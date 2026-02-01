Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Operation Herof 2.0: पाकिस्तानच्या छाताडावर ‘बीएलए’चा प्रहार! 150 सैनिकांचा मृत्यू आणि 35 तासांपासून बलुचिस्तानमध्ये रक्ताची होळी

Balochistan BLA Attack : बीएलएचा दावा आहे की त्यांच्या लढाऊंनी १५० हून अधिक पाकिस्तानी सैनिक, रेंजर्स आणि पोलिस मारले आहेत. अनेक शहरांमधून दर तासाला स्फोटांचे वृत्त येत आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 08:14 PM
balochistan bla attack operation herof 2 pakistan army casualty

Operation Herof 2.0: पाकिस्तानच्या छाताडावर 'बीएलए'चा प्रहार! १५० सैनिकांचा मृत्यू आणि ३५ तासांपासून बलुचिस्तानमध्ये रक्ताची होळी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • पाकिस्तान हादरला
  • शक्तिप्रदर्शन की सत्ता संघर्ष
  • आणीबाणीसारखी परिस्थिती

BLA Operation Herof 2.0 Balochistan : पाकिस्तानचा (Pakistan) सर्वात मोठा आणि नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असलेला प्रांत ‘बलुचिस्तान’ सध्या युद्धभूमी बनला आहे. गेल्या ३५ तासांपासून सुरू असलेल्या ‘ऑपरेशन हेरोफ २.०’ ने पाकिस्तानच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे धिंडवडे काढले आहेत. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीने (BLA) दावा केला आहे की, त्यांच्या ‘मजीद ब्रिगेड’ आणि ‘फतेह स्क्वॉड’ने १५० हून अधिक पाकिस्तानी सैनिक आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांना कंठस्नान घातले आहे. हे हल्ले इतके नियोजनबद्ध होते की, एकाच वेळी १२ जिल्ह्यांमध्ये स्फोट आणि गोळीबाराचे आवाज ऐकू येत होते.

एका ‘एसएचओ’चा अपमान पाकिस्तानला महागात पडला?

एका वर्षापूर्वी पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसीन नक्वी यांनी बलुच बंडखोरांना कमी लेखत म्हटले होते की, त्यांच्याशी लढायला लष्कराची गरज नाही, एक ‘एसएचओ’च पुरेसा आहे. मात्र, आज त्याच बलुच सैनिकांनी पाकिस्तानच्या शक्तिशाली लष्कराला (Pak Army) घाम फोडला आहे. बीएलएने नोशकी, ग्वादर, मस्तुंग आणि पंजगुर सारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये लष्करी तळांना लक्ष्य केले आहे. विशेष म्हणजे, बीएलएने दावा केला आहे की त्यांचा संघर्ष केवळ सैन्याशी आहे, सामान्य पोलीस किंवा कर्मचाऱ्यांशी नाही.

पाकिस्तानी लष्कराचा पलटवार आणि आदिल राजांचे ताशेरे

पाकिस्तानी लष्कराने या हल्ल्यांना ‘फिटना-अल-हिंदुस्थान’ असे नाव देऊन भारतावर आरोप करण्याचा जुनाच प्रयत्न केला आहे. लष्कराच्या दाव्यानुसार, त्यांनी केलेल्या प्रतिहल्ल्यात ९२ बंडखोर ठार झाले आहेत. मात्र, माजी लष्करी अधिकारी मेजर (नि.) आदिल राजा यांनी पाकिस्तान सरकारवर सडकून टीका केली आहे. राजा यांच्या मते, लोकांची मते चोरून सत्तेवर आलेले सरकार आणि लष्कर आपली अक्षमता लपवण्यासाठी बाहेरील देशांवर आरोप करत आहे. बलुचिस्तानमधील उठाव हा तिथल्या लोकांच्या असंतोषाचा परिणाम असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बलुचिस्तानमध्ये ‘लॉकडाऊन’ आणि निर्बंधांचा पाऊस

परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे पाहून बलुचिस्तानच्या गृहमंत्रालयाने संपूर्ण प्रांतात कडक निर्बंध लादले आहेत. पुढील एक महिन्यासाठी मोटारसायकलवर दोन व्यक्तींना बसण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, शस्त्र प्रदर्शन, कारच्या काचांना काळी फिल्म लावणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकून फिरण्यावरही बंदी आहे. पाचपेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र येण्यावर बंदी घालून एकप्रकारे तिथे अघोषित आणीबाणीच लागू करण्यात आली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: 'ऑपरेशन हेरोफ २.०' (Operation Herof 2.0) नक्की काय आहे?

    Ans: हे बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीने (BLA) पाकिस्तानी लष्कराच्या विरोधात सुरू केलेले एक मोठे लष्करी अभियान आहे, ज्याचा उद्देश बलुचिस्तानला स्वतंत्र करणे आहे.

  • Que: या हल्ल्यांमध्ये किती पाकिस्तानी सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे?

    Ans: बीएलएने १५० पेक्षा जास्त सैनिक मारल्याचा दावा केला आहे, तर पाकिस्तानी लष्कराने १८ अधिकारी आणि ९२ बंडखोर ठार झाल्याचे अधिकृतपणे सांगितले आहे.

  • Que: बलुचिस्तानमध्ये कोणत्या गोष्टींवर बंदी घालण्यात आली आहे?

    Ans: वाढत्या हिंसाचारामुळे दुचाकीवर डबल सीट फिरणे, शस्त्र प्रदर्शन, चेहरा झाकणे आणि ५ पेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र येण्यावर एक महिन्यासाठी बंदी आहे.

Published On: Feb 01, 2026 | 08:14 PM

Feb 01, 2026 | 08:14 PM
