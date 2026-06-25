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Venezuela Earthquake : 40 सेकंदात होत्याचं नव्हतं झालं! व्हेनेझुएलात दुहेरी भूकंपाचा थरार; विमातळाचं छत कोसळलं अन्…; VIDEO VIRAL

Updated On: Jun 25, 2026 | 12:43 PM IST
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सारांश

Venezuela Earthquake Video : व्हेनेझुएलात सलग दोन भूकंपाच्या झटक्यांनी खळबळ उडाली आहे. या भूकंपाने प्रचंड विनाशकारी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशातील सर्वात मोठ्या विमानतळाचे छतही कोसळले असून याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Venezuela Earthquake

Venezuela Earthquake : 40 सेकंदात होत्याचं नव्हतं झालं! व्हेनेझुएलात दुहेरी भूकंपाचा थरार; विमातळाचं छत कोसळलं अन्...; VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • व्हेनेझुएलात भूकंपाचा थरार
  • एअरपोर्टवर क्षणात अंधार झाला अन् लोकांची जीव वाचण्यासाठी पळापळ
  • थरारक व्हिडिओ आला समोर
Venezuela Earthquake : काराकस : बुधवारी संध्याकाळी व्हेनेझुएला भूकंपाच्या दुहेरी झटक्यांनी हादरला असून यामुळे प्रचंड विध्वंस झाला आहे. मृतांचा आकडा १० हजार पार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या भूकंपामुळे व्हेनेझुएलाच्या सर्वात मोठे विमानतळ सायमन बोलिव्हर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचे गंभीर नुकसान झाले आहे. एअरपोर्ट बंद करण्यात आले आहे. विमामतळाचे छतही कोसळले याचा एक व्हिडिओही समोर आला आहे.

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत काय?

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, विमानतळाचे फॉल्स सीलिंग जोरात कोसळले असून प्रवाशांची घाबरगुंडी उडाली आहे. छत कोसळ्यानंतर लोकांची जीव वाचवण्यासाठी धावपळ सुरु झाली होती. शिवाय संपूर्ण विमानतळावर जोरदार झटक्यामुळे विमानतळाची पॉवर ग्रीड निकामी झाल्याने सर्वत्र अंधार झाला आहे. चेक-इन काऊंटवर हे छत कोसळे असून सर्वत्र लोकांच्या किंकाळ्या आणि आक्रोश ऐकू येत आहे. धुळीचे प्रचंड लोट उठल्याने लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. विमानतळावरील काचा फुटण्याचा आवाज, कॉंक्रीट कोसळण्याचा आवाज येत आहे. विमानतळाची पायाभूत सुविधा पूर्णपणे नष्ट झाल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे.

व्हिडिओ व्हायरल

अनेक बहुमजली इमारती कोसळल्या

भूकंपामुळे व्हेनेझुएलाची राजधानी काराकसमध्ये अनेक बहुमजली इमारती जमिनदोस्त झाल्या आहेत. देशाच्या चाकाओ जिल्ह्यात दोन मोठ्या इमारती कोसळ्या आहेत. अनेक लोक या इमारतींच्या ढिगाऱ्याखाली अडकले असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सध्या बचाव कार्य सुरु करण्यात आले असून देशाच्या अतंरिम पंतप्रधाव डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी आणीबाणी जाहीर केली आहे. तसेच ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांच्या वाचवण्याचे अग्निशमन दल पोलिस आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकांना आदेश देण्यात आले आहेत.

Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलाचा डे ऑफ डूम? भूकंपानंतर मृत्यूंचा आकडा १० हजार पार जाण्याची भीती, देशात आणीबाणी जाहीर

Web Title: Venezuela earthquake airport ceiling collapse video viral

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Published On: Jun 25, 2026 | 12:43 PM

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