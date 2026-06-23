Hormuz Conflict : होर्मुझमध्ये हॉटलाइन उभारली जाणार? चर्चेनंतर अमेरिकेला कडक इशारा, समुद्री मार्गावर इराणचंच नियंत्रण राहणार

Qatar Gas Explosion : कतारच्या LNG हबवरील स्फोटात १२ भारतीयांसह १३ जणांचा बळी; अनेक गंभीर जखमी
इराणचे प्रमुख वाटाघाटी प्रतिनिधी मोहम्मद बाघेर गालिबाफ यांनी होर्मुझबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. चर्चेनंतर इराणी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, होर्मुझ (Hormuz) सामुद्रधुनी पुन्हा पूर्वीसारखी होणार नाही. या भागाचे व्यवस्थापन इराणच्या अटींवरच केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गालिबाफ यांनी सांगितले की, होर्मुझमध्ये जहाजांच्या सुरक्षिततेसाठी एक टेलिफोन हॉटलाइन आणि नियंत्रण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. याला अमेरिकेने सहमती दिली आहे. यामुळे अमेरिका (America) आणि इतर देशांच्या जहाजांशी संवाद साधणे सोपे होईल आणि कोणताही गैरसमज किंवा तणाव निर्माण झाल्यास त्याचे तातडीने निराकरण करता येईल असे त्यांनी म्हटले.
इराणच्या मते, या हॉटलाइनमुळे जहाजांना आवश्यक मदत मिळेल. सागरी वाहतूक आणि सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावित होईल. इराण (Iran) सर्व आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करेल आणि समस्यांवर तोडगा काढेल असेही गालिबाफ यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिकेने इराणच्या तेल निर्यातीवरली काही निर्बंध ऑगस्टपर्यंत तात्पुरते हटवले आहेत. दोन्ही देशांतील चर्चा सकारात्मक झाली असल्याचे अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस यांनी म्हटले आहे. परंतु इराणच्या अणुकार्यक्रमावर अद्यापही चर्चा झालेली नाही. सध्या सागरी सुरक्षा आणि होर्मुझ खुला करण्यावर चर्चा सुरु आहे.
इराणने या चर्चेदरम्यान अमेरिकेवर विश्वास नसल्याचे आणि भविष्यातही ठेवणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. दोन्ही देशांतील या अविश्वासामुळे तणावात अनिश्चितता कायम आहे. सध्या संपूर्ण देशाचे लक्ष आगामी चर्चांकडे लागले आहे.
होर्मुझचा मार्ग हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गांपैकी एक मानला जातो. या मार्गावरुन जागतिक बाजारपेठेत कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होतो. हा मार्ग बंद झाल्यास जगभरात इंधन आणि उर्जा संकट निर्माण होऊ शकते. यामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसू शकतो.
US-Sri Lanka Relations : हिंद महासागरात अमेरिकेची मोठी खेळी! श्रीलंकेत उच्चस्तरीय बैठका सुरू; चीनला थेट संदेश?