Mumbai : पाच वर्षांत डीएसए तंत्रज्ञानाचा २११ रुग्णांवर वापर? जोगेश्वरी ट्रॉमा केअरमधील मशीनच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

दरम्यान डिजिटल सब्ट्रॅक्शन अंजिओग्राफी ही अत्याधुनिक इमेजिंग तंत्रज्ञानावर आधारित तपासणी पद्धत असून, या माध्यमातून शरीरातील रक्तवाहिन्यांचे अचूक व स्पष्ट चित्र मिळते. हृदयविकार, स्ट्रोक, मेंदूतील रक्तवाहिन्यांचे विकार, तसेच पाय-हातातील रक्तवाहिन्यांच्या आजारांच्या तपासणीसाठी व उपचारांसाठी डीएसए अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने या समस्येचा रोख मनुष्यबळ मुद्द्याकडे नेत यातील तज्ज्ञ डॉक्टरला दुसऱ्या पालिका रुग्णालयात हि जावे लागते. डीएसए मशीन चालविण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षित रेडिओलॉजिस्ट, टेक्निशियन आणि सहाय्यक मनुष्यबळ अपुरे आहे. तसेच मशीनसाठी आवश्यक पूरक उपकरणे व वार्षिक देखभाल करार वेळेवर न झाल्याने अनेकदा मशीन बंद अवस्थेत राहते. परिणामी, गंभीर रुग्णांना खासगी रुग्णालयांकडे वळावे लागते आणि त्यांचा आर्थिक भार वाढतो. डीएसए मशीन तातडीने पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करावे, मनुष्यबळ व तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात आणि संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष करून सर्रास आरोप केले जात असल्याचे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
वर्ष – डीएसए – प्रक्रिया – केसेस
२०२१ – ३९- १० – ४९
२०२२ – ४२- १२ – ५४
२०२३ – ५३ – १०- ६३
२०२४ – ३४ – ०१- ३५
२०२५ – ०८ – ०२ – १०