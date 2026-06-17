G7 Summit France: कॅनडासोबत व्यापार दुप्पट, UAE देणार सुरक्षेची हमी; पंतप्रधान मोदींच्या फ्रान्स दौऱ्यातील ‘3’ मोठे गेमचेंजर पॉईंट

Modi meets Canada PM Mark Carney Evian : फ्रान्समधील एव्हियान येथे आयोजित करण्यात आलेल्या प्रतिष्ठित जी-७ (G7) शिखर परिषदेच्या निमित्ताने भारताने जागतिक स्तरावर आपली धोरणात्मक आणि आर्थिक ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी मंगळवारी (१६ जून २०२६) जगातील तीन प्रमुख देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी स्वतंत्र आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठका घेतल्या. यामध्ये कॅनडाचे नवनियुक्त पंतप्रधान मार्क कार्नी, संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांचा समावेश होता. या बैठकांमध्ये व्यापार, जागतिक अन्न व ऊर्जा सुरक्षा, प्रगत तंत्रज्ञान आणि जागतिक शांतता यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि धोरणात्मक विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेत “Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity” या विशेष सत्रात भारताची भूमिका मांडली. सध्याच्या काळात जागतिक स्तरावर विश्वासाची मोठी कमतरता भासत असल्याचे सांगत भारताने सर्वांना एकत्र घेऊन चालण्याचे आवाहन केले. या जागतिक मंचावर पंतप्रधान मोदींनी घेतलेल्या प्रत्येक बैठकीचा आणि झालेल्या चर्चेचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
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गेल्या काही काळातील राजनैतिक तणावानंतर, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यातील ही बैठक भारत-कॅनडा संबंधांना एका नव्या आणि सकारात्मक दिशेकडे घेऊन जाणारी ठरली आहे. मार्च २०२६ मध्ये पंतप्रधान कार्नी यांच्या यशस्वी भारत दौऱ्यानंतर या दोन्ही नेत्यांची वर्षभरातील ही चौथी भेट होती, जी दोन्ही देशांमधील वाढती जवळीक दर्शवते.
पंतप्रधान मोदी यांनी युएईचे राष्ट्राध्यक्ष आणि आपले ‘बंधू’ शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांची घेतलेली भेट ही २०२६ मधील त्यांची तिसरी भेट होती. ही वारंवार होणारी देवाणघेवाण भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील ‘सर्वसमावेशक सामरिक भागीदारी’ किती मजबूत आहे, हे स्पष्ट करते.
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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान सर कीर स्टारमर यांच्यासोबतही अत्यंत फलदायी द्विपक्षीय बैठक घेतली. दोन्ही नेत्यांनी ‘व्हिजन २०३५’ अंतर्गत भारत-युके संबंधांचा सर्वसमावेशक आढावा घेतला.