणि इराणमधील अमेरिकेच्या भूमिकेला त्यांनी पाठिंबा दिला नाही.

याशिवाय दोन्ही नेत्यांमध्ये इराणवरील लष्करी कारवाईसाठी ब्रिटनची लष्करी तळे वापरण्यावरुनही मतभेद निर्माण झाले होते. ब्रिटनने अमेरिकेला मंजुरी देण्यास खूप वेळ घेतला. याला ट्रम्प यांनी स्टार्मर यांची मोठी चूक संबोधले आणि यामुळेच त्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगितले. त्यांच्या या निर्णयामुळेच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला असल्याचे त्यांनी म्हटले. टीका केल्यानंतर ट्रम्प यांनी स्टार्मर यांना भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

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Web Title: Trump on starmer resignation criticism after uk pm step down

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Published On: Jun 23, 2026 | 11:28 AM

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