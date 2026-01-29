Global Trade : ‘मदर ऑफ ऑल डील’ नंतर भारताचा नवा डाव! एस. जयशंकरआणि मार्को रुबियो यांच्यात होणार महाचर्चा

S Jaishankar US visit February 2026 : जागतिक राजकारणात भारताने आपली मुत्सद्देगिरी पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. युरोपियन युनियनसोबत दोन दशकांपासून प्रलंबित असलेला ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार (FTA) यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर, आता भारताचे लक्ष अमेरिकेकडे वळले आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर( S Jaishankar) पुढील आठवड्यात अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जात असून, त्यांच्या या दौऱ्याकडे ‘भारत-अमेरिका’ संबंधांमधील तणाव निवळण्याच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
परराष्ट्र मंत्री जयशंकर ४ आणि ५ फेब्रुवारी रोजी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये होणाऱ्या पहिल्या ‘क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रिस्तरीय’ (Critical Minerals Ministerial) बैठकीला उपस्थित राहतील. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या निमंत्रणावरून हा दौरा होत आहे. या बैठकीचा मुख्य उद्देश लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेल सारख्या महत्त्वाच्या खनिजांची जागतिक पुरवठा साखळी सुरक्षित करणे हा आहे. इलेक्ट्रिक वाहने आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी ही खनिजे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. भारताचा या गटात समावेश होणे, हे जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे वाढते महत्त्व अधोरेखित करते.
भारताने २७ जानेवारी २०२६ रोजी युरोपियन युनियनसोबत ऐतिहासिक व्यापारी करार केला आहे. या करारामुळे कापड, चामड्याच्या वस्तू, दागिने आणि सागरी उत्पादने यांसारख्या भारतीय क्षेत्रांना युरोपच्या ४५० दशलक्ष लोकसंख्येच्या बाजारपेठेत मोठा फायदा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५०% आयात शुल्क लादलेले असताना, भारताने युरोपशी हातमिळवणी करून स्वतःसाठी एक मोठा पर्याय खुला केला आहे. यामुळे अमेरिकेवरही भारतासोबतचा व्यापार करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी एक प्रकारे दबाव निर्माण झाला आहे.
Days after India-EU deal, Jaishankar to visit US next month amid trade tensions To boost India’s ongoing diplomatic engagements with Washington, External Affairs Minister Dr S Jaishankar will travel to the United States next week. The visit comes days after the India–European… pic.twitter.com/Q8WtGnJdgm — IndiaToday (@IndiaToday) January 28, 2026
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर आणि मार्को रुबियो परराष्ट्र सचिव बनल्यानंतर, जयशंकर यांची ही पहिलीच प्रत्यक्ष भेट असेल. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार वाटाघाटी सध्या ‘५०% टॅरिफ’ आणि रशियाकडून घेतलेल्या तेलाच्या मुद्द्यावरून अडकल्या आहेत. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, दोन्ही देश एका संतुलित व्यापार कराराच्या (BTA) अत्यंत जवळ आहेत. या दौऱ्यात जयशंकर ‘Pax Silica’ या अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील तंत्रज्ञान पुढाकारात भारताच्या सहभागावरही चर्चा करू शकतात.
गेल्या काही महिन्यांपासून ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये जो गारठा आला होता, तो या दौऱ्यामुळे दूर होण्याची शक्यता आहे. भारताने रशियाकडून तेलाची आयात कमी करून वॉशिंग्टनला सकारात्मक संकेत दिले आहेत. आता अमेरिका भारतीय वस्तूंवरील ‘दंडात्मक टॅरिफ’ (Punitive Tariff) मागे घेते का, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. जर हा दौरा यशस्वी झाला, तर पंतप्रधान मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची आगामी भेट ऐतिहासिक ठरू शकते.
