Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Epstein Files Viral Video Shocking Revelations Of A Trafficking Ring Involving Underage Girls And Powerful Elites

Epstein File Viral Video: उच्चभ्रू अब्जाधीशांसाठी 14 वर्षांच्या तरुणींचा शरीरविक्रीचा बाजार, ट्रम्प होते Judge; हादरवणारे सत्य

Epstein Files Viral Video : एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित पुन्हा एकदा एक मोठा दावा सोशल मीडियावर करण्यात आला आहे. एका मॉडेलिंग कॉन्टेस्टचा संबंध एपस्टिन प्रकरणाशी जोडला जात असून ट्रम्प यावरुन वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.

Updated On: Feb 02, 2026 | 12:02 PM
Jeffrey Epstein Scandal

Epstein File Viral Video: उच्चभ्रू अब्जाधीशांसाठी 14 वर्षांच्या तरुणींचा शरीरविक्रीचा बाजार, ट्रम्प होते Judge; हादरवणारे सत्य (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • एपस्टीन प्रकरणावरुन ट्रम्प पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात
  • १९९१ च्या मॉडेल कॉटेस्टमध्ये ट्रम्प Judge, जगभरात खळबळ
  • नेमकं काय आहे प्रकरण?
Epstein Jeffrey Scandal Update : वॉशिंग्टन : जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein)प्रकरणाने संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाशी अनेक राजकीय व्यक्तींचा, उद्योजकांचा, दिग्गजांचा संबंध असल्याचे या प्रकरणातून समोर आले आहे. या प्रकरणामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प देखील वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. दरम्यान सोशल मीडियावर या प्रकरणाशी संबंधित आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ १९९१ मधील एका अल्पवयीन मॉडेलिंगच्या स्पर्धेचा असून याचा संबंध जेफ्री एपस्टिन आणि डोनाल्ड ट्रम्पशी जोडला जात आहे. यावरुन मुलींच्या लैंगिक शोषणाबाबत अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

ट्रम्प इस्रायलच्या मुठीत? Jeffrey Epstein प्रकरणावरुन अमेरिकेत वाद; नेतन्याहूंच्या हातात रिमोट कंट्रोल?

काय आहे त्या व्हिडिओत?

सोशल मीडियावर १९९१ मधला एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये जगातील अब्जावधीशांच्या आणि दिग्गजांच्या उपस्थितीत एलियट लुक ऑफ द इयर नावाची मॉडेलिंग स्पर्धा सुरु आहे. धक्कादायक म्हणजे या स्पर्धेत १४ ते १७ वर्षातील अल्पवयीन तरुणींचा समावेश होता आणि डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) या स्पर्धेत एक Judge म्हणून होते. दाव्यानुसार, ही स्पर्धा जगभरातील अरबपती आणि दिग्गजांसाठी मुलींचा बाजार म्हणून आयोजित केली जायची. या स्पर्धेत ट्रम्प जज असताना 45 वर्षांचे होते. तसेच ही स्पर्धी ट्रम्प यांच्या  देखरेखीखाली प्लाझा हॉटेलमध्ये पार पडली होती. या स्पर्धेत जगभरातून अल्पवयीन मुलींना बोलवण्यात आले होते.

ब्रिटिश वृत्तपत्र द गार्डियनने दिलेल्या 2020 मधील वृत्तानुसार, ही स्पर्धा केवळ एक दिखावा होती. या स्पर्धेतून मुलींची लैंगिक शोषणासाठी तस्करी केली जायची. खास डिनर, पार्ट्या, स्पर्धा, क्रूझ इव्हेंट्समध्ये या मुलींना सादर केले जायचे. त्यांना फ्रेश मीट म्हणून संबोधले जात असल्याचा आरोप यामध्ये करण्यात आला आहे. एलिट मॉडेल मॅनेजमेंट कंपनी त्यांच्या जवळच्या आणि खास इनव्हेस्टर्सना या मुलींना विकायचे. दरम्यान ट्रम्प यांचा या मॉडेलिंग स्पर्धेतील सहभाग हा जागतिक स्तरावर खळबळ उडवणार आहे. यामुळे एपस्टीन प्रकरणामध्येही त्यांचा सहभाग असेल असे म्हटले जात आहे. सध्या या व्हिडिओने ट्रम्प पुन्हा एकदा एका मोठ्या वादात सापडले आहेत.

Epstein च्या घराचे धक्कादायक वास्तव! सर्वत्र लटकवलेत अल्पवयीन मुलांचे अश्लील फोटो

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प एपस्टीन प्रकरणावरुन पुन्हा वादात का सापडले आहेत?

    Ans: सोशल मीडियावर १९९१ चा एलियट लुक ऑफ द इयर मॉडेलिंग स्पर्धेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या स्पर्धेत ट्रम्प जज म्हणून कार्य करत होते. यामुळे एपस्टीन प्रकरणाच्या वादाशी याचा संबंध जोडला जात असून ट्रम्प पुन्हा वादात अडकले आहेत.

  • Que: १९९१ च्या एलियट लुक ऑफ द इयर मॉडेलिंग स्पर्धेबद्दल काय दावा केला जात आहे.

    Ans: दाव्यानुसार, ही स्पर्धा जगभरातील अरबपती आणि दिग्गजांसाठी मुलींचा बाजार म्हणून आयोजित केली जायची.

Web Title: Epstein files viral video shocking revelations of a trafficking ring involving underage girls and powerful elites

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 12:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bangladesh Election: बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी राजकीय अस्थिरता; हसीनाच्या पक्षातील नेत्यांच्या मृत्यूने खळबळ, हत्येचा संशय
1

Bangladesh Election: बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी राजकीय अस्थिरता; हसीनाच्या पक्षातील नेत्यांच्या मृत्यूने खळबळ, हत्येचा संशय

भारत-चीन संबंधांना नवी दिशा! दिल्ली-शांघाय थेट उड्डाणे सुरु, अमेरिकेची धाकधूक वाढली
2

भारत-चीन संबंधांना नवी दिशा! दिल्ली-शांघाय थेट उड्डाणे सुरु, अमेरिकेची धाकधूक वाढली

Currency War: डॉलरला चेकमेट अन् युआनचा उदय; शी जिनपिंग आणि ट्रम्पमध्ये सुरु झालाय इतिहासातील सर्वात मोठा आर्थिक संघर्ष
3

Currency War: डॉलरला चेकमेट अन् युआनचा उदय; शी जिनपिंग आणि ट्रम्पमध्ये सुरु झालाय इतिहासातील सर्वात मोठा आर्थिक संघर्ष

War Alert : युद्धाची ठिणगी महाभयानक आगीकडे! खमानेईंचा ट्रम्पना अंतिम इशारा; ‘हल्ला केला तर पूर्ण पश्चिम आशिया पेटवून देऊ’
4

War Alert : युद्धाची ठिणगी महाभयानक आगीकडे! खमानेईंचा ट्रम्पना अंतिम इशारा; ‘हल्ला केला तर पूर्ण पश्चिम आशिया पेटवून देऊ’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Epstein File Viral Video: उच्चभ्रू अब्जाधीशांसाठी 14 वर्षांच्या तरुणींचा शरीरविक्रीचा बाजार, ट्रम्प होते Judge; हादरवणारे सत्य

Epstein File Viral Video: उच्चभ्रू अब्जाधीशांसाठी 14 वर्षांच्या तरुणींचा शरीरविक्रीचा बाजार, ट्रम्प होते Judge; हादरवणारे सत्य

Feb 02, 2026 | 12:02 PM
BMC Election 2026: BMCमध्ये भाजप गटनेतेपदी गणेश खणकर यांची वर्णी

BMC Election 2026: BMCमध्ये भाजप गटनेतेपदी गणेश खणकर यांची वर्णी

Feb 02, 2026 | 11:57 AM
Sanjay Raut on Ajit Pawar: ‘दादांकडे भाजपच्या भ्रष्टाचाराची फाईल होती का….? संजय राऊतांचा गंभीर सवाल

Sanjay Raut on Ajit Pawar: ‘दादांकडे भाजपच्या भ्रष्टाचाराची फाईल होती का….? संजय राऊतांचा गंभीर सवाल

Feb 02, 2026 | 11:45 AM
Airtel Update: कोट्यवधी यूजर्सना झटका! टेलिकॉम कंपनीने हटवली मोफत मिळणारी ‘ही’ खास सुविधा, जाणून घ्या सविस्तर

Airtel Update: कोट्यवधी यूजर्सना झटका! टेलिकॉम कंपनीने हटवली मोफत मिळणारी ‘ही’ खास सुविधा, जाणून घ्या सविस्तर

Feb 02, 2026 | 11:43 AM
Mumbai University Exam: पुन्हा परीक्षा पुढे ढकलल्या, आता मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा कधी होणार? जाणून घ्या नव्या तारखा

Mumbai University Exam: पुन्हा परीक्षा पुढे ढकलल्या, आता मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा कधी होणार? जाणून घ्या नव्या तारखा

Feb 02, 2026 | 11:41 AM
U19 World Cup 2026 : विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीचे वेळापत्रक निश्चित, भारत कधी आणि कोणाविरुद्ध सामना खेळणार?

U19 World Cup 2026 : विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीचे वेळापत्रक निश्चित, भारत कधी आणि कोणाविरुद्ध सामना खेळणार?

Feb 02, 2026 | 11:40 AM
Bihar Crime: मफलरमुळे चुकलं टार्गेट! प्रियकराच्या हत्येचा कट रचला, मात्र निष्पाप तरुणाचा गेला जीव; प्रकरण काय?

Bihar Crime: मफलरमुळे चुकलं टार्गेट! प्रियकराच्या हत्येचा कट रचला, मात्र निष्पाप तरुणाचा गेला जीव; प्रकरण काय?

Feb 02, 2026 | 11:38 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM