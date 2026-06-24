US Visa Revocation : अमेरिकेने भारतीय विद्यार्थ्याला हाकललं? कोणत्याही कारणाशिवाय F-1 Visa रद्द

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मिळालेल्या माहितीनुसार, हैदराबामधील एक भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेला शिक्षणासाठी चालला होता. परंतु हैदराबादहून न्यूयॉर्कच्या जेएफके विमानतळाकडे जाताना त्याने हैदराबाद ते ॲमस्टरडॅम असा प्रवास केला. परंतु ॲमस्टरडॅममध्ये उतरल्यानंतर त्याला पुढील कनेक्टिंग फ्लाइट चेंकिग वनेळी त्याला अमेरिकेच्या सीमा शुल्क आणि सीमा सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून रोखण्यात आले. त्याला त्याचा f-1 व्हिसा रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले. या घटनेमुळे विद्यार्थ्याला मोठा धक्का बसला होता.
विद्यार्थ्याच्या म्हणण्यानुसार, त्याने अमेरिकेच्या कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केले नव्हते. त्याच्यावर मद्यपान करुन गाडी चालवणे, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन किंवा कोणत्याही खूनाचा आरोप नसतानाही त्याचा व्हिसा रद्द करण्यात आला.
अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी त्याला प्रवेश नाकारात भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, विद्यार्थ्याला भारतात परतावे लागले. वृत्तानुसार, विद्यार्थ्याने शिकत असलेल्या विद्यापीठातही संपर्क साधला आणि I-20 आणि SEVIS रेकॉर्ड्स चांगले असल्याचे आढळून आले.
रिपोर्टनुसार, विद्यार्थ्याला त्याचा व्हिसा रद्द होण्यापूर्वी कोणतीही सुचना देण्यात आली नव्हती. त्याला अमेरिकेन अधिकाऱ्यांनी प्रवेश नाकारल्यानंतरच व्हिसा रद्द झाल्याचे समजले.
अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना I-20 नावाचा दस्तऐवज आंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थेकडून दिला जातो. हा दस्तऐवज विद्यार्थ्याचा प्रवेश आणि दर्जाची पुष्टी करतो. SEVIS रेकॉर्ड हे अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आलेली एक संस्था आहे. ही संस्था परेधीस विद्यार्थ्यांचे सर्व रेकॉर्ड ठेवते.
अमेरिकेत शिक्षणासाठी आलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी हा व्हिसा जारी केला जातो. हा व्हिसा एक नॉन-इमिग्रंच विद्यार्थी व्हिसा आहे. हा केवळ पदवी अभ्याक्रमांत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिला जातो.
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