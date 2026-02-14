Mumbai : पाच वर्षांत डीएसए तंत्रज्ञानाचा २११ रुग्णांवर वापर? जोगेश्वरी ट्रॉमा केअरमधील मशीनच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mumbai : पाच वर्षांत डीएसा तंत्रज्ञानाचा २११ रुग्णांवर वापर? जोगेश्वरी ट्रॉमा केअरमधील मशीनच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

सुमारे १२ कोटी रुपये खर्चून खरेदी करण्यात आलेले डीएसए (डिजिटल सब्ट्रॅक्शन अँजिओग्राफी) मशीन धूळ खात पडून असल्याचा आरोप केला जात आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 06:30 PM
पाच वर्षांत डीएसए तंत्रज्ञानाचा २११ रुग्णांवर वापर? जोगेश्वरी ट्रॉमा केअरमधील मशीनच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह (फोटो सौजन्य-Gemini)

पाच वर्षांत डीएसए तंत्रज्ञानाचा २११ रुग्णांवर वापर? जोगेश्वरी ट्रॉमा केअरमधील मशीनच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह (फोटो सौजन्य-Gemini)

  • जोगेश्वरी ट्रॉमा केअरमधील डीएसए मशीनच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
  • तज्ज्ञांना तपासणीसाठी दोन रुग्णालयात हेलपाटे घालावे लागतात
  • पाच वर्षांत डीएसए तंत्रज्ञानाचा २११ रुग्णांवर वापर?
राम खांदारे, मुंबई: जोगेश्वरी (पूर्व) येथील पालिकेचे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालयात सुमारे १२ कोटी रुपये खर्चून खरेदी करण्यात आलेले डीएसए (डिजिटल सब्ट्रॅक्शन अँजिओग्राफी) मशीन धूळ खात पडून असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्याच वेळी पालिकेच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार या मशीनचा गेल्या पाच वर्षांत एकूण २११ वेळा वापर झाल्याचे समोर आले आहे. मात्र, ट्रॉमा केअर व तृतीयस्तरीय रुग्णालयासाठी अपेक्षित असलेल्या तुलनेत हा वापर कमी झाल्याचा आरोप सुरुच असला तरी देखील मनुष्यबळाची कमतरता आणि तज्ज्ञांना एकाहून अधिक रुग्णालयात मारावे लागणारे हेलपाटे यामुळे एकूण रुग्ण तपासणी संख्या तुलनेने कमी असल्याचे व्यक्त होत आहे. तरी आता मनुष्यबळ भरती नंतर तंत्रज्ञानाचा वापर सुरळीत होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.

फुफ्फुसातील श्लेष्म वाढला की संरक्षण कमी होते! IIT मुंबईच्या संशोधनातून उलगडला ‘म्युकस पॅराडॉक्स’

डीएसए महत्वाचे तंत्रज्ञान

दरम्यान डिजिटल सब्ट्रॅक्शन अंजिओग्राफी ही अत्याधुनिक इमेजिंग तंत्रज्ञानावर आधारित तपासणी पद्धत असून, या माध्यमातून शरीरातील रक्तवाहिन्यांचे अचूक व स्पष्ट चित्र मिळते. हृदयविकार, स्ट्रोक, मेंदूतील रक्तवाहिन्यांचे विकार, तसेच पाय-हातातील रक्तवाहिन्यांच्या आजारांच्या तपासणीसाठी व उपचारांसाठी डीएसए अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने या समस्येचा रोख मनुष्यबळ मुद्द्याकडे नेत यातील तज्ज्ञ डॉक्टरला दुसऱ्या पालिका रुग्णालयात हि जावे लागते. डीएसए मशीन चालविण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षित रेडिओलॉजिस्ट, टेक्निशियन आणि सहाय्यक मनुष्यबळ अपुरे आहे. तसेच मशीनसाठी आवश्यक पूरक उपकरणे व वार्षिक देखभाल करार वेळेवर न झाल्याने अनेकदा मशीन बंद अवस्थेत राहते. परिणामी, गंभीर रुग्णांना खासगी रुग्णालयांकडे वळावे लागते आणि त्यांचा आर्थिक भार वाढतो. डीएसए मशीन तातडीने पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करावे, मनुष्यबळ व तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात आणि संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष करून सर्रास आरोप केले जात असल्याचे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

डीएसए तंत्रज्ञानाबाबत प्रशासनाची माहिती :

वर्ष – डीएसए – प्रक्रिया – केसेस
२०२१ – ३९- १० – ४९
२०२२ – ४२- १२ – ५४
२०२३ – ५३ – १०- ६३
२०२४ – ३४ – ०१-  ३५
२०२५ – ०८ – ०२ – १०

Shivratri 2026 : बाहेरून कशाला उपवासानिमित्त यंदा घरीच बनवा कुरकुरीत ‘केळीचे चिप्स’

Published On: Feb 14, 2026 | 06:30 PM

