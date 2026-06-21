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Ride Malfunction: हवेत 3 तास मृत्यूशी झुंज! न्यूयॉर्कच्या नामांकित पार्कमध्ये थरारक अपघात; मुलांनी Apple Watch वरून मागितली मदत

Updated On: Jun 21, 2026 | 02:03 PM IST
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सारांश

Ride Malfunction News : न्यूयॉर्कमधील एका मनोरंजन पार्कमधील 'वेव्ह ट्विस्टर' ही राईड हवेत ५० फूट उंचीवर थांबली. दोन तास हवेत लटकलेल्या मुलांना आणि पालकांना नंतर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी सुखरूप बाहेर काढले.

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Ride Malfunction: न्यूयॉर्कमधील एका नामांकित पार्कमध्ये झोपाळ्यावर ५० फूट उंचीवर मुले आणि पालक अडकले; बचावकार्य यशस्वी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • हवेत २५ ते ५० फुटांवर थरार
  • ३ तासांचे थरारक बचावकार्य
  • राईड अनिश्चित काळासाठी बंद

Adventureland Wave Twister ride malfunction New York : न्यूयॉर्कमधील (New York city) लाँग आयलंड येथील एका अत्यंत लोकप्रिय आणि गजबजलेल्या ‘ॲडव्हेंचरलँड’ (Adventureland Amusement Park) मनोरंजन पार्कमध्ये नुकतीच एक काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना समोर आली आहे. पार्कची अत्यंत नवीन आणि मुख्य आकर्षण असलेली ‘वेव्ह ट्विस्टर’ (Wave Twister) ही राईड सुरू असताना अचानक तांत्रिक बिघाड झाला आणि ती जमिनीपासून २५ ते ५० फूट उंचीवर हवेतच लॉक झाली. या दुर्घटनेमुळे राईडवर स्वार असलेल्या १५ निष्पाप मुलांचा आणि एका पालकाचा श्वास कोंडला. जवळपास ३ तास हे सर्व प्रवासी मृत्यूशी झुंज देत हवेत लटकत होते. खाली उपस्थित असलेले त्यांचे कुटुंबीय आणि इतर पर्यटक हे दृश्य पाहून प्रचंड भयभीत झाले होते आणि संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली होती.

ही घटना फार्मिंगडेल (Farmingdale) येथील ॲडव्हेंचरलँड पार्कमध्ये संध्याकाळी साधारण ७:३० वाजता घडली. वीकेंडच्या सुट्ट्यांचा आनंद घेण्यासाठी आलेल्या मुलांसाठी हा थरार अत्यंत भयानक ठरला. ‘वेव्ह ट्विस्टर’ राईड ही या वर्षाच्या सुरुवातीलाच ‘लेगसी कॉर्नर’ (Legacy Corner) प्रकल्पांतर्गत सुरू करण्यात आली होती. स्वित्झर्लंडच्या प्रसिद्ध ‘राईड इंजिनिअर्स’ कंपनीने ही खास राईड तयार केली आहे, जी समुद्राच्या लाटांचा थरार देण्यासाठी गोल फिरत वर जाते. मात्र, ही राईड पूर्ण उंचीवर पोहोचताच अचानक ठप्प झाली, ज्यामुळे प्रवाशांना सावरण्याची कोणतीही संधी मिळाली नाही.

हायड्रॉलिक शिड्यांच्या मदतीने थरारक बचावकार्य

अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक ईस्ट फार्मिंगडेल अग्निशमन दल (East Farmingdale Fire Department) आणि सफोल्क काउंटी पोलीस दलाचे तातडीने मदत पथक घटनास्थळी दाखल झाले. राईड प्रचंड उंचीवर अडकली असल्याने कोणतीही घाई किंवा लहान चूक मोठ्या जीवितहानीला कारणीभूत ठरू शकली असती. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून बचाव पथकाने अत्यंत आधुनिक हायड्रॉलिक शिड्या आणि हवेतून सुरक्षित खाली आणणारे हार्नेस बेल्ट्स वापरून मोहीम सुरू केली.

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हवेत लटकलेली मुले कमालीची घाबरली होती, काही जण रडत होते तर काही जण मदतीसाठी ओरडत होते. या कठीण प्रसंगात काही मुलांनी त्यांच्या ‘ॲपल वॉच’ (Apple Watch) च्या माध्यमातून खाली असलेल्या आपल्या पालकांशी संवाद साधून धीर धरण्याचा प्रयत्न केला. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अत्यंत संयमाने आणि काळजीपूर्वक एकामागून एक करत सर्व १५ मुलांना आणि ४० वर्षीय पालकाला सुखरूप खाली उतरवण्यास सुरुवात केली. रात्री साधारण १०:४० च्या सुमारास शेवटच्या प्रवाशाला सुरक्षितपणे खाली आणण्यात यश आले. या यशस्वी मोहिमेनंतर सर्वांनी सुटकेचा श्वास सोडला.

पार्क प्रशासनाचा मोठा निर्णय आणि सुरक्षा तपासणी

सुदैवाने या संपूर्ण घटनेत कोणालाही गंभीर दुखापत झालेली नाही. मात्र, खबरदारीचा उपाय म्हणून घटनास्थळी तैनात असलेल्या रुग्णवाहिकांद्वारे सर्व मुलांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. गेल्या ६० वर्षांहून अधिक काळ सुरक्षिततेचा उत्तम रेकॉर्ड असलेल्या ॲडव्हेंचरलँड पार्कचे प्रवक्ते मार्क स्मिथ यांनी या घटनेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

credit – social media and Twitter

मिळालेल्या माहितीनुसार, पार्क प्रशासनाने ग्राहकांच्या सुरक्षेचा विचार करून ही ‘वेव्ह ट्विस्टर’ राईड तात्काळ प्रभावाने अनिश्चित काळासाठी बंद केली आहे. स्विस निर्मिती कंपनी आणि आंतरराष्ट्रीय राईड कन्सल्टंट्स जोपर्यंत या बिघाडाचे अचूक तांत्रिक कारण शोधून पूर्ण तपासणी अहवाल देत नाहीत, तोपर्यंत ही राइड पर्यटकांसाठी सुरू केली जाणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

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मनोरंजन पार्क्समधील राईड अपघातांची वाढती चिंता

अम्युझमेंट पार्कमध्ये अशा प्रकारच्या राईड लॉक होण्याच्या घटना जागतिक स्तरावर चिंतेचा विषय ठरत आहेत. सुरक्षा अहवालानुसार आणि ‘यूएस कंझ्युमर प्रॉडक्ट सेफ्टी कमिशन’च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, केवळ अमेरिकेतच दरवर्षी अशा स्थिर आणि फिरत्या राईड्सवर तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे अंदाजे १,००0 ते १,२०० लोक जखमी होतात. वीकेंडला किंवा सुट्ट्यांच्या काळात वाढणाऱ्या गर्दीमुळे यंत्रणेवर ताण येतो आणि अशा दुर्घटना घडतात. म्हणूनच जागतिक स्तरावर आता थीम पार्क्ससाठी अत्यंत कठोर सुरक्षा मानके आणि नियमित ऑडिट करणे बंधनकारक केले जात आहे.

Web Title: New york adventureland amusement park wave twister ride malfunction children rescued farmingdale

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Published On: Jun 21, 2026 | 02:03 PM

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