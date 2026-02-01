Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का! T20 वर्ल्ड कपमध्ये IND vs PAK सामना होणार नाही; पाकिस्तान सरकारचा धक्कादायक निर्णय

IND vs PAK News: ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हाय-व्होल्टेज मुकाबला यंदा पाहायला मिळणार नाही.

Updated On: Feb 01, 2026 | 09:16 PM
क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का! T20 वर्ल्ड कपमध्ये IND vs PAK सामना होणार नाही (Photo Credit- X)

क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का! T20 वर्ल्ड कपमध्ये IND vs PAK सामना होणार नाही (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का!
  • T20 वर्ल्ड कपमध्ये IND vs PAK सामना होणार नाही
  • पाकिस्तान सरकारचा धक्कादायक निर्णय
ICC T20 World Cup 2026: जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तान (IND vs PAK) यांच्यातील हाय-व्होल्टेज मुकाबला यंदा पाहायला मिळणार नाही. पाकिस्तान सरकारने आपल्या संघाला स्पर्धेत सहभागी होण्याची परवानगी दिली असली तरी, भारताविरुद्धच्या सामन्यावर मात्र बहिष्कार टाकण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.

नेमका निर्णय काय?

पाकिस्तान सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर अधिकृत निवेदन जारी करून ही घोषणा केली. निवेदनात म्हटले आहे की, “पाकिस्तान सरकारने आपल्या क्रिकेट संघाला आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये सहभागी होण्यास मान्यता दिली आहे. तथापि, १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी श्रीलंकेतील कोलंबो येथे भारताविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यात पाकिस्तानचा संघ मैदानात उतरणार नाही.”

IND vs PAK, U19 World Cup : पराभवाचा काढला वचपा! भारताने पाकिस्तानला चारली 58 धावांनी धूळ; आयुष म्हात्रेची घातक गोलंदाजी  

भारताला होणार मोठा फायदा

पाकिस्तानच्या या निर्णयामुळे टीम इंडियाला मोठा लॉटरी लागली आहे. मैदानावर न उतरता आणि चेंडू न फेकताही भारतीय संघाला या सामन्याचे दोन गुण बहाल केले जातील. पाकिस्तानने बहिष्कार टाकल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या भारताला विजयी घोषित केले जाईल.

वादाची ठिणगी कशी पडली?

या संपूर्ण वादाच्या मुळाशी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाची (BCB) नाराजी आहे. बीसीसीआयच्या आदेशानंतर केकेआरने मुस्तफिजूरला संघातून बाहेर काढल्यामुळे बांगलादेश बोर्ड संतापले होते. बांगलादेशने त्यांचे सामने श्रीलंकेत हलवण्याची मागणी केली होती, जी आयसीसीने फेटाळली. यामुळे बांगलादेशने विश्वचषकावर बहिष्कार टाकला. या वादात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) बांगलादेशच्या बाजूने उभे राहिले आणि त्यांनीही आता भारताविरुद्ध न खेळण्याचा पवित्रा घेतला आहे.

एकाच गटात असूनही लढत टळणार

२०२६ च्या विश्वचषकासाठी भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही संघ ‘ग्रुप ए’ मध्ये आहेत. या गटात त्यांच्यासोबत नेदरलँड्स, नामिबिया आणि यूएसए या संघांचा समावेश आहे. ७ फेब्रुवारीपासून भारताची मोहीम सुरू होईल, तर १५ फेब्रुवारीला पाकिस्तानविरुद्धचा बहुप्रतिक्षित सामना नियोजित होता. मात्र, आता हा ‘महामुकाबला’ केवळ कागदावरच मर्यादित राहिला आहे.

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकासाठी USA संघ भारतात दाखल! कपाळावर तिलक लावून करण्यात आले खास स्वागत

Web Title: The ind vs pak match will not be held in the t20 world cup

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 09:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Operation Herof 2.0: पाकिस्तानच्या छाताडावर ‘बीएलए’चा प्रहार! 150 सैनिकांचा मृत्यू आणि 35 तासांपासून बलुचिस्तानमध्ये रक्ताची होळी
1

Operation Herof 2.0: पाकिस्तानच्या छाताडावर ‘बीएलए’चा प्रहार! 150 सैनिकांचा मृत्यू आणि 35 तासांपासून बलुचिस्तानमध्ये रक्ताची होळी

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकासाठी USA संघ भारतात दाखल! कपाळावर तिलक लावून करण्यात आले खास स्वागत
2

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकासाठी USA संघ भारतात दाखल! कपाळावर तिलक लावून करण्यात आले खास स्वागत

Nepal Election : नेपाळमध्ये ‘MI-6’ चा गुप्त प्रवेश! माजी RAW एजंटचा खळबळजनक खुलासा; भारतावर होणार आघात?
3

Nepal Election : नेपाळमध्ये ‘MI-6’ चा गुप्त प्रवेश! माजी RAW एजंटचा खळबळजनक खुलासा; भारतावर होणार आघात?

IND vs PAK, Under-19 World Cup Live : उपांत्य फेरीसाठी महासंग्राम! पाकचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; भारत करणार फलंदाजी
4

IND vs PAK, Under-19 World Cup Live : उपांत्य फेरीसाठी महासंग्राम! पाकचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; भारत करणार फलंदाजी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का! T20 वर्ल्ड कपमध्ये IND vs PAK सामना होणार नाही; पाकिस्तान सरकारचा धक्कादायक निर्णय

क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का! T20 वर्ल्ड कपमध्ये IND vs PAK सामना होणार नाही; पाकिस्तान सरकारचा धक्कादायक निर्णय

Feb 01, 2026 | 09:16 PM
IND vs PAK, U19 World Cup : पराभवाचा काढला वचपा! भारताने पाकिस्तानला चारली 58 धावांनी धूळ; आयुष म्हात्रेची घातक गोलंदाजी  

IND vs PAK, U19 World Cup : पराभवाचा काढला वचपा! भारताने पाकिस्तानला चारली 58 धावांनी धूळ; आयुष म्हात्रेची घातक गोलंदाजी  

Feb 01, 2026 | 09:02 PM
VIRAL VIDEO: विज्ञानाचा सर्वात सुंदर दृष्टीभ्रम! रशियात एकाच वेळी चार चंद्राचे दर्शन; ‘Moon Dog’च्या दुर्मिळ घटनेने जग आश्चर्यचकित

VIRAL VIDEO: विज्ञानाचा सर्वात सुंदर दृष्टीभ्रम! रशियात एकाच वेळी चार चंद्राचे दर्शन; ‘Moon Dog’च्या दुर्मिळ घटनेने जग आश्चर्यचकित

Feb 01, 2026 | 08:45 PM
कपिल शर्मा शोमधील A.R. Rahman च्या उपस्थितीवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; म्हणाले- “हिंदुत्वाशी तडजोड….”

कपिल शर्मा शोमधील A.R. Rahman च्या उपस्थितीवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; म्हणाले- “हिंदुत्वाशी तडजोड….”

Feb 01, 2026 | 08:44 PM
हिवाळ्यात लुटा गरमागरम नाश्त्याची खास मजा; घरी बनवा कुरकुरीत आणि चविष्ट ‘बटाटा पुरी’

हिवाळ्यात लुटा गरमागरम नाश्त्याची खास मजा; घरी बनवा कुरकुरीत आणि चविष्ट ‘बटाटा पुरी’

Feb 01, 2026 | 08:15 PM
Union Budget 2026: “बजेटमधून केरळ गायब…”, अर्थसंकल्प पाहून Shashi Tharoor भडकले; केंद्र सरकारवर प्रश्नांचा प्रहार

Union Budget 2026: “बजेटमधून केरळ गायब…”, अर्थसंकल्प पाहून Shashi Tharoor भडकले; केंद्र सरकारवर प्रश्नांचा प्रहार

Feb 01, 2026 | 08:14 PM
Budget 2026: महाराष्ट्राच्या वाट्याला १ लाख कोटींचा निधी! विकसित भारतासाठी केंद्राचे मोठे पाऊल; मुख्यमंत्र्यांनी मानले आभार

Budget 2026: महाराष्ट्राच्या वाट्याला १ लाख कोटींचा निधी! विकसित भारतासाठी केंद्राचे मोठे पाऊल; मुख्यमंत्र्यांनी मानले आभार

Feb 01, 2026 | 07:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM