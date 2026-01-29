Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Global Trade : 'मदर ऑफ ऑल डील' नंतर भारताचा नवा डाव! एस. जयशंकरआणि मार्को रुबियो यांच्यात होणार महाचर्चा

S Jaishankar US visit February 2026 : परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर पुढील आठवड्यात अमेरिकेला भेट देण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांनी आयोजित केलेली ही पहिली उच्चस्तरीय बैठक आहे.

Jan 29, 2026 | 12:04 PM
EU सोबतचा करार झाला आहे, आता लक्ष्य अमेरिका; एस जयशंकर पुढील आठवड्यात अमेरिकेला जाणार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • वॉशिंग्टनमध्ये महत्त्वाची बैठक: परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर पुढील आठवड्यात (४-५ फेब्रुवारी २०२६) अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार असून, तेथे ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ (Critical Minerals) मंत्रिस्तरीय बैठकीत सहभागी होतील.
  • युरोपियन युनियनसोबत ऐतिहासिक करार: भारताने नुकताच युरोपियन युनियनसोबत (EU) ‘मदर ऑफ ऑल डील’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुक्त व्यापार करारावर (FTA) स्वाक्षरी केली असून, यामुळे ९९% भारतीय वस्तूंना युरोपात विनाशुल्क प्रवेश मिळणार आहे.
  • ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ वॉर’वर तोडगा: अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेल्या ५०% आयात शुल्कामुळे निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी जयशंकर आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होणार आहे.

S Jaishankar US visit February 2026 : जागतिक राजकारणात भारताने आपली मुत्सद्देगिरी पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. युरोपियन युनियनसोबत दोन दशकांपासून प्रलंबित असलेला ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार (FTA) यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर, आता भारताचे लक्ष अमेरिकेकडे वळले आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर( S Jaishankar) पुढील आठवड्यात अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जात असून, त्यांच्या या दौऱ्याकडे ‘भारत-अमेरिका’ संबंधांमधील तणाव निवळण्याच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.

वॉशिंग्टनमध्ये ‘क्रिटिकल मिनरल्स’वर महामंथन

परराष्ट्र मंत्री जयशंकर ४ आणि ५ फेब्रुवारी रोजी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये होणाऱ्या पहिल्या ‘क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रिस्तरीय’ (Critical Minerals Ministerial) बैठकीला उपस्थित राहतील. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या निमंत्रणावरून हा दौरा होत आहे. या बैठकीचा मुख्य उद्देश लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेल सारख्या महत्त्वाच्या खनिजांची जागतिक पुरवठा साखळी सुरक्षित करणे हा आहे. इलेक्ट्रिक वाहने आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी ही खनिजे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. भारताचा या गटात समावेश होणे, हे जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे वाढते महत्त्व अधोरेखित करते.

EU सोबतचा करार आणि अमेरिकेवर दबाव

भारताने २७ जानेवारी २०२६ रोजी युरोपियन युनियनसोबत ऐतिहासिक व्यापारी करार केला आहे. या करारामुळे कापड, चामड्याच्या वस्तू, दागिने आणि सागरी उत्पादने यांसारख्या भारतीय क्षेत्रांना युरोपच्या ४५० दशलक्ष लोकसंख्येच्या बाजारपेठेत मोठा फायदा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५०% आयात शुल्क लादलेले असताना, भारताने युरोपशी हातमिळवणी करून स्वतःसाठी एक मोठा पर्याय खुला केला आहे. यामुळे अमेरिकेवरही भारतासोबतचा व्यापार करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी एक प्रकारे दबाव निर्माण झाला आहे.

ट्रम्प प्रशासनासोबत पहिली उच्चस्तरीय भेट

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर आणि मार्को रुबियो परराष्ट्र सचिव बनल्यानंतर, जयशंकर यांची ही पहिलीच प्रत्यक्ष भेट असेल. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार वाटाघाटी सध्या ‘५०% टॅरिफ’ आणि रशियाकडून घेतलेल्या तेलाच्या मुद्द्यावरून अडकल्या आहेत. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, दोन्ही देश एका संतुलित व्यापार कराराच्या (BTA) अत्यंत जवळ आहेत. या दौऱ्यात जयशंकर ‘Pax Silica’ या अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील तंत्रज्ञान पुढाकारात भारताच्या सहभागावरही चर्चा करू शकतात.

व्यापार युद्धाचा ‘क्लायमॅक्स’ जवळ?

गेल्या काही महिन्यांपासून ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये जो गारठा आला होता, तो या दौऱ्यामुळे दूर होण्याची शक्यता आहे. भारताने रशियाकडून तेलाची आयात कमी करून वॉशिंग्टनला सकारात्मक संकेत दिले आहेत. आता अमेरिका भारतीय वस्तूंवरील ‘दंडात्मक टॅरिफ’ (Punitive Tariff) मागे घेते का, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. जर हा दौरा यशस्वी झाला, तर पंतप्रधान मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची आगामी भेट ऐतिहासिक ठरू शकते.

Frequently Asked Questions

  • Que: एस. जयशंकर अमेरिका दौऱ्यावर का जात आहेत?

    Ans: ते ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वॉशिंग्टनमध्ये होणाऱ्या 'क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रिस्तरीय' बैठकीत सहभागी होण्यासाठी आणि परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करण्यासाठी जात आहेत.

  • Que: भारत-EU व्यापार कराराचा भारताला काय फायदा होईल?

    Ans: या करारामुळे ९९.५% भारतीय उत्पादनांवर युरोपमध्ये आयात शुल्क लागणार नाही, ज्यामुळे भारताच्या कापड, चामड्याच्या वस्तू आणि दागिन्यांची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढेल.

  • Que: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारात सध्या काय तणाव आहे?

    Ans: ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय वस्तूंवर ५०% पर्यंत आयात शुल्क लादले आहे, विशेषतः रशियाकडून तेल खरेदी केल्याच्या मुद्द्यावरून हा तणाव निर्माण झाला आहे.

Jan 29, 2026 | 12:04 PM

