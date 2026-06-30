US Iran Talks : ट्रम्प यांचा दावा हवेत? अमेरिकेसोबतच्या दोहा चर्चेला इराणचा स्पष्ट नकार; युद्ध अटळ?

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इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराणचे शिष्टमंडळ या आठवड्यात कतारला जणार आहे. परंतु याचा अमेरिकन अधिकाऱ्यांसोबतच्या कोणत्याही चर्चेशी संंबंध नाही. बघाई यांच्या या विधानामुळे ट्रम्प यांच्या दाव्यानंतर दोन्ही देशांतील शांतता चर्चेबाबत पुन्हा अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
दोन्ही देशांत १८ जून रोजी ६० दिवसांचा युद्धविराम लागू करण्यात आला होता. परंतु दोन्ही देशांनी एकमेंकावर हल्ले करत युद्धविरामाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. सुरुवातील अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आखाती देशांतील अमेरिकन तळांना लक्ष्य करण्यात आले. यामुळे पुन्हा मध्यपूर्वेत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
परंतु दोन दिवसांपूर्वी दोन्ही देशांनी तणाव कमी करण्यासाठी आणि संघर्ष रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण चर्चा सुरु केल्याचे संकेत दिले. दोन्ही देशांनी होर्मुझमधून जहाजांच्या सुरक्षित वाहतूक आणि प्रादेशिक स्थिरतेवर चर्चा सुरु असल्याचे म्हटले. मात्र, इस्माईल बघाई यांनी कतारमधील चर्चेला नकार दिल्याने पुन्हा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
इराणच्या काही कारवायानंचर अमेरिकेने इराणच्या काही ठिकाणांवर हल्ले केले होते. यामुळे दोन्ही देशांतील तणाव वाढला होता. यामुळे अस्थिरता निर्माण झाली होती. परंतु दोन्ही देशांतील परिस्थिती नियंत्रित आणण्याकरिता १४ मुद्द्यांच्या सामंजस्य करारावर अंमलबजावणीचे प्रयत्न सुरु असल्याचे समोर आले होते. परंतु इराणने नकार दिल्याने दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंधांत पुन्हा तणाव निर्माण झाला आहे.
या कराराआधी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यांनी इराणने हल्ले थांबवले नाही, तर त्यांना जगाच्या नकाशावरुन पुसून टाकण्यात येईल. यासाठी कोणतीही कारवाई करायला अमेरिका सज्ज आहे असा इशारा त्यांनी दिला होता. तर अमेरिकेने युद्धविरामाचे उल्लंघन केल्यास सर्व राजनैतिक चर्चा आणि इतर मार्ग बंद करु असे इराणने स्पष्ट केले होते.
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