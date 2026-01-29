Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Security Alert: ‘पाकिस्तानात जाऊ नका!’ डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या नागरिकांना दिले कठोर आदेश; यामागील कारण धक्कादायक

Pakistan Terrorism : अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने त्यांच्या प्रवास सल्लागारात पाकिस्तानला लेव्हल-३ श्रेणीत ठेवले आहे आणि म्हटले आहे की तेथे कोणत्याही इशाऱ्याशिवाय दहशतवादी हल्ले होत राहतात.

Jan 29, 2026
  • पाकिस्तानला ‘लेव्हल-३’ चा झटका
  • ट्रम्प प्रशासनाचा कडक पवित्रा
  • भारत सुरक्षित श्रेणीत

US travel advisory Pakistan Level 3 2026 : गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तानचे (Pakistan) पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या ‘गुड बुक्स’मध्ये येण्यासाठी अतोनात प्रयत्न करत आहेत. मात्र, या सर्व प्रयत्नांना हरताळ फासत अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने (State Department) पाकिस्तानबाबत अत्यंत कडक ‘प्रवास सल्लागार’ (Travel Advisory) जारी केला आहे. २६ जानेवारी रोजी अद्ययावत केलेल्या या अहवालात अमेरिकेने पाकिस्तानला ‘लेव्हल-३’ (Reconsider Travel) श्रेणीत ठेवले आहे, ज्याचा अर्थ असा की अमेरिकन नागरिकांनी पाकिस्तानात जाण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करावा.

दहशतवाद आणि अपहरणाचे सावट

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने आपल्या नागरिकांना स्पष्टपणे ताकीद दिली आहे की, पाकिस्तानमध्ये कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय दहशतवादी हल्ले होऊ शकतात. विशेषतः बस स्थानके, बाजारपेठा, शॉपिंग मॉल्स, लष्करी तळ, शाळा आणि धार्मिक स्थळांना दहशतवादी लक्ष्य करू शकतात. याशिवाय, पाकिस्तानमध्ये गुन्हेगारी आणि अपहरणाचे प्रमाणही वाढले असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. खैबर पख्तूनख्वा (KP) आणि बलुचिस्तान यांसारख्या प्रांतांना तर ‘लेव्हल-४’ (Do Not Travel) या सर्वात धोकादायक श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे, जिथे अमेरिकन नागरिकांनी चुकूनही पाय ठेवू नये, असे बजावण्यात आले आहे.

शाहबाज आणि मुनीर यांचे प्रयत्न निष्फळ?

ट्रम्प सत्तेत आल्यापासून असीम मुनीर यांनी दोनदा अमेरिकेचा दौरा केला आणि पाकिस्तानने ट्रम्प यांच्या ‘गाझा शांती मंडळात’ सामील होण्याची तयारीही दर्शवली. मात्र, अमेरिकेच्या या नव्या भूमिकेमुळे पाकिस्तानच्या आशांवर पाणी फेरले गेले आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या “अमेरिका फर्स्ट” धोरणांतर्गत सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड न करण्याचे संकेत दिले आहेत. पाकिस्तानी वंशाच्या अमेरिकन नागरिकांना देखील या सल्ल्याचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे, कारण पाकिस्तानमध्ये त्यांनाही अपहरणाचा किंवा अटकेचा धोका असू शकतो.

भारत विरुद्ध पाकिस्तान: अमेरिकेची नजर

विशेष म्हणजे, अमेरिकेने भारताला ‘लेव्हल-२’ श्रेणीत ठेवले आहे. याचा अर्थ भारतात प्रवास करताना केवळ ‘वाढलेली खबरदारी’ घेणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानच्या सीमेवर असलेल्या जम्मू-काश्मीरसारख्या भागात प्रवासावर मर्यादा असल्या तरी, संपूर्ण देशाच्या बाबतीत भारत हा पाकिस्तानपेक्षा कितीतरी पटीने सुरक्षित असल्याचे अमेरिकेने मान्य केले आहे. ही तुलना पाकिस्तानसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की ठरत आहे.

पाकिस्तानमधील ‘या’ ठिकाणांपासून दूर राहा!

अमेरिकेच्या ॲडव्हायझरीत काही विशिष्ट क्षेत्रांचा उल्लेख करण्यात आला आहे जिथे जाणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखे आहे:

  • खैबर पख्तूनख्वा आणि फाटा (FATA): येथे दहशतवादी गट सक्रिय असून सरकारी अधिकारी आणि परदेशी नागरिकांचे अपहरण होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
  • बलुचिस्तान: येथे फुटीरतावादी चळवळी आणि दहशतवादी हल्ल्यांचा मोठा धोका आहे.
  • लाईन ऑफ कंट्रोल (LoC): भारत-पाक सीमेजवळील भागात सशस्त्र संघर्षाची शक्यता असल्याने तेथे जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

या प्रवास सल्लागारामुळे पाकिस्तानच्या पर्यटन आणि परकीय गुंतवणुकीवर (FDI) मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून, शाहबाज शरीफ सरकारसाठी हा एक मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने पाकिस्तानला कोणत्या श्रेणीत ठेवले आहे?

    Ans: अमेरिकेने पाकिस्तानला 'लेव्हल-३' (Reconsider Travel) श्रेणीत ठेवले आहे, ज्याचा अर्थ तेथील प्रवासाचा फेरविचार करावा.

  • Que: पाकिस्तानमधील कोणती क्षेत्रे सर्वाधिक धोकादायक आहेत?

    Ans: खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान या प्रांतांना 'लेव्हल-४' (Do Not Travel) श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.

  • Que: भारताबाबत अमेरिकेची भूमिका काय आहे?

    Ans: अमेरिकेने भारताला 'लेव्हल-२' श्रेणीत ठेवले असून, भारत पाकिस्तानच्या तुलनेत अधिक सुरक्षित मानला गेला आहे.

Jan 29, 2026

Jan 29, 2026 | 03:05 PM
Australian Open 2026 : “त्यांना प्राणीसंग्रहालयातील प्राण्यांसारखी…”,खेळाडूंना मिळणाऱ्या वागणुकीवर इगा स्विएटेकचे खळबळजक विधान

Australian Open 2026 : “त्यांना प्राणीसंग्रहालयातील प्राण्यांसारखी…”,खेळाडूंना मिळणाऱ्या वागणुकीवर इगा स्विएटेकचे खळबळजक विधान

Jan 29, 2026 | 03:04 PM
Supreme Court  News: UGC च्या नव्या नियमांना स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Supreme Court  News: UGC च्या नव्या नियमांना स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Jan 29, 2026 | 03:01 PM
महाराष्ट्रातील ‘या’ लोकनेत्यांचे शिक्षण किती होते? शिक्षणाने नव्हे तर कामाने ओळखले जाणारे नेते

महाराष्ट्रातील ‘या’ लोकनेत्यांचे शिक्षण किती होते? शिक्षणाने नव्हे तर कामाने ओळखले जाणारे नेते

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 02:54 PM
Nagpur महापालिकेला मिळणार ८२ कोटी रुपयांचे अनुदान; तब्बल 4 वर्षांनी…

Nagpur महापालिकेला मिळणार ८२ कोटी रुपयांचे अनुदान; तब्बल 4 वर्षांनी…

Jan 29, 2026 | 02:48 PM

