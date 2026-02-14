रणवीर सिंहनंतर आता Himanshi Khuranaला जीवे मारण्याची धमकी, लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने केली १० कोटींची मागणी

चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांवर सध्या धोक्याचे सावट वाढताना दिसत आहे.ज्यामुळे सेलिब्रिटींची झोप उडाली आहे. रोहित शेट्टी आणि रणवीर सिंगनंतर आता लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या हिटलिस्टमध्ये आणखी एक मोठे नाव जोडले गेले आहे आणि ते दुसरे तिसरे कोणी नसून ‘पंजाबची ऐश्वर्या’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिमांशी खुराणा आहे. ‘बिग बॉस १३’ मधून प्रसिद्ध झालेल्या पंजाबी अभिनेत्री आणि गायिका हिमांशी खुराणा बद्दल एक भयावह बातमी समोर आली आहे. बातमीनुसार, लॉरेन्स बिश्नोई गँगने तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे आणि खंडणीही मागितली आहे.
रिपोर्ट्सनुसार, १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, व्हॅलेंटाईन डे रोजी, हिमांशी खुराणा हिला लॉरेन्स बिश्नोई टोळीतील हॅरी बॉक्सरकडून धमकीचा फोन आला, ज्यामध्ये तिला जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आणि १० कोटी रुपयांची खंडणी मागण्यात आली. या धमकीच्या फोननंतर तिने पोलिसात तक्रार दाखल केली.
पंजाबी मॅनियामधील एका वृत्तानुसार, मोहाली पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला आहे आणि या प्रकरणाचा वेगाने तपास करत आहेत. धमकीचा फोन कॉल कुठून आला हे शोधण्यासाठी ते आता कॉल रेकॉर्ड तपासत आहेत. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, पोलिस परिश्रमपूर्वक काम करत आहेत. तथापि, अभिनेत्रीकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की हे पहिले किंवा एकमेव प्रकरण नाही. यापूर्वी, अभिनेता रणवीर सिंगला त्याच टोळीतील सदस्य हॅरी बॉक्सरने १ कोटी रुपयांची धमकी देऊन धमकी दिली होती. शिवाय, सलमान खानचा मेहुणा आयुष शर्मा यालाही एक धमकीचा ईमेल आला होता, जो बिश्नोई टोळीशी जोडला जात आहे.
रणवीर सिंग आणि आयुष शर्माच्या आधी, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, अॅक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टीच्या जुहू येथील घराबाहेर गोळीबाराची घटनाही समोर आली होती, ज्याची जबाबदारी देखील लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने घेतली होती.