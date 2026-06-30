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Trump Sexual Assault Case : ट्रम्प यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका; लैंगिक अत्याचार प्रकरणात ४३ कोटींचा दंड कायम

Updated On: Jun 30, 2026 | 11:17 AM IST
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सारांश

Trump Sexual Assault Case : ट्रम्प यांच्यावरील लैगिंक अत्याचार आणि मानहानी प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात फेडरल न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम राहिले असे सांगत ट्रम्प यांची याचिका ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

Trump Sexual Assault Case

Trump Sexual Assault Case : ट्रम्प यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका; लैंगिक अत्याचार प्रकरणात ४३ कोटींचा दंड कायम (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ट्रम्प यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका
  • लैंगिक अत्याचार प्रकरणात ४३ कोटींचा दंड कायम
  • नेमकं काय आहे प्रकरण?
Trump Sexual Assault Case : वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा झटका बसला आहे. लैंगिक अत्याचार आणि मानहानी प्रकरणात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांची याचिका ऐकण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फेडरल न्यायालयाने दिलेल्या निर्णय कायम राहिले असेल म्हटले आहे. यामुळे ट्रम्प यांनी माजी लेखिका. ई जीन कॅरोल यांना ५० लाख डॉलर नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

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नेमकं काय आहे प्रकरण?

१९९० च्या दशकात घडल्याच्या एका आरोपाशी या प्रकरणाचा संबंध आहे. ई. जीन कॅरोल यांनी २०१९ मध्ये प्रकाशित केलेल्या आपल्.या पुस्तकात ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर न्यूयॉर्कमधील एका डिपार्टमेंट स्टोअरमध्ये लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. हे आरोप ट्रम्प यांनी सुरुवातीपासूनच फेटाळून लावले आहेत. तसेच त्यांनी कॅरोल यांना ओळखत नसल्याचाही आरोप केला आहे.

ट्रम्प यांच्यावरील आरोप

मे २०२३ मध्ये ट्रम्प यांना मॅनहॅटनमधील फेडरल ज्युरीने ई. जीन कॅरोल यांच्यावर लैंगिक अत्याचार आणि मानहानीसाठी जबाबादार धरले होते. मात्र, बलात्काराच्या आरोप ट्रम्प जबाबदार नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. यानंतर ट्रम्प यांनी फेडरल कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने फेडरल कोर्टाने दिलेला निकाल कायम राहिले असे सांगत ट्रम्प यांची अपील ऐकण्यास नकार दिला आहे. यामुळे ट्रम्प यांना मोठ झटका बसला आहे.

ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया

ट्रम्प यांनी त्यांच्यावरील आरोप राजकीय हेतून प्रेरित असल्याचे म्हटले. त्यांनी फेडरल न्यायालयाचा निर्णय चुकाचा असल्याचे सांगत आपण कोणतेही गैरकृत्य केले नसल्याचा पुनरुच्चा केला. दुसरकीडे कॅरोल यांच्या कायदेशीर पथकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. तसेच हा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचा विजय असल्याचे म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ट्रम्प यांना मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णायामुळे अमेरिकेतील अगामी निवडणुकांवर परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. आधीच इराण युद्धामुळे ट्रम्प यांची लोकप्रियता कमी होत चालली आहे. अशा परिस्थिती या निर्णयाने ट्रम्प सरकारमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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Web Title: Trump sexual assault case supreme court rejects appeal

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Published On: Jun 30, 2026 | 11:14 AM

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