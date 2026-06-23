Trump on Starmer : ‘स्वत:चं मोठं नुकसान करुन घेतलं’ ; ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर ट्रम्प यांची टीका

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सोमवारी (२२ जून) व्हाईट हाउसच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना ट्रम्प यांनी, स्टार्मर यांच्यावर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, ते चांगले व्यक्ती आहेत. पण त्यांनी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अनेक चुकीचे निर्णय घेतले. स्टार्मर यांच्या ब्रिटनच्या उर्जा धोरणासंबंधित निर्णयांवर त्यांनी टीका केली.
ट्रम्प यांनी आरोप केला की, स्टार्मर सरकारने नॉर्थ सीमध्ये तेल आणि वायूच्या साठ्यांचा पुरेसा वापर केला नाही. याऐवजी त्यांनी पनउर्जा प्रकल्पांवर भर दिला. यामुळे ब्रिटनची उर्जा धोरणे कमकुवत झाली असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले.
#WATCH | On resignation of British PM Kier Starmer, US President Donald J Trump says, “I was critical of him only because, as I told him, ‘You’re really messing up energy. You have windmills all over the place. In the meantime, you have the North Sea oil,’ and they won’t let… pic.twitter.com/mtCavUtBGI — ANI (@ANI) June 22, 2026
ट्रम्प यांनी स्टार्मर यांच्या राजीनाम्यापूर्वी त्यांच्या सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती. या पोस्टमध्ये त्यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान स्टार्मर राजीनामा देणार असल्याचे सांगितले होते. त्यांनी दावा केला होता की नाटो आणि इराणमधील अमेरिकेच्या भूमिकेला त्यांनी पाठिंबा दिला नाही.
याशिवाय दोन्ही नेत्यांमध्ये इराणवरील लष्करी कारवाईसाठी ब्रिटनची लष्करी तळे वापरण्यावरुनही मतभेद निर्माण झाले होते. ब्रिटनने अमेरिकेला मंजुरी देण्यास खूप वेळ घेतला. याला ट्रम्प यांनी स्टार्मर यांची मोठी चूक संबोधले आणि यामुळेच त्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगितले. त्यांच्या या निर्णयामुळेच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला असल्याचे त्यांनी म्हटले. टीका केल्यानंतर ट्रम्प यांनी स्टार्मर यांना भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
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