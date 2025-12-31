जगभरात काही ठिकाणी मावळला २०२५ चा सूर्य! भारतापूर्वी ‘या’ देशांत नववर्षाचा जल्लोष साजरा

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

New Year Celebration : भारतापूर्वी काही देशांमध्ये २०२५ चा सूर्य मावळला आहे. महासागरातील देशांनी नववर्षाचे उत्साहात २०२६ चे स्वागत केले आहे. देशांच्या वेगळ्या टाईमझोनमुळे हा बदल झाला आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 08:27 PM
News Year Celebration

(फोटो सौजन्य: @bpthaber)

  • जगभरात अनेक ठिकाणी मावळला २०२५ चा सूर्य
  • भारतापूर्वी या देशांनी साजरा केला नवर्षाचा जल्लोष
  • भारतापेक्षा ९ तास आधीच २०२६ या देशांमध्ये सुरुवात
Countries that Celebrated New Year Before India : आज भारतासह जगभरात २०२५ ची अखेरची रात्र आहे. अनेक देश २०२५ ला अल्विदा करण्यास आणि नवीन वर्षाचे जल्लोषात स्वागत करण्यास तयार आहेत. २०२५ च्या अखेरच्या क्षणांची उलटी गिनती सुरु आहे. पण भारतापूर्वी काही देशांनी ९ तास आधीच नवीन वर्षचे स्वागत केले आहे. जगभरातील वेगवेगळ्या टाईमझोनमुळे या देशांनी नवीन वर्षाचे स्वागत केले आहे. तर भारतापूर्वी  प्रशांत महासागरातील काही देशांनी नव्या वर्षाचे जल्लोषात स्वागत केले आहे. जगात सर्वात आधी नवीन वर्षाची पहाट ही किरिबाती आणि न्यूझीलंडच्या सुदूर बेटावर झाली आहे. आता हे कसे ते जाणून घेऊयात.

या बेटावर पहिल्यांदा साजरे करण्यात आले नववर्ष

जगात सर्वात आधी २०२६ ची पहाट ही  किरिबाती (Kiribati) या देशातील किरीतिमाती(Kiritimati) बेटावर झाली आहे. प्रशांत महासागराच्या मध्यभागी हवाईच्या दक्षिणेला आणि ऑस्ट्रेलियाच्या उत्तर पूर्वेला हे बेट आहे. किरिबाती  हा ३३ कोरल बेटांचा समहू असून ४ हजार किलोमीटरच्या क्षेत्रात पसरला आहे, भौगोलिकदृष्ट्या हवाईजवळ हे बेट आहे. किरिबाती अनेक देशांपेक्षा जवळपास एक दिवसांनी पुढे आहे. यामुळे या वेगळ्या टाईमझोनमुळे किरिबातीने भारतासह इतर देशांपूर्वी नव्या वर्षाचा जल्लोष साजरा केला आहे.

काय आहे किरिबाती देशाच्या वेगळ्या टाईमझोनचे कारण?

अहवालांनुसार, १९९४ मध्ये देशाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. किरिबातीने संपूर्ण देशात एकच तारिख राहावी यासाठी टाइम झोनमध्ये बदल केला होता. यामुळे हे बेट जगातील नववर्षाचे स्वागत करणारे ठरले आहे. या बेटावर सुमारे १.१६ लाख लोक राहतात. या देशाला १९७९ मध्ये ब्रिटनकडून स्वातंत्र मिळाले होते.

न्यूझीलंडमध्येही झाली २०२६ ची पहाट

किरिबातीनंतर न्यूझीलंडच्या चैथम आयलंडवर नववर्ष २०२६ चे स्वागत करण्यात आले आहे. अवघ्या ६०० लोकसंख्या असलेल्या या बेचटावर जल्लोषात नववर्ष साजरे झाले आहे. लोकांनी २०२५ ला निरोप दिला आहे. यामागचे कारण म्हणजे न्यूझीलंड भारतापेक्षा ७ तास ३० मिनिटांनी पुढे आहे.यामुळे भारतात ३१ डिसेंबरची संध्याकाळ सुरु असताना न्यूझीलंडमध्ये १ जानेवारी २०२६ ची मध्य रात्र सुरु आहे. यामुळे तिथे नवीन वर्षाचा जल्लोष ठरला आहे.

Published On: Dec 31, 2025 | 08:27 PM

