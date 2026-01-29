Security Alert: ‘पाकिस्तानात जाऊ नका!’ डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या नागरिकांना दिले कठोर आदेश; यामागील कारण धक्कादायक

US travel advisory Pakistan Level 3 2026 : गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तानचे (Pakistan) पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या ‘गुड बुक्स’मध्ये येण्यासाठी अतोनात प्रयत्न करत आहेत. मात्र, या सर्व प्रयत्नांना हरताळ फासत अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने (State Department) पाकिस्तानबाबत अत्यंत कडक ‘प्रवास सल्लागार’ (Travel Advisory) जारी केला आहे. २६ जानेवारी रोजी अद्ययावत केलेल्या या अहवालात अमेरिकेने पाकिस्तानला ‘लेव्हल-३’ (Reconsider Travel) श्रेणीत ठेवले आहे, ज्याचा अर्थ असा की अमेरिकन नागरिकांनी पाकिस्तानात जाण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करावा.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने आपल्या नागरिकांना स्पष्टपणे ताकीद दिली आहे की, पाकिस्तानमध्ये कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय दहशतवादी हल्ले होऊ शकतात. विशेषतः बस स्थानके, बाजारपेठा, शॉपिंग मॉल्स, लष्करी तळ, शाळा आणि धार्मिक स्थळांना दहशतवादी लक्ष्य करू शकतात. याशिवाय, पाकिस्तानमध्ये गुन्हेगारी आणि अपहरणाचे प्रमाणही वाढले असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. खैबर पख्तूनख्वा (KP) आणि बलुचिस्तान यांसारख्या प्रांतांना तर ‘लेव्हल-४’ (Do Not Travel) या सर्वात धोकादायक श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे, जिथे अमेरिकन नागरिकांनी चुकूनही पाय ठेवू नये, असे बजावण्यात आले आहे.
ट्रम्प सत्तेत आल्यापासून असीम मुनीर यांनी दोनदा अमेरिकेचा दौरा केला आणि पाकिस्तानने ट्रम्प यांच्या ‘गाझा शांती मंडळात’ सामील होण्याची तयारीही दर्शवली. मात्र, अमेरिकेच्या या नव्या भूमिकेमुळे पाकिस्तानच्या आशांवर पाणी फेरले गेले आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या “अमेरिका फर्स्ट” धोरणांतर्गत सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड न करण्याचे संकेत दिले आहेत. पाकिस्तानी वंशाच्या अमेरिकन नागरिकांना देखील या सल्ल्याचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे, कारण पाकिस्तानमध्ये त्यांनाही अपहरणाचा किंवा अटकेचा धोका असू शकतो.
The US’s latest Pakistan travel advisory (Jan 26, 2026) screams “reconsider travel” amid rampant terrorism, kidnappings, and crime, yet Washington funnels billions in military upgrades and economic deals to Islamabad’s corrupt elite who still harbor extremists, just like they did… pic.twitter.com/DVkwtUo8DF — THE UNKNOWN MAN (@Theunk5555) January 29, 2026
विशेष म्हणजे, अमेरिकेने भारताला ‘लेव्हल-२’ श्रेणीत ठेवले आहे. याचा अर्थ भारतात प्रवास करताना केवळ ‘वाढलेली खबरदारी’ घेणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानच्या सीमेवर असलेल्या जम्मू-काश्मीरसारख्या भागात प्रवासावर मर्यादा असल्या तरी, संपूर्ण देशाच्या बाबतीत भारत हा पाकिस्तानपेक्षा कितीतरी पटीने सुरक्षित असल्याचे अमेरिकेने मान्य केले आहे. ही तुलना पाकिस्तानसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की ठरत आहे.
अमेरिकेच्या ॲडव्हायझरीत काही विशिष्ट क्षेत्रांचा उल्लेख करण्यात आला आहे जिथे जाणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखे आहे:
या प्रवास सल्लागारामुळे पाकिस्तानच्या पर्यटन आणि परकीय गुंतवणुकीवर (FDI) मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून, शाहबाज शरीफ सरकारसाठी हा एक मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.
